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Рангник советует «Юнайтед» купить Лаймера

Ральф Рангник Ральф Рангник
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Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рекомендовал своему клубу приобрести полузащитника "РБ Лейпциг" и сборной Австрии Конрада Лаймера.

Укрепление центра поля является приоритетной задачей для "Юнайтед" на летнее трансферное окно, особенно в свете того, что Поль Погба почти наверняка покинет клуб.

Рангник не принимает активного участия в определении своего преемника, однако привлечен к составлению трансферных планов "красных дьяволов".

По информации Bild, Рангник нацелился на 24-летнего Лаймера, выступающего за "РБ Лейпциг" после своего перехода из австрийского "Ред Булл" в 2017 году — для обоих этих клубов Ральф был спортивным директором в то время.

Оцениваемый в 23 миллиона фунтов Лаймер забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 20 матчах Бундеслиги этого сезона.

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