Тен Хаг обсудил с Ван Перси роль помощника тренера, если он возглавит «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг заинтересован в привлечении Робина ван Перси в свой тренерский штаб, если он станет следующим тренером «Манчестер Юнайтед», утверждает Mirror.

Он уже поговорил с голландцем о совместной работе, чтобы выполнить свои задачи на «Олд Траффорд» как можно лучше.

Тен Хагу нужен кто-то, кто хорошо разбирается в клубе, он знает, что Ван Перси по-прежнему пользуется популярностью в «Юнайтед».

Но бывший нападающий в настоящее время является тренером юношеской команды в «ПСВ».

Сообщается, что Тен Хаг является основным кандидатом на работу в «Юнайтед» и в настоящее время ждет от «красных дьяволов» подходящего предложения.