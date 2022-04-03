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Тен Хаг обсудил с Ван Перси роль помощника тренера, если он возглавит «Манчестер Юнайтед»

Робин ван Перси Робин ван Перси
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Эрик тен Хаг заинтересован в привлечении Робина ван Перси в свой тренерский штаб, если он станет следующим тренером «Манчестер Юнайтед», утверждает Mirror.

Он уже поговорил с голландцем о совместной работе, чтобы выполнить свои задачи на «Олд Траффорд» как можно лучше.

Тен Хагу нужен кто-то, кто хорошо разбирается в клубе, он знает, что Ван Перси по-прежнему пользуется популярностью в «Юнайтед».

Но бывший нападающий в настоящее время является тренером юношеской команды в «ПСВ».

Сообщается, что Тен Хаг является основным кандидатом на работу в «Юнайтед» и в настоящее время ждет от «красных дьяволов» подходящего предложения.

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