Златан: «Мы все гордимся Элангой»

Бывший форвард “Юнайтед” Златан Ибрагимович прокомментировал дебютный вызов Энтони Эланги в сборную Швеции.

«У Энтони всё ещё впереди, и если он будет продолжать в том же духе, это выглядит очень позитивно! – сказал Златан в интервью SVT Nyheter. – Ему нужно сражаться, избегать самодовольства и всегда стремиться к большему. Его будущий прогресс зависит только от него».

«Энтони – большой талант, мы все очень им гордимся и рады тому, что он родом из Швеции! То, что сейчас он может представлять нашу сборную, делает его достижения ещё больше».

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