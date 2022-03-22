«Нужно оставить Де Хеа, Варана и Санчо»: Даррен Бент призывает обновить состав «МЮ»

В интервью talkSport, Даррен Бент сказал: «Нужно оставить Давида Де Хеа, Рафаэля Варана, понадобится новый правый защитник, не думаю, что Скотт Мактомини достаточно хорош».

«Погба собирается уйти, он будет свободен в конце сезона. Если у «МЮ» есть хоть какая-то замена, то он должен уйти. Харри Магуайеру нужно указать на дверь. Люка Шоу потенциально можно продать».

«Нужно сохранить Джейдона Санчо, а Криштиану Роналду должен уйти. Кавани должен уйти, Марсьяль должен уйти. Если новый тренер сможет повлиять на Рэшфорда, то в нем точно что-то есть».

Несколько игроков должны покинуть «МЮ», как свободные агенты в конце сезона, среди них Поль Погба, Кавани, Хуан Мата и Джесси Лингард.