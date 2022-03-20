«Его критикуют, но он хорош»: Невилл рассказывает о «проблеме» Фреда в «МЮ»

Говоря со Sky Sports о том, что, по его мнению, является самой большой проблемой Фреда в «Манчестер Юнайтед», Гари Невилл сказал:
«Я думаю, что Фред был выдающимся игроком против «Атлетико Мадрид», и, вероятно, на самом деле никто не говорит об этом достаточно. Проблема с Фредом в том, что он стоил 60 миллионов фунтов стерлингов.
«Честно говоря, проблема никогда не заключалась в приверженности Фреда, его уровне производительности. Я знаю, что люди критикуют его, но он делает то, что делает очень хорошо.
«В каждом клубе высшей лиги есть Фред, но обычно они не платят за игрока 60 миллионов фунтов стерлингов. И я думаю, что проблема в том, что вы ожидаете большего, когда платите такие деньги. Но я думаю, что он был очень хорош последние 12-18 месяцев, даже два или три года, если быть справедливым.
«Какой бы ни был менеджер, пока Фред был там, они всегда выбирали его. Поэтому [критики] могут продолжать говорить, что Фред не должен быть игроком «Манчестер Юнайтед», но все продолжают выбирать его, потому что, очевидно, он хорош».
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