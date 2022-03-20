«Его критикуют, но он хорош»: Невилл рассказывает о «проблеме» Фреда в «МЮ»

Говоря со Sky Sports о том, что, по его мнению, является самой большой проблемой Фреда в «Манчестер Юнайтед», Гари Невилл сказал:

«Я думаю, что Фред был выдающимся игроком против «Атлетико Мадрид», и, вероятно, на самом деле никто не говорит об этом достаточно. Проблема с Фредом в том, что он стоил 60 миллионов фунтов стерлингов.