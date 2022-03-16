Эланга впервые вызван в сборную Швеции

Воспитанник “Юнайтед” Энтони Эланга впервые вызван в первую сборную Швеции.
Капитан «сине-желтых» Виктор Линделеф также получил вызов в команду Янне Андерссона.
24 марта шведы проведут квалификационный матч к чемпионату мира против команды Чехии.
Воспитанник “Юнайтед” Энтони Эланга впервые вызван в первую сборную Швеции.
Капитан «сине-желтых» Виктор Линделеф также получил вызов в команду Янне Андерссона.
24 марта шведы проведут квалификационный матч к чемпионату мира против команды Чехии.
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