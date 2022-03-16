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Эланга впервые вызван в сборную Швеции

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Воспитанник “Юнайтед” Энтони Эланга впервые вызван в первую сборную Швеции. 

Капитан «сине-желтых» Виктор Линделеф также получил вызов в команду Янне Андерссона.

24 марта шведы проведут квалификационный матч к чемпионату мира против команды Чехии.

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