Майкл Оуэн верит в минимальную победу «МЮ» над «Атлетико»

В интервью BetVictor Майкл Оуэн сказал: «На выезде в Мадриде «МЮ» добился хорошего результата».

«Мы все знаем, насколько нестабильно играла команда в АПЛ, но я думаю, что Европа является долгожданным отвлечением».

«Это не тот «Атлетико Мадрид» из прошлого, когда у них была, возможно, лучшая защита в Европе, поэтому я думаю, что «Манчестер Юнайтед» может добиться результата».

«Думаю, «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграет «Атлетико».

В прошлом месяце «Манчестер Юнайтед» обеспечил ничью 1: 1 на выезде с «Атлетико Мадрид» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря голу Энтони Эланги.

В этом сезоне УЕФА отменил правило выездного гола, поэтому в случае ничьей на «Олд Траффорд» игра перейдет в дополнительное время и пенальти.