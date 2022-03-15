Бывший одноклубник Магуайра: «Он не обладает необходимым уровнем, чтобы быть капитаном «МЮ»

В интервью Metro бывший товарищ Харри Магуайра по «Халл Сити» Ахмед Аль-Мухаммади отметил:

«Я играл с Харри, и, по моему мнению, он не обладает необходимым уровнем, чтобы быть капитаном «МЮ».

«МЮ» нужен футболист с сильным характером, надеюсь, что новый тренер отдаст капитанскую повязку Криштиану Роналду, если он останется в клубе. Роналду может выдержать эту ответственность и это давление, а Магуайр – нет».

«Давление влияет на игру Харри, он действовал хорошо с «Лестером», командой, которая борется за место в топ-6 – вот это его уровень. Но он не может играть за топ-клубы Англии».

Оле-Гуннар Сульшер вручил капитанскую повязку Магуайру летом 2019 года, когда «МЮ» подписал его за 80 млн фунтов.