Ральф Рангник: «Место в четверке должно быть нашей главной целью»

После серии ничьих «красные дьяволы» вернулись на победный путь во вторник, одержав победу над «Брайтоном» со счетом 2-0 благодаря голам Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша.

В воскресенье команда Рангника отправится на «Элланд Роуд» с надеждой продлить текущую беспроигрышную гостевую серию до семи матчей.

Сейчас «красные дьяволы» занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, однако «Арсенал» и «Тоттенхэм», отстающие от них на одно и четыре очка соответственно, провели на два матча меньше, и Рангник понимает, что его команду ждет серьезная борьба за путевку в Лигу чемпионов.

«Конечно, все хотят играть в Лиге чемпионов каждый сезон, но нам нужно оставаться реалистами», - сказал босс «Юнайтед».

«Когда я пришел, мы, кажется, занимали 8-ое место и отставали на несколько очков. Сейчас мы четвертые, и мы должны понимать, что пара команд провела на две или три игры меньше, чем мы».

«Нам также нужно понимать, что в марте и апреле у нас будут важные игры, в том числе против прямых конкурентов, «Тоттенхэма», «Арсенала» и других команд, претендующих на место в первой четверке».

«Сейчас мы полностью сосредоточены на том, чтобы выиграть эти матчи, и нет смысла говорить о вещах, которые нужно будет сделать летом».

«Что касается приобретения нужных игроков или изменения состава, сейчас я полностью сосредоточен на улучшении выступлений команды и на том, чтобы выиграть как можно больше матчей».