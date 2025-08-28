🎥 Надо было слушать Невилла. Гари предупреждал «МЮ» о «Гримсби»

У «Манчестер Юнайтед» есть проблемы, но вряд ли кто-то ожидал, что «красные дьяволы» уступят команде из четвертого дивизиона. А если бы Рубен Аморим перед игрой посмотрел выпуск подкаста Stick to Football, тренер был бы предупрежден.

Шоу записывали до матчей Кубка лиги, в студии среди прочего обсуждали нынешнюю форму манкунианцев. Рой Кин иронично сказал: «Будем надеяться, что они [«Ман Юнайтед»] обыграют «Гримсби».

Гари Невилл быстро включился в разговор: «Эй, между прочим, «Гримсби» – хорошая команда. Я смотрел их игру на прошлой неделе».

Ролик с предостережением Невилла на аккаунте The Overlap, выпускающего подкаст, после поражение «МЮ» от «Гримсби» собрал 1 млн просмотров и почти 70 тысяч лайков.

Еще до игры Кубка лиги работу Аморима на «Олд Траффорде» сравнивали с легендарным вояжем Невилла в «Валенсию»:

«Безумный факт: Гари Невилл потерпел 11 поражений в 28 матчах в «Валенсии», а Рубен Аморим потерпел 15 поражений в 29 матчах в «Манчестер Юнайтед».

Теперь в статистику португальца добавились еще один матч и очередное поражение.

📸🎥 Фото Аморима с тактической доской под дождем – уже мем. Тренера «МЮ» жалко