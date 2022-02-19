«Я бы взял его вместо Магуайра»: фанаты «МЮ» отреагировали на сообщение Sky Sports, о том что Видич сыграет с «Лидсом»

Sky Sports сделал ляп на своем британском канале, заявив, что Рафаэль Варан и Неманья Видич будут доступны для игры «Манчестер Юнайтед» против «Лидса».

Конечно, они, вероятно, имели в виду Неманью Матича, который должен вернуться, но вместо этого написали имя Видича.

Дело в том, что сербский защитник завершил карьеру и покинул «красных дьяволов» в 2014 году.

Болельщики «Юнайтед» отреагировали на этот ляп в Твиттере.

@GaurabAmatya: «Представляю, какой это был бы сумасшедший дуэт лет 10 назад».

@SpencerRoe1987 «ОХ ЕСЛИ БЫ!! Я бы взял его и сейчас вместо Магуайра. Каким потрясающим было бы партнерство Видича и Варана с обоими в расцвете сил!».

@MufcMike1978: «Он остается нашим лучшим центральным защитником даже спустя годы после выхода на пенсию».