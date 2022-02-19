Диогу Далот: «Перед играми я теперь всегда пью кофе с Роналду»

37-летний Роналду вернулся на «Олд Траффорд» прошлым летом и так повлиял на игроков клуба, что многие из них решили поменять свои привычки.

Например, Эрик Байи подтвердил, что игроки «Юнайтед» после знакомства с Роналду решили отказаться от любимых десертов, вроде яблочного крамбла и заварного крема.

Соотечественник Роналду Далот признался, что общение с португальской звездой тоже оказало некоторое влияние на его образ жизни.

«У каждого игрока есть свои суеверия, – сказал Далот. – Если честно, у меня их не очень много, но это забавная история, теперь, когда мы останавливаемся в отеле перед играми, я всегда пью кофе с Криштиану. Это у нас теперь такой обычай. Он фактически подсадил меня на кофе, потому что раньше я не был большим любителем кофе».

«Но теперь я начал его пить. Просто, чтобы поболтать немного. Иногда приходится проводить в отеле слишком много времени, поэтому мы выходим из комнаты, чтобы поговорить и постараться сосредоточиться на игре».

«Еще, конечно, я слушаю музыку, когда готовлюсь к матчам, во время массажа, или упражнений для суставов, или растяжки».