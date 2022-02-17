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«Он другой»: Де Хеа рассказывает о жизни под руководством Рангника

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В интервью MUTV Дэвид Де Хеа сказал: «Ральф Рангник — другой тренер, он пытается заставить нас прессинговать сильнее и быть более агрессивными. Это то, что мы делали во втором тайме [против «Брайтона»].

«Не в первом, но во втором тайме мы показали больше того, что он от нас хочет. Думаю, нам нужно быть гораздо более последовательными. Не просто играть 45 минут — первые 45 или только вторые 45».

«Мы должны быть стабильными в течение 90 минут, и тогда будет легче выигрывать игры. Это то, что мы делаем сейчас. Мы стараемся играть 90 минут на том же уровне, с тем же желанием, и это то, что мы должны улучшить».

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