«Он другой»: Де Хеа рассказывает о жизни под руководством Рангника

В интервью MUTV Дэвид Де Хеа сказал: «Ральф Рангник — другой тренер, он пытается заставить нас прессинговать сильнее и быть более агрессивными. Это то, что мы делали во втором тайме [против «Брайтона»].

«Не в первом, но во втором тайме мы показали больше того, что он от нас хочет. Думаю, нам нужно быть гораздо более последовательными. Не просто играть 45 минут — первые 45 или только вторые 45».