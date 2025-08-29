  • Спортс
  • Компани о причинах трансферов из Бундеслиги в АПЛ: «Деньги. «Сандерленд» покупает футболистов у «Байера» и конкурирует с «Миланом» – такова финансовая реальность»
8

Компани о причинах трансферов из Бундеслиги в АПЛ: «Деньги. «Сандерленд» покупает футболистов у «Байера» и конкурирует с «Миланом» – такова финансовая реальность»

Венсан Компани высказался о переходах футболистов из Бундеслиги в АПЛ.

Главный тренер «Баварии» ответил на вопрос о том, почему многие футболисты переходят из Бундеслиги в АПЛ.

«Деньги (смеется). Когда мы с «Бернли» вышли из Чемпионшипа в АПЛ, то к нам пришли деньги за телевизионные права, а они для команд, которые вышли в АПЛ, составляют 100 миллионов евро.

Бюджет с 25-30 млн евро увеличивается до 120-130 млн евро. С такими деньгами можно бороться за топ-6 в Бундеслиге.

В «Бернли» мы конкурировали на рынке игроков с «Айнтрахтом» и «Вольфсбургом». Теперь же «Сандерленд» покупает игроков у «Байера» и конкурирует с «Миланом». 

Такова финансовая реальность», – сказал Венсан Компани.

Ранее стало известно о переходе Ника Вольтемаде из «Штутгарта» в «Ньюкасл» за 85+5 миллиона евро.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
