Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Рангник использовал новую схему против «Лидса»

Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что новая расстановка может помочь обыграть «Лидс» в воскресенье, сообщает The Athletic.

Команда хочет, чтобы Ральф Рангник сыграл 3-5-2, чтобы победить высокий прессинг Марсело Бьелсы, ранее эту схему использовал Оле Гуннар-Сульшер, чтобы победить «Тоттенхэм» 3-0.

В последнее время «красные дьяволы» играли либо по схеме 4-2-3-1, либо по схеме 4-3-3, причем Рангник, похоже, предпочел свою первоначальную схему 4-2-2-2.

The Athletic понимает, что Рангник «рассматривал» возможность использования защиты из трех человек, но еще неизвестно, захочет ли он опробовать ее против «Лидса».

«Юнайтед» вступает в игру после победы над «Брайтоном» со счетом 2:0 и надеется продолжить победную серию.