Матич хочет встретиться с руководством «Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич хочет встретиться с руководством клуба, чтобы определиться со своим будущим.

С момента назначения Ральфа Рангника временным наставником «Юнайтед» в конце ноября Матич отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе и не сыграл ни минуты после зимних каникул.

При этом у 33-летнего серба остается еще один полный год по контракту, который он заключил в июле 2020.

Положение Матича на «Олд Траффорд» может только усугубиться, ведь «красные дьяволы» запланировали покупку полузащитника мирового уровня на летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mirror, Матич хочет поговорить с боссами «Юнайтед», чтобы узнать, как клуб собирается поступить с ним. Неманья подозревает, что «дьяволы» предпочтут продать его летом, нежели еще год будут держать на скамейке, а затем лишатся безо всякой компенсации.