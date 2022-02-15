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Фабрицио Романо: Ральф Рангник «хотел бы» стать постоянным тренером «МЮ», раскрыта позиция совета директоров по этому вопросу

Ральф Рангник Ральф Рангник
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По словам источника Фабрицио Романо, Ральф Рангник «хотел бы» стать постоянным тренером «Манчестер Юнайтед».

В настоящее время ожидается, что временный босс перейдет на двухлетнюю должность «консультанта» в конце сезона 2021/22.

Между тем, правление «Манчестер Юнайтед» хочет быть «на 100% уверено» в следующем постоянном назначении в последние месяцы сезона, поскольку они надеются финишировать в топ-4.

Руководители «красных дьяволов» считают, что клубу нужна «шоковая терапия, что-то другое, что-то свежее», и еще неизвестно, сможет ли Рангник стать таким человеком. Тем не менее, решение еще не принято.

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