Фабрицио Романо: Ральф Рангник «хотел бы» стать постоянным тренером «МЮ», раскрыта позиция совета директоров по этому вопросу

По словам источника Фабрицио Романо, Ральф Рангник «хотел бы» стать постоянным тренером «Манчестер Юнайтед».

В настоящее время ожидается, что временный босс перейдет на двухлетнюю должность «консультанта» в конце сезона 2021/22.

Между тем, правление «Манчестер Юнайтед» хочет быть «на 100% уверено» в следующем постоянном назначении в последние месяцы сезона, поскольку они надеются финишировать в топ-4.

Руководители «красных дьяволов» считают, что клубу нужна «шоковая терапия, что-то другое, что-то свежее», и еще неизвестно, сможет ли Рангник стать таким человеком. Тем не менее, решение еще не принято.