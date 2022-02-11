Рангник исключил участие трех игроков в матче с «Саутгемптоном»

Говоря о состоянии своих игроков перед матчем с "Саутгремптоном", Ральф Рангник отметил, что трое "дьяволов" точно не сыграют против "святых".

«Алекс [Теллес] вчера возобновил тренировки. Он может быть доступен для участия в матче, мне нужно будет поговорить с ним сегодня после тренировки о том, как он себя чувствует, потому что он отсутствовал полторы, почти две недели, но вчера принял участие в тренировке".

«Три игрока, которые не будут доступны завтра, — это Эрик Байи, Фред, очевидно, потому что его тест все еще был положительным, и Неманья Матич. У него проблемы с голенью".

«У него были эти проблемы в течение последних нескольких дней, почти неделю. Он не мог тренироваться на последних двух тренировках, и он также не будет тренироваться сегодня».

«Это трое игроков, которые не доступны для завтрашней игры».