Крис Смоллинг: «Второе место – минимум для «Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг утверждает, что второе место в Премьер-лиге – это минимальная цель для его команды в этом сезоне.

«Юнайтед», который при сэре Алексе Фергюсоне никогда не финишировал в Премьер-лиге ниже третьего места, с тех пор, как в 2013 году шотландец покинул пост главного тренера, не поднимался выше четвертой строки.

Сейчас команда Жозе Моуринью расположилась на второй строке турнирной таблицы с отставанием в 13 очков от лидера «Манчестер Сити». «На протяжении большей части сезона мы занимаем второе место, и это должно быть для нас абсолютным минимумом», - сказал Смоллинг.

«Тот факт, что с «Ливерпулем» мы будем играть дома, станет нашим преимуществом. Если мы сможем оторваться от «Челси» и «Ливерпуля» и дальше подниматься вверх, то будем вторыми. Думаю, это наша основная цель».

«Юнайтед» будет принимать команду Юргена Клоппа на «Олд Траффорд» в субботу, 10 марта, и Смоллинг считает, что недавняя победа над «Челси» должная вдохновить его команду на уверенное выступление в матче с мерсисайдцами.

«Это был матч за шесть очков, настолько близко команды расположились друг к другу», - сказал Смоллинг об игре с «Челси». «Уверенность способствует еще большему росту уверенности, поэтому мы готовы к следующему матчу.

Думаю, осознание того, что соперники очень близко, стимулирует нас». «Мне кажется, борьба за места в четверке будет очень напряженной до самого конца сезона. Хорошо, что со многими соперниками мы будем играть дома».