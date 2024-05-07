0:4 от «Пэлас» – восьмой разгром Тен Хага в «МЮ». И как же плох Каземиро

«Могло быть 0:7».

«Манчестер Юнайтед» получил 0:4 от «Кристал Пэлас»! Шок, даже с учетом проблем манкунианцев с составом.

Каземиро очень плох: причастен ко всем четырем пропущенным

Весь сезон у «Юнайтед» катастрофа с травмами: перевалило уже за 60 повреждений. Тен Хаг на днях поделился эмоциями: «Впервые сталкиваюсь с таким за 10 лет тренерства. Очень много травм, просто невероятно. Надеюсь, проблема покинет нас на ближайшие 10 лет или больше».

Сильнее всего у «МЮ» страдает центр обороны: уже не первый матч там выходит Каземиро. До этого бразилец выступал рядом с Харри Магуайром, но и тот накануне травмировался. На замену пришел только вылечившийся Джонни Эванс – очередная новая комбинация в обороне.

У Каземиро явные проблемы с новой ролью. В матче с «Кристал Пэлас» его обыграли восемь (8) раз! Рекорд сезона среди всех игроков Премьер-лиги (данные – WhoScored).

После первого тайма Джейми Каррагер взорвался: «Это просто позор. Его обязаны убрать с поля. Ничего не может быть хуже, чем снова увидеть Каземиро на позиции центрального защитника во втором тайме. Печально видеть, как великий игрок выдает такое».

Резкие слова, но справедливые. Первый гол «Юнайтед» пропустил после грубейшей ошибки Каземиро: беспричинно поднялся в центр поля и выбросился на Майкла Олисе. Тот резко убрал бразильца финтом, зашел в штрафную и без сопротивления пробил в нижний угол – без шансов для Андре Онана.

Второй пропущенный тоже начался с Каземиро, который потерял мяч в центре поля. Правда, теперь на нападающего выбросился Эванс: Жан-Филипп Матета обвел ветерана и прошил голкипера «Юнайтед» мощным ударом, 2:0.

И третий не обошелся без ошибки бразильца: сперва Диогу Далот не прикрыл соперника, потом Каземиро не успел за своим игроком.

Дальше – вообще глупый ляп: Казе подошел с мячом к лицевой у своих ворот и упустил его. Сразу же пас на угол штрафной – Олисе сделал 4:0.

Эрик тен Хаг отказался скидывать все на Каземиро после матча: «Мы не можем винить кого-то одного. Все дело в командном духе и организованности. Все видят наши огромные проблемы в защите, и мы должны решить их».

Пол Скоулз был более резким: «Очень разочаровывает такая игра «Юнайтед». Мы знаем, что в команде много травм, но у них все равно достаточно хороших футболистов. Сегодня они вообще не сопротивлялись, было тяжело смотреть. «Юнайтед» не создал ни одного момента. Счет мог быть 0:7.

Команда не показала мастерства и старания. «Пэлас» – хорошая команда, но «Юнайтед» ни при каких обстоятельствах не должен проигрывать им 0:4».

«МЮ» невероятно близок к историческому антирекорду

Поражение в четыре мяча – самый крупный разгром «Юнайтед» в этом сезоне. До этого было трижды по 0:3. В целом картина больших провалов при Тен Хаге ужасает:

● «МЮ» пропустил 81 мяч во всех соревнованиях – впервые с сезона-1976/77. Ни разу в истории «Юнайтед» не пропускал 82, а скоро «Арсенал».

● «МЮ» впервые проиграл 13 матчей за сезон Премьер-лиги.

● «Юнайтед» при Дэвиде Мойесе в 2014-м закончил сезон на седьмом месте – худший результат за последние 10 лет. В том сезоне у «МЮ» было 64 очка – в этом даже такого количества уже не достичь.

Судьбу Тен Хага еще не решили, но он уже думает о «Баварии» и «Аяксе»

Роб Доусон из ESPN не торопится: он уверен, что судьбу главного тренера руководство «МЮ» решит только после финала Кубка Англии. Правда, этот инсайд был еще до 0:4 от «Кристал Пэлас». Такое унижение может сделать корректировку в планах боссов.

Вероятно, сам Эрик тоже готовится к возможному увольнению. Например, Флориан Плеттенберг из Sky Sports пишет, что нидерландец не против работы в «Баварии», если придется покинуть «МЮ». Контакты между агентством Тен Хага и руководством мюнхенского клуба уже были. Актуально на фоне постоянных отказов «Баварии».

Подсуетиться может и «Аякс», который провел кошмарный сезон и мечтает о возвращении ЭТХ. Слухи прокомментировал сам тренер «МЮ»: «О да. Почему бы и нет? Я был очень успешен в «Аяксе». Это интересный клуб с множеством возможностей. Но сейчас я не веду никаких переговоров и рассчитываю остаться в «Юнайтед» в следующем сезоне».

«МЮ» все еще может попасть в еврокубки

Команда Тен Хага давно просела по результатам: всего две победы в 10 матчах АПЛ – пострадали еле живой «Шеффилд» и «Эвертон», который весь сезон толкается у зоны вылета.

И даже с такими результатами «МЮ» еще может залететь в еврокубки! Путевку в Лигу Европы даст победа в Кубке Англии. Но есть нюанс: в финале играть с «Манчестер Сити». Если победит команда Гвардиолы, то седьмое место АПЛ отправится в квалификацию Лиги конференций.

Сейчас за него спорят «Челси» и «Ман Юнайтед», чуть впереди «Ньюкасл».

Правда, нет причин верить, что результаты «МЮ» резко взлетят. Впереди игра с «Арсеналом», который все еще гонится за «Сити» и максимально мотивирован. Еще рубиться с «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

Верите в еврокубки?

Фото: East News /AP Photo/Ian Walton, Paul Terry/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru /Justin Setterfield