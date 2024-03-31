«Популярность не выигрывает матчи». Лингард приехал в Корею суперзвездой, а его уже отчитывают

Главный тренер раздражен.

Еще месяц назад мы удивлялись, что Джесси Лингард уехал в Южную Корею. И что-то уже идет не так.

Лингард прилетел в Сеул королем: фанаты выстраивались в длинные очереди, чтобы купить мерч с новичком. А вот тренер пока не торопится выпускать его в старте. Сейчас вообще убрал из заявки и выдал разбивающую цитату: «Я долго думал о том, чтобы сделать это. Если вы думаете, что в футбол играет имя, а не человек, то почему бы нам не пригласить звезд, которые уже на пенсии?»

Что же там случилось?

Лингард не может набрать форму и мало бегает

В прошлом году «Сеул» финишировал седьмым в чемпионате из 12 команд. Сейчас тоже седьмой после четырех игр: начали с поражения, потом ничья, победа и ничья.

Южнокорейская лига проходит с марта по декабрь. Джесси приехал прямо перед стартом, но, кажется, в плохой форме. Готовность англичанина смутила главного тренера «Сеула» Кима Ги Дона: он выпускал Лингарда только со скамейки – игрок провел на поле всего 105 минут. А сейчас вообще пропал из заявки.

Ким тревожился уже после первого матча звездного новичка: тот вышел при счете 0:1 в пользу «Кванчжу», команда в итоге сгорела 0:2. «Мы провели не так много времени вместе, но сегодня Лингард не показал былой яркой игры. Я постараюсь сделать его лучше», – отметил Ги Дон.

Кажется, слова не помогли, и тренер сменил риторику. Джесси вышел на 58-й минуте, когда «Сеул» вел 2:0 у «Чеджу Юнайтед» – в итоге счет не изменился.

«Несмотря на то, что Лингард вышел со скамейки, я не увидел от него усердий на поле. Он избегал борьбы. Если ты с замены бегаешь меньше, чем игрок старта, значит тебя нельзя назвать футболистом.

Популярность не выигрывает матчи. Если бы так работало, я бы привел в команду звезду, которая уже на пенсии».

Дальше хуже: после перерыва на сборные у «Сеула» был выезд к «Канвону», тренер оставил Лингарда дома. Журналисты не пропустили событие, и Ким объяснил решение так:

«Я долго думал о том, чтобы убрать Джесси из заявки. Вряд ли человека, который не бегает, можно назвать футболистом.

Зачем нам игрок, который борется и бегает хуже, чем остальные ребята, которые делают это по 90 минут? Если бы в футбол играло имя, а не человек, мы бы взяли кого-то другого».

Лингарду не хватает характера, а ведь когда-то в него верил даже Фергюсон

Джесси не играл с весны 2023-го и почти год продавал себя в соцсетях, выкладывая фотографии с индивидуальных тренировок.

«Ты так и будешь страдать ###### в зале или все-таки начнешь играть в футбол?» – язвил Пол Скоулз под одной из таких публикаций.

В этом весь Лингард, а ведь ему предрекали яркую карьеру. В 2012-м сэр Алекс Фергюсон сказал: «Джесси станет большим футболистом». Воспитанник «Юнайтед» не оправдал высоких ожиданий: победный гол в финале Кубка Англии 2016-го так и остался единственным знаковым достижением.

Кажется, футбольные проблемы у Лингарда начались в тот момент, когда он стал уделять больше внимания делам вне поля.

Рой Кин – один из главных критиков. В 2021-м ирландец сказал: «Джесси – талантливый парень и всегда держит себя в хорошей форме, но он недостаточно сосредоточен на футболе.

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Его танец после забитого гола? 1 из 10. Обычно я вытворяю такое после бокала Бакарди с колой».

Лингарду постоянно прилетало за любовь к танцам: говорили, что они мешают футболу и не всегда уместны. В 2018-м Джесси даже участвовал в одном из выпусков ТВ-шоу «Dance Dance Dance», где соревновался с другими знаменитостями. Многие удивились его сложным танцевальным номерам – они подразумевали большую практику.

Джесси заигрывался и танцевал даже после поражения. Руни в недавнем интервью как раз вспомнил о таком случае.

Когда у «Юнайтед» был тяжелый период в 2019-м, Джесси выложил в Snapchat видео, на котором смеется и нецензурно выражается. Гари Невилл его тогда размазал: «Команда не побеждает, ты играешь плохо, а потом выкладываешь видео, на котором выглядишь как придурок. Это очень неуместно».

Еще Лингард занимался писательством и в 2019-м опубликовал книгу стихов под названием «Поэзия JLingz».

А в сезоне-2019/20 страдал депрессией и заливался алкоголем – не понимал, почему ему не дают играть: «Я жил на автопилоте. Приходил домой, ложился на диван и смотрел в потолок».

А ведь приезжал в Южную Корею большой суперзвездой

Быстренько напомним, как Лингарда занесло в Азию.

Летом 2023-го у него истек контракт с «Ноттингем Форест». Спрос на полузащитника был, но The Athletic писал, что англичанин отказал клубам из Чемпионшипа и МЛС. Также Джесси безуспешно звали в «Бешикташ» и Саудовскую Аравию, а агент предлагал игрока ЦСКА.

Спустя полгода с Лингардом связался южнокорейский «Сеул», предложив зарплату 17 тысяч фунтов в неделю. Для сравнения: в Саудовской Аравии обещали 190 тысяч. Джесси же выбрал «Сеул», назвал переход «новым началом».

Лингарда обожают в Южной Корее: люди выстроились в огромную очередь на старте продаж футболок с его именем. Болельщики за пару минут выкупили 7805 билетов на дебютный матч Лингарда, который был гостевым для «Сеула». А клубный YouTube-канал вырос на 800% и стал первым в южнокорейской лиге, превысившим цифру в 100 тысяч подписчиков (сейчас 114 тысяч).

«Переход Лингарда был очень неожиданным, – передает The Athletic слова болельщика «Сеула» перед началом сезона. – Я болею за «Сеул» и «Манчестер Юнайтед», так что у меня появилась замечательная возможность купить его футболку».

Южнокорейский футбольный комментатор Ёнхун Чан не воспринимает Лингарда как игрока на закате карьеры:

«Это невероятный трансфер. Многие думали, что наша лига только и делает, что занимается экспортом игроков в Европу и другие азиатские чемпионаты с лучшей экономикой. Но теперь люди воспринимают нас иначе. Подписание Лингарда – доказательство, что у южнокорейской лиги большой потенциал и она привлекательна для таких знаменитых игроков, как Лингард.

Люди не просто хотят увидеть его игру – им также любопытно, что сподвигло его перейти сюда».

Кстати, о мотивах: оказалось, у Лингарда есть связь с южнокорейской культурой. Прилетев в Сеул, англичанина окружили толпы фанатов, а один из них передал Джесси корейский музыкальный инструмент Тансо. Эта бамбуковая флейта – отсылка к известному празднованию Лингарда, которое стало вирусным в Южной Корее.

А четыре года назад азиатские фанаты опубликовали на YouTube видео под названием «Лингард – лучший футболист мира», которое набрало 2,2 миллиона просмотров. Причем это не склейка его голов и лучших действий на поле, а веселый ролик с танцами и кривляниями под корейскую музыку для детей:

Казалось, Лингард нашел окружение, которое любит его беспрекословно. Но на деле все сложнее: плохих выступлений не прощают даже в южнокорейской лиге, которая совсем в другой галактике по сравнению с АПЛ.

Лингарда предлагали ЦСКА и «Барселоне». А он укатил в Южную Корею

Фото: instagram.com/fcseoul ; Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Stu Forster