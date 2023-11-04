Инсайды вокруг «МЮ» и Тен Хага: игроки устали от суровости, контакты с Зиданом отрицаются

Онана, Антони и Лисандро – за Эрика.

После двух разгромов от «Ман Сити» и «Ньюкасла» в прессе появились знакомые для болельщиков «Ман Юнайтед» заголовки о недовольстве игроков уже очередным тренером.

О чем пишут главные медиа? Собрали инсайды.

Тен Хаг слишком суров, некоторые игроки не верят в исправление ситуации

● По информации The Telegraph, команда ставит под сомнение строгие методы Эрика тен Хага в обращении с Джейдоном Санчо и Харри Магуайром. Первого изгнал из состава по дисциплинарным причинам, второго лишил капитанской повязки и хотел продать.

The Athletic подтвердил: у игроков действительно падает доверие к тренеру. Требовательность Тен Хага, которую высоко оценивали в прошлом сезоне, теперь мешает. Некоторые игроки считают, что с таким подходом команда из кризиса не выберется. Они сомневаются, что тренер изменит свои методы.

● Еще есть недовольство послематчевыми комментариями голландца. Когда «Юнайтед» проигрывал «Брентфорду» со счетом 0:1, Тен Хаг убрал Каземиро и выпустил Кристиана Эриксена. Перестановку тренер объяснил желанием «больше играть в футбол». Игроки «МЮ» такой посыл не оценили.

● Раздевалка не согласна с предматчевыми приготовлениями Тен Хага и сомневается в решениях по составу. Некоторые в команде удивились, что тренер не поставил на дерби Рафаэля Варана. Эрик выбрал вместо него Джонни Эванса, а перед матчем сказал, что это «тактические соображения».

● Но есть и те, кто до конца будет за Тен Хага. Это Андре Онана, Антони и Лисандро Мартинес – их на «Олд Траффорд» привел именно Эрик.

Они считают, что тренера несправедливо критикуют за суровость, хотя хвалили за это год назад. Железный подход – то, в чем нуждается «Юнайтед».

При этом упоминается, что игроки положительно оценили дисциплину Тен Хага, когда тот вместе с игроками пробежал 13,8 км на следующий день после поражения «Брентфорду» со счетом 0:4 в августе 2022-го.

Мелькают Зидан и Аморим из «Спортинга». В «Юнайтед» отрицают любые контакты

По сообщению The Times, «Манчестер Юнайтед» раздумывает над возможными вариантами вместо Тен Хага. Называются два основных кандидата – свободный Зинедин Зидан и тренер «Спортинга» Рубен Аморим.

● Загвоздка в том, что ситуация осложнена неопределенностью с владельцем – The Times и The Athletic едины во мнении, что перестановки маловероятны до прихода в клуб сэра Джима Рэтклиффа и его INEOS. По версии Sky Sports, это должно произойти в ноябре, но сроки могут подвинуться.

● Зидану 51 год, он не тренирует с 2021-го. Были слухи, что ждет предложения от сборной Франции и мадридского «Реала». В последнее время все больше разговоров о втором варианте.

● Амориму 38 лет, тренирует «Спортинг» с 2020-го. В дебютном сезоне взял чемпионство – первое для «Спортинга» за 19 лет. В следующем уступил «Порту» на 6 очков, а в сезоне-2022/23 занял четвертое место. Сейчас команда Аморима снова на первом месте, без поражений в 9 турах.

● Источники внутри «Юнайтед» категорически отрицают любые контакты с другими тренерами .

Тен Хаг не сдается, верит, что удастся исправить ситуацию: «Я боец. Я уверен, что у меня получится, несмотря на эти неудачи. Я беру на себя ответственность и рассматриваю это как вызов. Мы должны объединиться с игроками и вместе сражаться».

Тен Хаг остается авторитетной фигурой у болельщиков «Юнайтед». Если бы Рэтклифф пришел в клуб уже завтра, вряд ли бы он принял непопулярное решение уволить нидерландца. Большинство сторонников Тен Хага считает, что в первую очередь необходимы перестановки в верхушке и переосмысление стратегии клуба – как минимум назначение спортивного директора. А про этот сезон забыть, сделать его переходным.

Но болельщики склонны менять мнение, особенно на фоне затянувшегося кризиса. Похожий спад съел уже не одного тренера «МЮ».

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty, Gonzalo Arroyo Moreno, Catherine Ivill