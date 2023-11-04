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Инсайды вокруг «МЮ» и Тен Хага: игроки устали от суровости, контакты с Зиданом отрицаются

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Рубен Аморим Рубен Аморим
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Онана, Антони и Лисандро – за Эрика.

После двух разгромов от «Ман Сити» и «Ньюкасла» в прессе появились знакомые для болельщиков «Ман Юнайтед» заголовки о недовольстве игроков уже очередным тренером. 

О чем пишут главные медиа? Собрали инсайды.

Тен Хаг слишком суров, некоторые игроки не верят в исправление ситуации

● По информации The Telegraph, команда ставит под сомнение строгие методы Эрика тен Хага в обращении с Джейдоном Санчо и Харри Магуайром. Первого изгнал из состава по дисциплинарным причинам, второго лишил капитанской повязки и хотел продать.

The Athletic подтвердил: у игроков действительно падает доверие к тренеру. Требовательность Тен Хага, которую высоко оценивали в прошлом сезоне, теперь мешает. Некоторые игроки считают, что с таким подходом команда из кризиса не выберется. Они сомневаются, что тренер изменит свои методы.

● Еще есть недовольство послематчевыми комментариями голландца. Когда «Юнайтед» проигрывал «Брентфорду» со счетом 0:1, Тен Хаг убрал Каземиро и выпустил Кристиана Эриксена. Перестановку тренер объяснил желанием «больше играть в футбол». Игроки «МЮ» такой посыл не оценили. 

● Раздевалка не согласна с предматчевыми приготовлениями Тен Хага и сомневается в решениях по составу. Некоторые в команде удивились, что тренер не поставил на дерби Рафаэля Варана. Эрик выбрал вместо него Джонни Эванса, а перед матчем сказал, что это «тактические соображения».

● Но есть и те, кто до конца будет за Тен Хага. Это Андре Онана, Антони и Лисандро Мартинес – их на «Олд Траффорд» привел именно Эрик.

Они считают, что тренера несправедливо критикуют за суровость, хотя хвалили за это год назад. Железный подход – то, в чем нуждается «Юнайтед».

При этом упоминается, что игроки положительно оценили дисциплину Тен Хага, когда тот вместе с игроками пробежал 13,8 км на следующий день после поражения «Брентфорду» со счетом 0:4 в августе 2022-го.

Мелькают Зидан и Аморим из «Спортинга». В «Юнайтед» отрицают любые контакты

По сообщению The Times, «Манчестер Юнайтед» раздумывает над возможными вариантами вместо Тен Хага. Называются два основных кандидата – свободный Зинедин Зидан и тренер «Спортинга» Рубен Аморим.

● Загвоздка в том, что ситуация осложнена неопределенностью с владельцем – The Times и The Athletic едины во мнении, что перестановки маловероятны до прихода в клуб сэра Джима Рэтклиффа и его INEOS. По версии Sky Sports, это должно произойти в ноябре, но сроки могут подвинуться.

● Зидану 51 год, он не тренирует с 2021-го. Были слухи, что ждет предложения от сборной Франции и мадридского «Реала». В последнее время все больше разговоров о втором варианте.

● Амориму 38 лет, тренирует «Спортинг» с 2020-го. В дебютном сезоне взял чемпионство – первое для «Спортинга» за 19 лет. В следующем уступил «Порту» на 6 очков, а в сезоне-2022/23 занял четвертое место. Сейчас команда Аморима снова на первом месте, без поражений в 9 турах.

Источники внутри «Юнайтед» категорически отрицают любые контакты с другими тренерами.

Тен Хаг не сдается, верит, что удастся исправить ситуацию: «Я боец. Я уверен, что у меня получится, несмотря на эти неудачи. Я беру на себя ответственность и рассматриваю это как вызов. Мы должны объединиться с игроками и вместе сражаться».

Тен Хаг остается авторитетной фигурой у болельщиков «Юнайтед». Если бы Рэтклифф пришел в клуб уже завтра, вряд ли бы он принял непопулярное решение уволить нидерландца. Большинство сторонников Тен Хага считает, что в первую очередь необходимы перестановки в верхушке и переосмысление стратегии клуба – как минимум назначение спортивного директора. А про этот сезон забыть, сделать его переходным.

Но болельщики склонны менять мнение, особенно на фоне затянувшегося кризиса. Похожий спад съел уже не одного тренера «МЮ».

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty, Gonzalo Arroyo Moreno, Catherine Ivill

24 комментария

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Yelzin Teheda
я против чехарды тренеров в клубах.
но я за два года не увидел во что хочет играть тен хаг, для сравнения постегоглу, у ттнхема видна тренерская рука и игра поставленна и это на минуточку за три месяца, а тен хаг уже больше года а МЮ играет как при всех тренерах которые были до него, а то и хуже
+17
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бан = руки в говне
Ответ Yelzin Teheda
я против чехарды тренеров в клубах. но я за два года не увидел во что хочет играть тен хаг, для сравнения постегоглу, у ттнхема видна тренерская рука и игра поставленна и это на минуточку за три месяца, а тен хаг уже больше года а МЮ играет как при всех тренерах которые были до него, а то и хуже
нет там никакой тренерской руки. каждый раз все пишут, но не могут объяснить во что играет постекоглу. он тупо играет в контратаки скоростные как это делал тен хаг в прошлом сезоне. Каждый раз этот бред сумасшедшего. постекоглу в следующем сезоне провалится и что вы будете писать? тоже самое что и про тер хага?
+14
-3
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Yelzin Teheda
Ответ jeHbka(BLR)
рыба гниёт с головы. Пока не поменяли владельца клуба, ничего не поменяется. а далее как говорится :" новая метла, метёт по новому" . там пусть и решают что делать с лысым, но ситуация у него плачевная на данный момент.
как вы достали с этим выражением. если бы они не давали денег как в своё время Венгеру в арсенале, тогда ещё можно было бы понять, а так каждое трансферное окно тратят по 200 милионов, ещё что то не так
+13
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+9
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Антон Сидоренко
Лучше уже без тренера играть, чем с этим лысым шарлатаном. У чувака очень большие комплексы и не способность работать со звездами, нет гибкости в подходе к каждому игроку. Гребсти всех под одну гребенку, то ему тогда в теннис надо идти тренировать.
+8
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Yelzin Teheda
Ответ Руслан Саидов
Нужен тренер с харизмой, у которого есть опыт с топ клубами
помню ещё одного топаря из аякса, некий Петер бос который с Аяксом в финал Лиги Европы выходил и играли восхитительно, а потом даже дортмунд не потянул и вернулся в голандию. так и тут
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Рамиль Кизимов
Ответ Yelzin Teheda
как вы достали с этим выражением. если бы они не давали денег как в своё время Венгеру в арсенале, тогда ещё можно было бы понять, а так каждое трансферное окно тратят по 200 милионов, ещё что то не так
в клубе прогнившая структура власти, с плачевной инфраструктурой, разваливающимся стадионом, отсутствием спортдира и непоследовательными трансферами. До некоторых недоходит что-ли, что клуб перебрал уже всех тренеров (был и свой, был и совершенно нелогичный, были тренеры с мировым именем выигравшие абсолютно всё, теперь самый топовый тренер из перспективных) - результата нет, максимум на сезон что-то относительное достойное. Клуб потратил на трансферы миллиарды, были куплены игроки со всех лиг, хоть кто-нибудь, кроме Бруно, за всё десятилетие после ухода Ферги, вырос в цене после перехода в МЮ? Все внезапно деградируют и превращаются в деревяшки. О чём собственно и речь, пора менять владельцев, которые собственно ничего и не выделяют, клуб тратит заработанные на бренде свои же деньги на трансферы, хвалить за это владельцов абсолютно не за что (да и как бы щас абсолютно любой клуб АПЛ может себе позволить топовый трансфер)
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бан = руки в говне
Ответ Yelzin Teheda
как вы достали с этим выражением. если бы они не давали денег как в своё время Венгеру в арсенале, тогда ещё можно было бы понять, а так каждое трансферное окно тратят по 200 милионов, ещё что то не так
какая разница сколько дают, если покупают бездарей, а не игроков?
тебе дали 100 миллионов на авто и ты купил ладу за 100, быстрее феррари будешь ехать?
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Виталий Асютин
Ответ вапрос
Дело не в тренере ребята, а в наших миллионерах, даже Пеп Гвардиола не сработается с этими уродами. Как же мне жалко говорить про свою любимую команду такое..😔🥺😞
это плачевно, но я с тобой согласен
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Виталий Асютин
Раньше за такие комментарии разогнали бы всех недовольных куда-нибудь в Чемпионшип за копейки, набрали пацанов из академии и взяли бы требл
+3
-1
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jeHbka(BLR)
рыба гниёт с головы. Пока не поменяли владельца клуба, ничего не поменяется. а далее как говорится :" новая метла, метёт по новому" . там пусть и решают что делать с лысым, но ситуация у него плачевная на данный момент.
+7
-5
+2
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Руслан Саидов
Нужен тренер с харизмой, у которого есть опыт с топ клубами
+1
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Bego Yusupov
не надо его уволнять вы совсем уже?
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Yelzin Teheda
можно смело на фулхем грузить, будет слив.
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SLEVIN
Ответ Stereophonics89
где ж был топчик Постеконлу столько лет, когда топы искали тренеров? что он выиграл с ТТХ? чего добился?
10 матчей норм целых сыграл. для типов выше это великое достижение
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Саша Пушкин
Ответ Stereophonics89
где ж был топчик Постеконлу столько лет, когда топы искали тренеров? что он выиграл с ТТХ? чего добился?
"что он выиграл с ТТХ?"
Действительно! Возглавил команду этим летом и к ноябрю так ничего и не выиграл. Ни одного трофея с ТТХ.
Шарлатан, не иначе.
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Today I feel Qatari
Ответ Stereophonics89
где ж был топчик Постеконлу столько лет, когда топы искали тренеров? что он выиграл с ТТХ? чего добился?
Там же где и хаг. Нагинал всех в периферийной лиге без конкуренции единственной командой-гегемоном :)
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Abil Alex
скаутский отдел пора разогнать полностью, что не трансфер все мимо
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bersy bersy
Может просто в Нидерландах игроки в целом менее избалованные и, соответственно, наоборот, более профессиональные, дисциплинированные и адекватно воспринимающие ту самую строгость, чем зазвездившиеся из некогда топ-клуба?
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вапрос
Дело не в тренере ребята, а в наших миллионерах, даже Пеп Гвардиола не сработается с этими уродами. Как же мне жалко говорить про свою любимую команду такое..😔🥺😞
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Солдат сэра Алекса 2.0
Аморим норм выбор, Зидан всё равно поедет в такой бардак. Португалец хотя бы постарается выстроить системную оборону
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Дмитрий Шиманович
А я подумал,что зарплатой)
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