«МЮ» и английский футбол простились с Бобби Чарльтоном. Трогательные фото

Ушедшая легенда.

Бобби Чарльтон умер 21 октября в возрасте 86 лет. Журнал FourFourTwo назвал его лучшим игроком в истории «Манчестер Юнайтед». Проводы легенды были долгими.

В день смерти Чарльтона у «МЮ» был матч с «Шеффилд Юнайтед». Перед минутой молчания капитан Бруну Фернандеш возложил на поле памятный венок:

Любой болельщик мог оставить на «Олд Траффорд» запись в книге соболезнований. Это можно было сделать и онлайн на клубном сайте – во вторник «Юнайтед» отчитался о более 80 тысячах сообщений из 200+ стран.

Желающих написать соболезнования было много:

Не остался в стороне и Эрик Тен Хаг.

Воспитанник «МЮ» Джонни Эванс, которым так восхищался Чарльтон в 2009-м: «Я закачал головой от изумления, когда увидел игру Эванса. У нас просто потрясающая глубина в обороне».

А еще были Пэдди Креранд и Брайан Кидд – одноклубники Чарльтона.

Дэвид Бекхэм тепло высказался в соцсетях:

«Все началось с сэра Бобби. Я буду вечно благодарен этому человеку, в честь которого меня назвали [полное имя Бекхэма – Дэвид Роберт Джозеф. Чарльтона звали именно Роберт, но прижилось сближающее Бобби].

Я равнялся на него. Он был героем для многих людей по всему миру, не только в Манчестере или в Англии, для которой выиграл чемпионат мира в 1966 году… Бобби Чарльтон был настоящим джентльменом, семьянином и истинным национальным героем…

Сегодня не просто печальный день для «МЮ» и Англии, а печальный день для всего футбола, чьим олицетворением и был сэр Бобби…

Наши мысли сейчас с леди Нормой, его дочерьми и внуками. Покойся с миром, сэр Бобби».

А это именное место сэра Бобби на трибуне. Перед матчем с «Копенгагеном» клуб возложил цветы и оставил прощальное послание.

На «Олд Траффорд» появился новый баннер: «Сэр Бобби. Рожден в Ашингтоне. Сделан в Манчестере».

Перед лигочемпионский игрой венок выносил Тен Хаг, его сопровождал воспитанник «МЮ» Дэниэл Гор и легендарный голкипер Алекс Степни, с которым Чарльтон выиграл Кубок европейских чемпионов-1968.

Болельщики «Копенгагена» подготовились: «Страсть – то, что отделяет хорошее от великого! Покойся с миром, сэр Бобби Чарльтон».

Накануне манчестерского дерби попрощаться с Чарльтоном пришел его друг Майк Саммерби, икона «Манчестер Сити» и бывший товарищ по сборной Англии.

Пеп Гвардиола, Юрген Клопп и Кенни Далглиш тоже выразили соболезнования.

На «Олд Траффорд» вышли легенды «Юнайтед» и «Сити». Слева направо: Алекс Степни, Тони Брук, Майк Саммерби, Пэдди Креранд, Джон Астон-младший, Брайан Кидд.

Болельщики и клуб подготовили красивые перфомансы:

Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson, DARREN STAPLES / AFP; Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, Catherine Ivill / Staff, Jan Kruger / Freier Fotograf; Marti/Global Look Press; x.com/manutd_world; instagram.com