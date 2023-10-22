United Hub | Все о Ман Юнайтед
Блог

Инсайды из «МЮ»: на что обиделся Санчо? И какая странная у него теперь жизнь

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Не собирается извиняться.

Джейдона Санчо в составе «Манчестер Юнайтед» можно уже не ждать: по информации The Athletic, англичанин не собирается делать ничего для примирения с Эриком тен Хагом, а без этого главный тренер не примет его обратно. 

Теперь мы знаем еще больше деталей о конфликте.

Санчо вскипел, когда понял, что его не ставят в старт на «Арсенал». И не напрягался на тренировке

У Тен Хага есть излюбленный метод тренировок перед матчами: основа проводит двусторонку против запасных, которые имитируют игру соперника. Одним из тех, кто моделировал игру «Арсенала», был Санчо. 

Англичанин сразу понял, к чему это ведет: снова не выпустят в старте, значит можно не напрягаться. Так увидел ситуацию главный тренер, он высказал Санчо недовольство из-за слабого прессинга. игрок не согласился. После тренировки Тен Хаг еще раз поговорил с Джейдоном: объяснил, почему уберет его из заявки на «Арсенал». Для примера: на матч поехали молодые Факундо Пельистри, Дэниэл Гор и Аннибаль Межбри, которые отлично имитировали игру «Арсенала».

По информации The Athletic, перед поездкой на «Эмирейтс» тренер решил не защищать Санчо перед медиа, когда журналисты спросят об отсутствии англичанина в заявке. После матча тренер описал ситуацию прямо: «Мы не вписали его в заявку из-за результатов на тренировке. В «Манчестер Юнайтед» нужно держать высочайший уровень каждый день».

Именно после этого, как вы помните, Санчо в соцсетях назвал ложью слова Тен Хага и добавил, что из него долгое время делают «козла отпущения». Руководство «МЮ» тут же попросило игрока удалить пост и извиниться. Англичанин согласился только на первое предложение, но от второго отказался – не собирался признавать себя «дважды неправым».

Тен Хаг хотел, чтобы Санчо извинился перед ним лично. Если бы это произошло, клуб выпустил бы заявление о возвращении игрока к тренировкам. О примирении пытались договориться и представители Санчо, в том числе юристы. Но все зашло в тупик.

В клубе есть сочувствующие Санчо. Но большинство – за Тен Хага

Санчо настаивает, что с ним обошлись несправедливо – по его мнению, другие игроки не пашут на тренировках, но все равно выходят в старте. Журналист Жак Тальбот раскрыл самый очевидный вариант: англичанин недоволен тем, что в основе Антони.

The Athletic выяснил, какие у Тен Хага аргументы в пользу бразильца: Антони четко исполняет инструкции и любит играть на правом фланге, тогда как Санчо тяготеет к левому. Хотя «Юнайтед» три лета гонялся за Джейдоном, чтобы на долгие годы получить правого вингера.

Некоторые работники клуба считают, что с Санчо нужно было обойтись мягче, поощрять его и поддерживать. Но в руководстве уверяют: Тен Хаг сделал все, что в его силах. В прошлом сезоне дал три месяца перерыва, отправил в Нидерланды ради набора формы. На предсезонке пытался использовать Санчо на позиции ложной девятки, учитывая нежелание играть справа – чтобы хоть как-то внедрить в состав и дать игровое время.

Тен Хаг требователен к игрокам. Источники The Athletic поясняют: «Если футболисты не стараются на тренировках, Эрик даст им второй шанс и третий, но это не будет продолжаться вечно. Санчо, как когда-то Криштиану Роналду, достиг лимита».

Тем не менее, ситуацию еще можно изменить – Тен Хаг не ставит крест на Джейдоне и считает, что все в его руках. Многие одноклубники и друзья Санчо призывают его извиниться. Вмешивался футбольный директор «МЮ» Джон Мерто и Профессиональная футбольная ассоциация, но результата по-прежнему нет.

Теперь Санчо тренируется с молодежкой, а еду ему приносят в контейнерах. Ходить в столовую тоже запрещено

Санчо тренируется с командой до 18 лет, а иногда и один. Его жизнь в клубе теперь устроена очень странно.

● Джейдону запрещено ходить туда, где бывает основная команда. Нельзя даже в столовую, поэтому еду ему приносят контейнерах.

● Санчо паркуется рядом со зданием клубной академии – на основную парковку тоже нельзя. А прежде чем переодеться, закрывается в раздевалке. Вынужден так делать из-за строгих правил: взрослым игрокам нельзя переодеваться на глазах у несовершеннолетних.

● У Санчо хорошая репутация среди молодежи, он вежлив с игроками, ходит на их матчи и дает советы. Некоторые тинейджеры даже удивлены таким отношением. Хотя Джейдон продолжает и ночные тусовки: после игры с «Арсеналом», например, улетел в Нью-Йорк – на день рождения баскетболиста Джона Уолла. А во время октябрьского перерыва на сборные отдыхал в лондонском ночном клубе Cirque Le Soir.

● The Athletic подтверждает инсайды, которые мы видели раньше: у Санчо всегда были проблемы со сном, его часто замечали играющим в приставку по ночам. Он продолжает: недавно рубился в EA Sports FC 24 до раннего утра.

И куда теперь Санчо? Вариантов не так уж много

У Джейдона огромная зарплата – более 200 тысяч фунтов в неделю. К тому же «Юнайтед» пытается отбить хотя бы часть 80-миллионных затрат на покупку.

🟡 «Боруссия» хотела бы вернуть его, но и близко не сможет тратить такие деньги.

🟢 В сентябре интересовались клубы из Саудовской Аравии, но Санчо им отказал, а «Юнайтед» повесил ценник 65 млн фунтов. Хотя The Athletic утверждает, что аренда к саудовцам зимой возможна.

🔵 Известно об интересе «Челси», к тому же Санчо мечтает вернуться в родной Лондон. Звучал и вариант с «Ювентусом». 

До января у Санчо есть время решить, чего он хочет. Извинения перед Эриком тен Хагом – конечно, все еще вариант.

Гарначо грозит бан за эмодзи 🦍 в похвале Онана. ФА подозревает расизм, сам Онана – нет

Ноунейм с Холандом, спасители «МЮ», рекордный юнец из «ПСЖ» – лучшие в туре ЛЧ для Fantasy

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; East News/AP Photo/Jon Super, Cal Sport Media via AP Images, Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire

87 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Самбур
неужели погба и санчес не научили правильно составлять контракты?
+70
-4
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Will Turner
Ответ Cristiano Ronaldo
Странно, как Санчо разрывавший в Боруссии Дортмунд как на уровне Бундеслиги, так и на уровне Лиги Чемпионов, так деградировал? Ладно бы он один, сколько таких сильных и талантливых игроков приходили после ухода САФА и опускались в игровом плане. Зато после ухода из клуба, снова возвращались на свой уровень. Мне кажется проблема в руководстве, владельце и тренерах, которые превращают отличных футболистов в середняков.
кто например после ухода вернулся на свой уровень кроме ди марии?
возвращались только на уровень дна
+47
-3
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quack
Будет удивительно, если после таких инсайдов у него еще останутся сочувствующие. То есть партнеры по команде пашут на тренировках, а он кайфует. Это же просто неуважение к ним.

При этом при каждом выходе Санчо на поле было видно, что ему чудовищно не хватает физики. Соперники даже из средних команд выглядели на голову сильнее в плане физической подготовки. Это же вообще недопустимо для игрока топ-клуба. И при всем этом он продолжал филонить на тренировках и грубо нарушать режим. Полностью понимаю решение ТенХага.

Будь Санчо не инфантильным ребенком, он бы извинился и все доказал на тренировках, а сейчас бы играл в основе сначала вместо Антони, который разбирался со своими женщинами, а потом вместо Рэшфорда, которому давно пора в воспитательных целях присесть на скамейку.
+41
-10
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allexez
Ответ a2wai
Ну что, здесь еще будут защитники Санчо, или наконец люди поймут, что защищать инфантила с детским мышлением это явно плохая идея? Athletic тупо все ранние инсайды подтвердил, единственное, что он сделал в качестве реверанса, так это то, что Санчо себя ведет правильно и приземленно по отношению к игрокам из Академии. Все остальное это лишнее подтверждение того, что лысый шарлатан был абсолютно прав в том, что убрал его из команды. И если бы Санчо взялся за ум и не чудил бы на той тренировке с Арсеналом, он бы стропроцентно вытеснил из состава Антони. А может и Рэшфорда. Но он же сам этого не хочет, тусы и игра в плейстейшон пацану немного важнее борьбы за место на поле.
какая борьбы за место на поле? антони в любом другом клубе апл а может быть и первой десятки шипа бы в состав не попадал, а тут это основной игрок. мне без разницы че там чудит санчо, но это просто смех, что при всем этом антони является игроком основы. если уж санча выкинули из состава из за придурства, антони должен покинуть состав по игровым причинам, но вот первое случилось, а второго почему то нету.
раздражает в этой ситуации именно двуличие хага, а не позиция санчо.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
5t1ck
Ответ a2wai
Ну что, здесь еще будут защитники Санчо, или наконец люди поймут, что защищать инфантила с детским мышлением это явно плохая идея? Athletic тупо все ранние инсайды подтвердил, единственное, что он сделал в качестве реверанса, так это то, что Санчо себя ведет правильно и приземленно по отношению к игрокам из Академии. Все остальное это лишнее подтверждение того, что лысый шарлатан был абсолютно прав в том, что убрал его из команды. И если бы Санчо взялся за ум и не чудил бы на той тренировке с Арсеналом, он бы стропроцентно вытеснил из состава Антони. А может и Рэшфорда. Но он же сам этого не хочет, тусы и игра в плейстейшон пацану немного важнее борьбы за место на поле.
Не то чтобы защитники,но останусь при своём: Тен Хааг не умеет работать со звёздами, будь то медийные личности с талантом и самомнением ,как Санчо или космос типа Роналду. Удивительно,что Бруну пока молчит. Но он получил повязку и пока с ним лысый справляется). У Деда Анчи даже этот состав Мю бы стабильно был в топ 3 и плове ЛЧ.
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
saratos
Если уж ты настолько принципиальный и суровый тренер, профессионал,то и спрос с тебя должен быть соответствующий. А пока 9й в лиге, 3й в группе. И что-то вообще без перспектив по игре. Только игроков гасит и нелепые трансферы какие-то поворачиваются.
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Ну что, здесь еще будут защитники Санчо, или наконец люди поймут, что защищать инфантила с детским мышлением это явно плохая идея?

Athletic тупо все ранние инсайды подтвердил, единственное, что он сделал в качестве реверанса, так это то, что Санчо себя ведет правильно и приземленно по отношению к игрокам из Академии. Все остальное это лишнее подтверждение того, что лысый шарлатан был абсолютно прав в том, что убрал его из команды.

И если бы Санчо взялся за ум и не чудил бы на той тренировке с Арсеналом, он бы стропроцентно вытеснил из состава Антони. А может и Рэшфорда. Но он же сам этого не хочет, тусы и игра в плейстейшон пацану немного важнее борьбы за место на поле.
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irakli Kan
Ответ Александр Самбур
неужели погба и санчес не научили правильно составлять контракты?
правильно это как? у игроков тоже есть юристы и они не дадут "правильно" составить договор.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irakli Kan
Ответ Александр Самбур
привязать к проведенному времени на поле и нарушение тренировочного процесса.для начала хватит?
нет, не хватит. ни кто на такое не согласится, клуб просто отсанется без игрока, вот и все
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Мелкумян
Ответ Александр Самбур
неужели погба и санчес не научили правильно составлять контракты?
Да видимо пока клуб не разорится к чертям (или к дьяволам) как Барселона то так будут деньги сжигать куда не попадя, горбатого могила исправит
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
Сам Ганнибал бы был в шоке от Аннибаля
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
На предсезонке пытался использовать Санчо на позиции ложной девятки, учитывая нежелание играть справа (с)
Всё правильно делает тренер. Не хочешь играть - будешь сидеть.
А-то всё нежные стали. Там не хочу играть, тут не хочу.
Футбол - это командный вид спорта. Где надо засунуть свои нехочухи в одно место и помогать команде добиваться положительного результата.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кукузей
Ответ Will Turner
кто например после ухода вернулся на свой уровень кроме ди марии? возвращались только на уровень дна
Депай стал лучше, Заа в КП вернул себя прежнего и недавно на ОТ это еще раз показал, Мхитарян соу-соу, но все же полезен был в Интере дошедшем до финала ЛЧ, как и его друг по обмену Санчес (успевший еще и во франции полезно поиграть, всяко лучше чем в МЮ).
Блинд еще сколько в Аяксе после МЮ хорошо выступал и выбивал топов, хотя в МЮ списали в пешеходы? Много кто в менее напряженных лигах и условиях вернули хорошую форму, как условные Смоллинг, Лукаку.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ Серегей Юдин
Смешно. А ничего что в МЮ было десяток травмированных? И Тен Хаг даже молодежку начинает выпускать. К тому же по игре претензий особо нет - кроме игры на левом фланге где 2 основных травмировано было.
А нет вопроса: как так получилось, что сезон только начался, а уже десяток травмированных? Карта так легла или всё-таки предсезонка плохая? А кто её проводил?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
да давайте будем винить тренера в том что футболист дурака валяет 2 года а потом обиделся как маленькая девочка на то что тренер сказал будешь нормально тренироваться попадёшь в заявку не будешь то это твои проблемы нее это же наш Джейдон Санчо мы лучше в соц сетях выложим публикацию чтоб нас пожалели
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Will Turner
Ответ Сергей Кукузей
Депай стал лучше, Заа в КП вернул себя прежнего и недавно на ОТ это еще раз показал, Мхитарян соу-соу, но все же полезен был в Интере дошедшем до финала ЛЧ, как и его друг по обмену Санчес (успевший еще и во франции полезно поиграть, всяко лучше чем в МЮ). Блинд еще сколько в Аяксе после МЮ хорошо выступал и выбивал топов, хотя в МЮ списали в пешеходы? Много кто в менее напряженных лигах и условиях вернули хорошую форму, как условные Смоллинг, Лукаку.
мхитарян как был ниже среднего, так и остался
депай как был никому не нужен, так и остался. он вернулся на плюс минус свой уровень в лиге, которая слабее апл
заа вообще два матча за мю провел, зачем его сюда приводить? да и ушел он при сафе, к чему он тут вообще?
блинд и в мю хорош был. если ты списал его в пешеходы, то вопросы к тебе
смоллинг в мю играл точно также, как и в роме. только в роме подходящий для него стиль и тренер. да и место в лиге соответствующее уровню его игры
лукаку не потянул темп апл и после мю он в челси это доказал повтлрно
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jodye II
Никакой защиты поведения Санчо, не мне объективно судить о том, усердно он тренировался или нет, не видя самой тренировки, это просто грешное дело.
Однако, очевидно, что Севен Хаг тот еще самодур с раздутым эго, который пытается за счет унижения суперзвезд поднять свой авторитет. Он просто не умеет работать с такими игроками. Можно было оправдать тем, что его подход рабочий, ты хоть 11 шахтеров и рыбаков выпускай, но он не показал никаких достойных результатов, закупил по оверпрайсу любимчиков и скулит про отсутствие отдачи.
Если Энтони так хорош на тренировках, то почему он просто ужасен в матчах, где результат от него?
Этот лысый точно не подходит на место в топ клубе или даже в околотоповом. Как руководство МЮ это еще терпит? Раньше они особо не выделялись терпением своим
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A M
Результат очень усердных тренировок Тен Хага 4 поражения из 9 матчей! Интересно как скоро он завершит свою карьеру в МЮ
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
enechipo
Ответ Quack
Будет удивительно, если после таких инсайдов у него еще останутся сочувствующие. То есть партнеры по команде пашут на тренировках, а он кайфует. Это же просто неуважение к ним. При этом при каждом выходе Санчо на поле было видно, что ему чудовищно не хватает физики. Соперники даже из средних команд выглядели на голову сильнее в плане физической подготовки. Это же вообще недопустимо для игрока топ-клуба. И при всем этом он продолжал филонить на тренировках и грубо нарушать режим. Полностью понимаю решение ТенХага. Будь Санчо не инфантильным ребенком, он бы извинился и все доказал на тренировках, а сейчас бы играл в основе сначала вместо Антони, который разбирался со своими женщинами, а потом вместо Рэшфорда, которому давно пора в воспитательных целях присесть на скамейку.
Вина менеджмента только в том, что ЭТО купили, три года держат на зарплате, и только сейчас начали воспитывать. Причем максимально топорно.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FortMinor
Ответ Will Turner
кто например после ухода вернулся на свой уровень кроме ди марии? возвращались только на уровень дна
депай, Мхитарян, у Фалькао была потом хорошая статистика в Монако
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мельников Михаил
Все это полная ФИГНЯ! Главная причина конфликта - появление Антони в клубе - игрока на правый фланг атаки, на который за год до этого был приобретен Санчо.

Хаг очень хотел именно этого игрока. И уже тогда не хотел даже пытаться встряхивать карьеру Санчо в МЮ.
В этом главная проблема Хага - его "видение".
Когда Пеп в Сити творит свое "видение" - это не вызывает вопросов. Пеп многократно доказал свое право на это.
Хагу же ещё только предстоит это доказать. И не судят именно победителей.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
John Green
Ответ Will Turner
кто например после ухода вернулся на свой уровень кроме ди марии? возвращались только на уровень дна
Но это не отменяет и того, что рвущие становились дном, согласись?)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Extrim
Тут виноваты оба и Санчо и ЭТХ. Тренер пытается устроить жесткую дисциплину ну тут явно у него на это не хватает авторитета среди игроков.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shodmen
Когда ЭТХ посадил Роналду на скамейку, и в итоге выдавил из команды, были еще иллюзии того, что МЮ будет играть в высокий прессинг и в атакующий футбол. Купили ему дно-футболистов, которые якобы подходят под его схему. Как видим по владению мячом 14 место, разница мячей -2, выигрываем у Копенгагена чудом 1:0
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Никитин
Ответ Jodye II
Никакой защиты поведения Санчо, не мне объективно судить о том, усердно он тренировался или нет, не видя самой тренировки, это просто грешное дело. Однако, очевидно, что Севен Хаг тот еще самодур с раздутым эго, который пытается за счет унижения суперзвезд поднять свой авторитет. Он просто не умеет работать с такими игроками. Можно было оправдать тем, что его подход рабочий, ты хоть 11 шахтеров и рыбаков выпускай, но он не показал никаких достойных результатов, закупил по оверпрайсу любимчиков и скулит про отсутствие отдачи. Если Энтони так хорош на тренировках, то почему он просто ужасен в матчах, где результат от него? Этот лысый точно не подходит на место в топ клубе или даже в околотоповом. Как руководство МЮ это еще терпит? Раньше они особо не выделялись терпением своим
так по играм не скажешь что в МЮ все усердно тренируются
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий