Инсайды из «МЮ»: на что обиделся Санчо? И какая странная у него теперь жизнь

Не собирается извиняться.

Джейдона Санчо в составе «Манчестер Юнайтед» можно уже не ждать: по информации The Athletic, англичанин не собирается делать ничего для примирения с Эриком тен Хагом, а без этого главный тренер не примет его обратно.

Теперь мы знаем еще больше деталей о конфликте.

Санчо вскипел, когда понял, что его не ставят в старт на «Арсенал». И не напрягался на тренировке

У Тен Хага есть излюбленный метод тренировок перед матчами: основа проводит двусторонку против запасных, которые имитируют игру соперника. Одним из тех, кто моделировал игру «Арсенала», был Санчо.

Англичанин сразу понял, к чему это ведет: снова не выпустят в старте, значит можно не напрягаться. Так увидел ситуацию главный тренер, он высказал Санчо недовольство из-за слабого прессинга. игрок не согласился. После тренировки Тен Хаг еще раз поговорил с Джейдоном: объяснил, почему уберет его из заявки на «Арсенал». Для примера: на матч поехали молодые Факундо Пельистри, Дэниэл Гор и Аннибаль Межбри, которые отлично имитировали игру «Арсенала».

По информации The Athletic, перед поездкой на «Эмирейтс» тренер решил не защищать Санчо перед медиа, когда журналисты спросят об отсутствии англичанина в заявке. После матча тренер описал ситуацию прямо: «Мы не вписали его в заявку из-за результатов на тренировке. В «Манчестер Юнайтед» нужно держать высочайший уровень каждый день».

Именно после этого, как вы помните, Санчо в соцсетях назвал ложью слова Тен Хага и добавил, что из него долгое время делают «козла отпущения». Руководство «МЮ» тут же попросило игрока удалить пост и извиниться. Англичанин согласился только на первое предложение, но от второго отказался – не собирался признавать себя «дважды неправым».

Тен Хаг хотел, чтобы Санчо извинился перед ним лично. Если бы это произошло, клуб выпустил бы заявление о возвращении игрока к тренировкам. О примирении пытались договориться и представители Санчо, в том числе юристы. Но все зашло в тупик.

В клубе есть сочувствующие Санчо. Но большинство – за Тен Хага

Санчо настаивает, что с ним обошлись несправедливо – по его мнению, другие игроки не пашут на тренировках, но все равно выходят в старте. Журналист Жак Тальбот раскрыл самый очевидный вариант: англичанин недоволен тем, что в основе Антони.

The Athletic выяснил, какие у Тен Хага аргументы в пользу бразильца: Антони четко исполняет инструкции и любит играть на правом фланге, тогда как Санчо тяготеет к левому. Хотя «Юнайтед» три лета гонялся за Джейдоном, чтобы на долгие годы получить правого вингера.

Некоторые работники клуба считают, что с Санчо нужно было обойтись мягче, поощрять его и поддерживать. Но в руководстве уверяют: Тен Хаг сделал все, что в его силах. В прошлом сезоне дал три месяца перерыва, отправил в Нидерланды ради набора формы. На предсезонке пытался использовать Санчо на позиции ложной девятки, учитывая нежелание играть справа – чтобы хоть как-то внедрить в состав и дать игровое время.

Тен Хаг требователен к игрокам. Источники The Athletic поясняют: «Если футболисты не стараются на тренировках, Эрик даст им второй шанс и третий, но это не будет продолжаться вечно. Санчо, как когда-то Криштиану Роналду, достиг лимита».

Тем не менее, ситуацию еще можно изменить – Тен Хаг не ставит крест на Джейдоне и считает, что все в его руках. Многие одноклубники и друзья Санчо призывают его извиниться. Вмешивался футбольный директор «МЮ» Джон Мерто и Профессиональная футбольная ассоциация, но результата по-прежнему нет.

Теперь Санчо тренируется с молодежкой, а еду ему приносят в контейнерах. Ходить в столовую тоже запрещено

Санчо тренируется с командой до 18 лет, а иногда и один. Его жизнь в клубе теперь устроена очень странно.

● Джейдону запрещено ходить туда, где бывает основная команда. Нельзя даже в столовую, поэтому еду ему приносят контейнерах.

● Санчо паркуется рядом со зданием клубной академии – на основную парковку тоже нельзя. А прежде чем переодеться, закрывается в раздевалке. Вынужден так делать из-за строгих правил: взрослым игрокам нельзя переодеваться на глазах у несовершеннолетних.

● У Санчо хорошая репутация среди молодежи, он вежлив с игроками, ходит на их матчи и дает советы. Некоторые тинейджеры даже удивлены таким отношением. Хотя Джейдон продолжает и ночные тусовки: после игры с «Арсеналом», например, улетел в Нью-Йорк – на день рождения баскетболиста Джона Уолла. А во время октябрьского перерыва на сборные отдыхал в лондонском ночном клубе Cirque Le Soir.

● The Athletic подтверждает инсайды, которые мы видели раньше: у Санчо всегда были проблемы со сном, его часто замечали играющим в приставку по ночам. Он продолжает: недавно рубился в EA Sports FC 24 до раннего утра.

И куда теперь Санчо? Вариантов не так уж много

У Джейдона огромная зарплата – более 200 тысяч фунтов в неделю. К тому же «Юнайтед» пытается отбить хотя бы часть 80-миллионных затрат на покупку.

🟡 «Боруссия» хотела бы вернуть его, но и близко не сможет тратить такие деньги.

🟢 В сентябре интересовались клубы из Саудовской Аравии, но Санчо им отказал, а «Юнайтед» повесил ценник 65 млн фунтов. Хотя The Athletic утверждает, что аренда к саудовцам зимой возможна.

🔵 Известно об интересе «Челси», к тому же Санчо мечтает вернуться в родной Лондон. Звучал и вариант с «Ювентусом».

До января у Санчо есть время решить, чего он хочет. Извинения перед Эриком тен Хагом – конечно, все еще вариант.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; East News/AP Photo/Jon Super, Cal Sport Media via AP Images, Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire