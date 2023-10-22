Инсайды из «МЮ»: на что обиделся Санчо? И какая странная у него теперь жизнь
Не собирается извиняться.
Джейдона Санчо в составе «Манчестер Юнайтед» можно уже не ждать: по информации The Athletic, англичанин не собирается делать ничего для примирения с Эриком тен Хагом, а без этого главный тренер не примет его обратно.
Теперь мы знаем еще больше деталей о конфликте.
Санчо вскипел, когда понял, что его не ставят в старт на «Арсенал». И не напрягался на тренировке
У Тен Хага есть излюбленный метод тренировок перед матчами: основа проводит двусторонку против запасных, которые имитируют игру соперника. Одним из тех, кто моделировал игру «Арсенала», был Санчо.
Англичанин сразу понял, к чему это ведет: снова не выпустят в старте, значит можно не напрягаться. Так увидел ситуацию главный тренер, он высказал Санчо недовольство из-за слабого прессинга. игрок не согласился. После тренировки Тен Хаг еще раз поговорил с Джейдоном: объяснил, почему уберет его из заявки на «Арсенал». Для примера: на матч поехали молодые Факундо Пельистри, Дэниэл Гор и Аннибаль Межбри, которые отлично имитировали игру «Арсенала».
По информации The Athletic, перед поездкой на «Эмирейтс» тренер решил не защищать Санчо перед медиа, когда журналисты спросят об отсутствии англичанина в заявке. После матча тренер описал ситуацию прямо: «Мы не вписали его в заявку из-за результатов на тренировке. В «Манчестер Юнайтед» нужно держать высочайший уровень каждый день».
Именно после этого, как вы помните, Санчо в соцсетях назвал ложью слова Тен Хага и добавил, что из него долгое время делают «козла отпущения». Руководство «МЮ» тут же попросило игрока удалить пост и извиниться. Англичанин согласился только на первое предложение, но от второго отказался – не собирался признавать себя «дважды неправым».
Тен Хаг хотел, чтобы Санчо извинился перед ним лично. Если бы это произошло, клуб выпустил бы заявление о возвращении игрока к тренировкам. О примирении пытались договориться и представители Санчо, в том числе юристы. Но все зашло в тупик.
В клубе есть сочувствующие Санчо. Но большинство – за Тен Хага
Санчо настаивает, что с ним обошлись несправедливо – по его мнению, другие игроки не пашут на тренировках, но все равно выходят в старте. Журналист Жак Тальбот раскрыл самый очевидный вариант: англичанин недоволен тем, что в основе Антони.
The Athletic выяснил, какие у Тен Хага аргументы в пользу бразильца: Антони четко исполняет инструкции и любит играть на правом фланге, тогда как Санчо тяготеет к левому. Хотя «Юнайтед» три лета гонялся за Джейдоном, чтобы на долгие годы получить правого вингера.
Некоторые работники клуба считают, что с Санчо нужно было обойтись мягче, поощрять его и поддерживать. Но в руководстве уверяют: Тен Хаг сделал все, что в его силах. В прошлом сезоне дал три месяца перерыва, отправил в Нидерланды ради набора формы. На предсезонке пытался использовать Санчо на позиции ложной девятки, учитывая нежелание играть справа – чтобы хоть как-то внедрить в состав и дать игровое время.
Тен Хаг требователен к игрокам. Источники The Athletic поясняют: «Если футболисты не стараются на тренировках, Эрик даст им второй шанс и третий, но это не будет продолжаться вечно. Санчо, как когда-то Криштиану Роналду, достиг лимита».
Тем не менее, ситуацию еще можно изменить – Тен Хаг не ставит крест на Джейдоне и считает, что все в его руках. Многие одноклубники и друзья Санчо призывают его извиниться. Вмешивался футбольный директор «МЮ» Джон Мерто и Профессиональная футбольная ассоциация, но результата по-прежнему нет.
Теперь Санчо тренируется с молодежкой, а еду ему приносят в контейнерах. Ходить в столовую тоже запрещено
Санчо тренируется с командой до 18 лет, а иногда и один. Его жизнь в клубе теперь устроена очень странно.
● Джейдону запрещено ходить туда, где бывает основная команда. Нельзя даже в столовую, поэтому еду ему приносят контейнерах.
● Санчо паркуется рядом со зданием клубной академии – на основную парковку тоже нельзя. А прежде чем переодеться, закрывается в раздевалке. Вынужден так делать из-за строгих правил: взрослым игрокам нельзя переодеваться на глазах у несовершеннолетних.
● У Санчо хорошая репутация среди молодежи, он вежлив с игроками, ходит на их матчи и дает советы. Некоторые тинейджеры даже удивлены таким отношением. Хотя Джейдон продолжает и ночные тусовки: после игры с «Арсеналом», например, улетел в Нью-Йорк – на день рождения баскетболиста Джона Уолла. А во время октябрьского перерыва на сборные отдыхал в лондонском ночном клубе Cirque Le Soir.
● The Athletic подтверждает инсайды, которые мы видели раньше: у Санчо всегда были проблемы со сном, его часто замечали играющим в приставку по ночам. Он продолжает: недавно рубился в EA Sports FC 24 до раннего утра.
И куда теперь Санчо? Вариантов не так уж много
У Джейдона огромная зарплата – более 200 тысяч фунтов в неделю. К тому же «Юнайтед» пытается отбить хотя бы часть 80-миллионных затрат на покупку.
🟡 «Боруссия» хотела бы вернуть его, но и близко не сможет тратить такие деньги.
🟢 В сентябре интересовались клубы из Саудовской Аравии, но Санчо им отказал, а «Юнайтед» повесил ценник 65 млн фунтов. Хотя The Athletic утверждает, что аренда к саудовцам зимой возможна.
🔵 Известно об интересе «Челси», к тому же Санчо мечтает вернуться в родной Лондон. Звучал и вариант с «Ювентусом».
До января у Санчо есть время решить, чего он хочет. Извинения перед Эриком тен Хагом – конечно, все еще вариант.
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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; East News/AP Photo/Jon Super, Cal Sport Media via AP Images, Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire
возвращались только на уровень дна
При этом при каждом выходе Санчо на поле было видно, что ему чудовищно не хватает физики. Соперники даже из средних команд выглядели на голову сильнее в плане физической подготовки. Это же вообще недопустимо для игрока топ-клуба. И при всем этом он продолжал филонить на тренировках и грубо нарушать режим. Полностью понимаю решение ТенХага.
Будь Санчо не инфантильным ребенком, он бы извинился и все доказал на тренировках, а сейчас бы играл в основе сначала вместо Антони, который разбирался со своими женщинами, а потом вместо Рэшфорда, которому давно пора в воспитательных целях присесть на скамейку.
раздражает в этой ситуации именно двуличие хага, а не позиция санчо.
Athletic тупо все ранние инсайды подтвердил, единственное, что он сделал в качестве реверанса, так это то, что Санчо себя ведет правильно и приземленно по отношению к игрокам из Академии. Все остальное это лишнее подтверждение того, что лысый шарлатан был абсолютно прав в том, что убрал его из команды.
И если бы Санчо взялся за ум и не чудил бы на той тренировке с Арсеналом, он бы стропроцентно вытеснил из состава Антони. А может и Рэшфорда. Но он же сам этого не хочет, тусы и игра в плейстейшон пацану немного важнее борьбы за место на поле.
Всё правильно делает тренер. Не хочешь играть - будешь сидеть.
А-то всё нежные стали. Там не хочу играть, тут не хочу.
Футбол - это командный вид спорта. Где надо засунуть свои нехочухи в одно место и помогать команде добиваться положительного результата.
Блинд еще сколько в Аяксе после МЮ хорошо выступал и выбивал топов, хотя в МЮ списали в пешеходы? Много кто в менее напряженных лигах и условиях вернули хорошую форму, как условные Смоллинг, Лукаку.
депай как был никому не нужен, так и остался. он вернулся на плюс минус свой уровень в лиге, которая слабее апл
заа вообще два матча за мю провел, зачем его сюда приводить? да и ушел он при сафе, к чему он тут вообще?
блинд и в мю хорош был. если ты списал его в пешеходы, то вопросы к тебе
смоллинг в мю играл точно также, как и в роме. только в роме подходящий для него стиль и тренер. да и место в лиге соответствующее уровню его игры
лукаку не потянул темп апл и после мю он в челси это доказал повтлрно
Однако, очевидно, что Севен Хаг тот еще самодур с раздутым эго, который пытается за счет унижения суперзвезд поднять свой авторитет. Он просто не умеет работать с такими игроками. Можно было оправдать тем, что его подход рабочий, ты хоть 11 шахтеров и рыбаков выпускай, но он не показал никаких достойных результатов, закупил по оверпрайсу любимчиков и скулит про отсутствие отдачи.
Если Энтони так хорош на тренировках, то почему он просто ужасен в матчах, где результат от него?
Этот лысый точно не подходит на место в топ клубе или даже в околотоповом. Как руководство МЮ это еще терпит? Раньше они особо не выделялись терпением своим
Хаг очень хотел именно этого игрока. И уже тогда не хотел даже пытаться встряхивать карьеру Санчо в МЮ.
В этом главная проблема Хага - его "видение".
Когда Пеп в Сити творит свое "видение" - это не вызывает вопросов. Пеп многократно доказал свое право на это.
Хагу же ещё только предстоит это доказать. И не судят именно победителей.