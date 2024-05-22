Дарья – жена одного из лучших бомбардиров в истории Медиалиги. Персональная болельщица Кутуза!

Новый сезон Медиалиги стартовал совсем недавно, но лучший бомбардир, кажется, уже известен. Кутуз из ФК «10» забил 12 голов за четыре матча – и это на семь больше, чем у ближайшего преследователя.

Расскажем сейчас, кто празднует его голы громче всех. Итак, знакомьтесь, Дарья – жена Кутуза!

Дарья родилась 20 декабря 1996 года. Недавно девушке исполнилось 27, она два с лишним года младше Кутуза.

Пара познакомилась в 2018 году: по крайней мере, именно тогда в их соцсетях появилось первое совместное фото. Тогда Кутуз еще играл в футбол за ФК «Зеленоград», а в России еще не провели ни одного медиафутбольного турнира!

17 сентября 2022 года Дарья и Сергей сыграли свадьбу.

Дарья – настоящий персональный болельщик Кутуза! Она присутствует почти на всех матчах «Десятки», а ранее каталась на турниры, в которых принимали участие бывшие команды Кутуза – 2Drots и «Титан».

Мария Варганова – ученица Академии «Матч ТВ». Пробила два золотых сезона за московское «Динамо»!