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Дарья – жена одного из лучших бомбардиров в истории Медиалиги. Персональная болельщица Кутуза!

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Новый сезон Медиалиги стартовал совсем недавно, но лучший бомбардир, кажется, уже известен. Кутуз из ФК «10» забил 12 голов за четыре матча – и это на семь больше, чем у ближайшего преследователя.

Расскажем сейчас, кто празднует его голы громче всех. Итак, знакомьтесь, Дарья – жена Кутуза!

Дарья родилась 20 декабря 1996 года. Недавно девушке исполнилось 27, она два с лишним года младше Кутуза.

Пара познакомилась в 2018 году: по крайней мере, именно тогда в их соцсетях появилось первое совместное фото. Тогда Кутуз еще играл в футбол за ФК «Зеленоград», а в России еще не провели ни одного медиафутбольного турнира!

17 сентября 2022 года Дарья и Сергей сыграли свадьбу.

Дарья – настоящий персональный болельщик Кутуза! Она присутствует почти на всех матчах «Десятки», а ранее каталась на турниры, в которых принимали участие бывшие команды Кутуза – 2Drots и «Титан».

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