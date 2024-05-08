В 2000-м «Реал» прошел «Баварию» в полуфинале ЛЧ. Вспомните игроков тех матчей?
В 2000 году «Реал» разгромил «Валенсию» в финале, а по пути к решающему матчу в 1/2 прошел «Баварию»: победы на «Сантьяго Бернабеу» 2:0 хватило, несмотря на поражение в Мюнхене (1:2). А вспомните всех участников двухматчевого противостояния?
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В том сезоне Бавария вынесла Реал в группе ЛЧ 4-0 и 4-2 в гостях, если не ошибаюсь. Но потом уехал в Млс доигрывать Маттеус, и Реал таки проскочил. Через год они снова встретились, и победа была за Баварией - в противостоянии и в розгрыше ЛЧ вцелом. А еще через год ЛЧ опять выиграл Реал. Кого же испанцы прошли в плей-офф по пути к титулу?
У Реала не вспомнил Балича и Жулио Сезара, у Баварии - Финка и Визингера.
Визингер совсем забытый персонаж, а вот Тарната мог и вспомнить, жаль. Каранку тоже забыл, почему-то казалось, что его тогда в Реале не было.
Если бы напряг мозг, мог бы вспомнить ещё примерно столько же, сколько вспомнил. Но таких персонажей, как Иван Кампо и Михаэль Визингер, не вспомнил бы даже под угрозой расстрела, хотя вроде бы смутно припоминаю, что они были.
А вот кто такой Элвир Балич - вообще не знаю. Как говорят испанцы, no me suena - в дословном переводе "мне не звучит".
UPD.: сейчас погуглил и обнаружил, что с Баличем мы родились в один день и в один год, в этом году 50-летие отметим синхронно :)
Но в "Реале" он за три сезона сыграл всего 11 матчей, а всю остальную часть карьеры провел в турецких клубах. Жаль, что в Мадриде у него не сложилось...