В 2000-м «Реал» прошел «Баварию» в полуфинале ЛЧ. Вспомните игроков тех матчей?

В 2000 году «Реал» разгромил «Валенсию» в финале, а по пути к решающему матчу в 1/2 прошел «Баварию»: победы на «Сантьяго Бернабеу» 2:0 хватило, несмотря на поражение в Мюнхене (1:2). А вспомните всех участников двухматчевого противостояния?

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