Назовете всех участников Кубка африканских наций?
13 января в Кот-д’Ивуаре начнется Кубок африканских наций. 24 сборных – вспомните их все? Сейчас проверим.
Подсказка – алфавитный порядок.
Результаты теста пишете в комментарии. Поехали!
13 января в Кот-д’Ивуаре начнется Кубок африканских наций. 24 сборных – вспомните их все? Сейчас проверим.
Подсказка – алфавитный порядок.
Результаты теста пишете в комментарии. Поехали!
Минуты 3 вспоминал Гамбию.
Хотя всегда когда вписываю северную Африку чувствую, что кто-то выпадает из группы Тунис, Алжир, Египет и Марокко.
Пришлось поразмыслить по минуте примерно над Замбией, Кабо-Верде и Намибией, остальные довольно быстро вспомнились.