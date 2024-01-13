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Назовете всех участников Кубка африканских наций?

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13 января в Кот-д’Ивуаре начнется Кубок африканских наций. 24 сборных – вспомните их все? Сейчас проверим.

Подсказка – алфавитный порядок.

Результаты теста пишете в комментарии. Поехали!

Кто из РПЛ поехал на Кубок Африки-2023? А кто ездил до этого? Здесь все самые яркие

22 комментария
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24/24. Времена меняются, однако. Нет Бенина, Габона, Того, Конго, зато есть Мавритания и Намибия
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23/24. Мозамбик. Буду топить за них
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Удивительно, но 24/24. Тупо перечислил знакомые страны Африки. Больше всего удивился Мавритании
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Ответ Гроссмейстер Д
24/ 24 На тебя молится вся Африка! Минуты 3 вспоминал Гамбию.
Гамбию легче всего. Вчера весь день на главной висела статья как они в самолете чуть не погибли
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24/ 24 На тебя молится вся Африка!

Минуты 3 вспоминал Гамбию.
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Ответ Тимофей Ионкин
23 из 24, но писал несколько раз Конго по-разному не засчитала, а так удивлён, что экваториальная гвинея участвует
Они выходили из группы в каждом из 3 своих участий)
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24/24
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Конго и ДР Конго - это разные сборные)
Да знаю, имел ввиду, что я писал полностью Демократическая Республика Конго, не засчитало. Возможно, допустил ошибку
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Конго и ДР Конго - это разные сборные)
странно что такое не принимается, некоторые делают тесты с объедененными вариантами, например:"Сборная Аргентины на ЧМ 2022, вводишь Мартинес у тебя 3-4 варика выпадает".
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23/24, Мали вылетело из головы
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9 из 24.
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все назвал, африку и северную америку, благо, знаю хорошо
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20 из 24. Аж стыдно стало, что забыл Камерун(!)
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Вспомнил таких кудесников мяча как Намибия и Мавритания, но не вписал Марокко.
Хотя всегда когда вписываю северную Африку чувствую, что кто-то выпадает из группы Тунис, Алжир, Египет и Марокко.
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Нет
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Вспомнил всех, турнир люблю.

Пришлось поразмыслить по минуте примерно над Замбией, Кабо-Верде и Намибией, остальные довольно быстро вспомнились.
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Ответ Тимофей Ионкин
23 из 24, но писал несколько раз Конго по-разному не засчитала, а так удивлён, что экваториальная гвинея участвует
Конго и ДР Конго - это разные сборные)
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Ответ Тимофей Ионкин
Да знаю, имел ввиду, что я писал полностью Демократическая Республика Конго, не засчитало. Возможно, допустил ошибку
Аналогично
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Ответ Александр Максаков
24/24. Времена меняются, однако. Нет Бенина, Габона, Того, Конго, зато есть Мавритания и Намибия
И крошечная Гамбия опять. Не зря Сенегал вокруг)
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Ответ Nerazzurri-88
И крошечная Гамбия опять. Не зря Сенегал вокруг)
Так за Мавританию тоже рубятся пацаны сенегальской внешности
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