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Вспомните всех, кто играл за сборную России в 2023-м? 38 футболистов

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Полный список Карпина.

В 2023-м сборная России провела пять официальных матчей: с Ираном, Ираком, Камеруном, Кенией и Кубой. А вспомните всех 38 футболистов, которых Валерий Карпин выпускал на поле?

Подсказки – количество матчей и клуб. Результаты теста пишите в комментарии.

14 комментариев
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"12/ 38 Кажется, матчи сборной России тебя больше не интересуют"
Я и не смотрел, просто назвал с ходу тех, кто пришёл на память. Некоторых я действительно не знаю, как Сильянова к примеру.
+16
0
+16
"33/38 Всех запомнить и правда нереально!" Не хватило времени, чтобы вспомнить об (Комличенко, Горшков, Джикия, Харин, Ахметов).
+3
-1
+2
Сафонов
+2
0
+2
Ответ rarrih
Юшина забыли добавить
матч с Катаром не является официальным
+2
0
+2
37/38, почему не написал Сергеева - хз
+1
0
+1
Обляков
+1
0
+1
Ответ Artmann
Если такой результат характеризуется как "матчи сборной России тебя больше не интересуют", то сколько наберёт, интересно, тот кого матчи сборной России действительно больше не интересуют? Пойду попробую сдать тест.)
О 13 человеках впервые узнал сейчас, 7 человек узнал бы в лицо на улице. Это я о себе сейчас
+1
0
+1
30 из 38 успел
Харин,Солдатенков,Хлусевич,Горшков,Адамов,Евгеньев,Ахметов и Захарян)))
+1
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27/38. Не хватило времени немного
+1
-1
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Юшина забыли добавить
0
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Пестряков
0
0
0
Глебов
0
0
0
а что была такая сборная?
0
0
0
Ответ AlexZhano__
"12/ 38 Кажется, матчи сборной России тебя больше не интересуют" Я и не смотрел, просто назвал с ходу тех, кто пришёл на память. Некоторых я действительно не знаю, как Сильянова к примеру.
Если такой результат характеризуется как "матчи сборной России тебя больше не интересуют", то сколько наберёт, интересно, тот кого матчи сборной России действительно больше не интересуют?
Пойду попробую сдать тест.)
+1
-1
0
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