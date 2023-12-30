Вспомните всех, кто играл за сборную России в 2023-м? 38 футболистов

Полный список Карпина.

В 2023-м сборная России провела пять официальных матчей: с Ираном, Ираком, Камеруном, Кенией и Кубой. А вспомните всех 38 футболистов, которых Валерий Карпин выпускал на поле?

Подсказки – количество матчей и клуб. Результаты теста пишите в комментарии.