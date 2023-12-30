Вспомните всех, кто играл за сборную России в 2023-м? 38 футболистов
Полный список Карпина.
В 2023-м сборная России провела пять официальных матчей: с Ираном, Ираком, Камеруном, Кенией и Кубой. А вспомните всех 38 футболистов, которых Валерий Карпин выпускал на поле?
Подсказки – количество матчей и клуб. Результаты теста пишите в комментарии.
Я и не смотрел, просто назвал с ходу тех, кто пришёл на память. Некоторых я действительно не знаю, как Сильянова к примеру.
Харин,Солдатенков,Хлусевич,Горшков,Адамов,Евгеньев,Ахметов и Захарян)))
Пойду попробую сдать тест.)