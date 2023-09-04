Вспомните всю сборную СССР в Суперсерии-1972? Тест на уровне «легенда»

31 фамилия.

28 сентября 1972-го в Москве сыграли последний, восьмой, матч легендарной хоккейной Суперсерии: сборная СССР проиграла Канаде (5:6), пропустив решающий гол за 34 секунды до конца основного времени. Канадцы тогда взяли и всю серию: четыре победы, три поражения, одна ничья.

Но для советского хоккея то противостояние – в любом случае открытие новой эпохи. Вспомните всех игроков СССР, участвовавших в Суперсерии-72? Даже трех вратарей, которые не были на льду ни секунды? Сейчас проверим!

В качестве подсказок – клуб и позиция хоккеиста. Результаты теста пишите в комментарии.