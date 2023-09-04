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Вспомните всю сборную СССР в Суперсерии-1972? Тест на уровне «легенда»

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31 фамилия.

28 сентября 1972-го в Москве сыграли последний, восьмой, матч легендарной хоккейной Суперсерии: сборная СССР проиграла Канаде (5:6), пропустив решающий гол за 34 секунды до конца основного времени. Канадцы тогда взяли и всю серию: четыре победы, три поражения, одна ничья.

Но для советского хоккея то противостояние – в любом случае открытие новой эпохи. Вспомните всех игроков СССР, участвовавших в Суперсерии-72? Даже трех вратарей, которые не были на льду ни секунды? Сейчас проверим!

В качестве подсказок – клуб и позиция хоккеиста. Результаты теста пишите в комментарии.

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13 комментариев

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viktorpavlov70
ну я бы не сказал, что очень уж легко. Перебрал всех кого только мог вспомнить, набралось 28. Шаталова, Мартынюка и Солодухина не помню от слова совсем, к сожалению.
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Evincive
Легко.
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Ruscello
31/31 Пашкова на шару назвал, ну и Шаталова не помню в этой серии, хотя два раза смотрел, но раз из Крыльев, то угадал.
+1
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Ruscello
Теперь канадцев можно? :)
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Штурман Билли
31/31
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Mike Dmit
13. Печально прям.
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Евгений Мешков
31/31 долго вспоминал Пашкова, Волчкова и Викулова, как ни странно. хотя мне простительно, я через 11 лет после серии родился)
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BOBBYHULL
Ну ок, я еще мог это помнить, но тоже не факт, по идее это люди за 60...
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tolgol1974
27.вполне доволен.Солодухина.Волчкова.Шаталова.Бодунова спокойно.а вот с Кузькиным и Мишаковым не сложилось
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Александр Сивирин
Легко. Помню всех наизусть.
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Александр Сивирин
Канадцев тоже всех помню.
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Юрий Ходько
ляпкина забыл
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Максим 1986
Мои знания - это Харламов-Петров-Михайлов и Третьяк (и Якушев)
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