Вспомните всю сборную СССР в Суперсерии-1972? Тест на уровне «легенда»
31 фамилия.
28 сентября 1972-го в Москве сыграли последний, восьмой, матч легендарной хоккейной Суперсерии: сборная СССР проиграла Канаде (5:6), пропустив решающий гол за 34 секунды до конца основного времени. Канадцы тогда взяли и всю серию: четыре победы, три поражения, одна ничья.
Но для советского хоккея то противостояние – в любом случае открытие новой эпохи. Вспомните всех игроков СССР, участвовавших в Суперсерии-72? Даже трех вратарей, которые не были на льду ни секунды? Сейчас проверим!
В качестве подсказок – клуб и позиция хоккеиста. Результаты теста пишите в комментарии.
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