Тейлор Маккей – куратор всех команд главных женских автогонок. Ее фишка – крутые вечеринки

Продолжаем знакомиться с главными женскими гонками планеты. И на очереди Тейлор Маккей – куратор всех девяти команд Серии W!

Что это вообще за должность такая? Дело в том, что все девять команд Серии W созданы самой организацией, и Тейлор является главным связующим звеном между гонщицами, руководством и всеми сотрудниками чемпионата, а также коммерческими партнерами главных женских гонок.

«Главная моя миссия заключается в том, чтобы помочь пилотам развить способности, которыми они обладают. У нас есть потрясающие возможности для новичков. Сотрудничество с «Формулой-1» стало для нас поворотным моментом, к нам потянулись бизнес-партнеры. Все это помогает продвигать женский автоспорт: в гонках высокого уровня мало девушек, и Серия W стремится решить эту проблему», – рассказывает Тейлор.

До Серии W Тейлор работала в агентстве, которое занималось организацией прямых трансляций различных мероприятий, в том числе спортивных, например, Олимпиад, футбольных матчей под эгидой УЕФА и, конечно же, «Формулы-1». Поэтому Маккей отлично знала индустрию.

А еще Тейлор отлично разбирается в тим-билдинге. Она постоянно организовывает вечеринки для гонщиц и другие совместные мероприятия (например, походы на матчи НБА), да так что они действительно чувствуют себя единым коллективом. Работа мечты!

Фото: Instagram/taysagram