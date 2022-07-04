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Пеле, Кройфф, Эйсебио, Мюллер, Адвокат. Легенды, которые играли в США и Канаде до основания МЛС

Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
Дик Адвокат Дик Адвокат
Теофило Кубильяс
Йохан Нескенс Йохан Нескенс
Нью-Йорк Космос Нью-Йорк Космос
Казимеж Дейна
Форт-Лодердейл Страйкерс Форт-Лодердейл Страйкерс
Карлос Альберто Паррейра Карлос Альберто Паррейра
Джорджо Киналья
Бобби Мур Бобби Мур
Джеффри Херст
Роб Ренсенбринк
Йохан Кройфф Йохан Кройфф
Руд Крол
Франц Беккенбауэр Франц Беккенбауэр
Герд Мюллер Герд Мюллер
Джордж Бест Джордж Бест
Эйсебио Эйсебио
Гордон Бэнкс
Пеле Пеле
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Несколько дней назад мы вспомнили всех (почти) звезд, которые играли в МЛС. Получился огромный фотопост!

Дрогба, Джеррард, Бекхэм и Анри залетали в МЛС. Кто еще из звезд играл в США

Но легенды приезжали доигрывать в США задолго до создания МЛС. В 1968 году была основана Североамериканская футбольная лига (NASL), а в середине 1970-х на турнир обратили внимание чемпионы мира, Европы и Южной Америки, обладатели «Золотых мячей» и «Золотых бутс».

Лига закрылась в 1985 году, но американские любители соккера успели увидеть немало великих игроков. Давайте-ка вспомним первооткрывателей футбольной Америки!

Эйсебио – «Бостон Минитмен» (1975), «Торонто Метрос-Кроэйша» (1975-76), «Лас-Вегас Квиксилверс» (1976-77)

Статистика: 7 матчей, 2 гола за «Минитмен»; 21 матч, 16 голов за «Торонто»; 17 матчей, 2 гола за «Квиксилверс»

Факт: забил победный гол в финальном матче плей-офф-1976 в ворота «Миннесоты». Это последний трофей в карьере Эйсебио.

Пеле – «Нью-Йорк Космос» (1975-77)

Статистика: 64 матча, 37 голов

Факт: Король футбола подписал контракт с «Космосом» из-за финансовых проблем и некоторое время был самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. В 1977-м привел клуб к чемпионскому титулу и завершил карьеру.

Джеффри Херст – «Сиэтл Саундерс» (1976)

Статистика: 23 матча, 8 голов

Факт: голы автора хет-трика в финале ЧМ-1966 помогли «Саундерс» впервые в истории выйти в плей-офф НАСЛ.

Бобби Мур – «Сан-Антонио Тандер» (1976), «Сиэтл Саундерс» (1978)

Статистика: 24 матча, 1 гол за «Тандер»; 7 матчей за «Саундерс»

Факт: капитану сборной Англии на ЧМ-1966 так понравилось в США, что в 42 года он возобновил карьеру и поиграл за клуб первой лиги «Каролина Лайтнин».

Джордж Бест – «Лос-Анджелес Ацтекс» (1976, 1977-78), «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1978-79), «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1980-81)

Статистика: 61 матч, 29 голов за «Ацтекс»; 33 матча, 7 голов за «Страйкерс»; 56 матчей, 21 гол за «Эртквейкс»

Факт: Бест максимально продуктивно провел время в США, не только забивал за три клуба, но и познакомился с будущей женой, а также открыл собственный бар, в котором, по слухам, провел примерно столько же времени, что и на тренировках.

Джорджо Киналья – «Нью-Йорк Космос» (1976-83)

Статистика: 234 матча, 231 гол

Факт: легенда «Лацио» – лучший бомбардир в истории НАСЛ.

Франц Беккенбауэр – «Нью-Йорк Космос» (1977-80, 1983)

Статистика: 132 матча, 23 гола

Факт: трехкратный чемпион НАСЛ, лучший футболист сезона-1977

Карлос Альберто – «Нью-Йорк Космос» (1977-80, 1982), «Калифорния Серф» (1981)

Статистика: 126 матчей, 6 голов за «Космос»; 19 матчей, 2 гола за «Серф»

Факт: Карлос Альберто брал титулы с Пеле и в сборной Бразилии, и в «Сантосе», и в «Космосе».

Гордон Бэнкс – «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1977-78)

Статистика: 39 матчей

Факт: чемпион мира перебрался в США в 40-летнем возрасте и сразу же был признан лучшим вратарем сезона.

Йохан Кройфф – «Лос-Анджелес Ацтекс» (1979), «Вашингтон Дипломатс» (1980-81)

Статистика: 26 матчей, 15 голов за «Ацтекс», 31 матч, 12 голов за «Дипломатс»

Факт: Кройфф завершил карьеру в 1978-м, но из-за неудачных инвестиций был вынужден снова надеть бутсы: «Начать с нуля в Америке, за много миль от моего прошлого, было лучшим решением».

Герд Мюллер – «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1979-81)

Статистика: 80 матчей, 40 голов

Факт: в финальном матче сезона-1980 бомбардир получил травму и был заменен на 40-й минуте. Без главного форварда команда посыпалась и во втором тайме пропустила три от «Космоса».

Теофило Кубильяс – «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1979-83)

Статистика: 139 матчей, 65 голов

Факт: великий перуанский футболист – лучший страйкер в истории «Страйкерс».

Йохан Нескенс – «Нью-Йорк Космос» (1979-84)

Статистика: 107 матчей, 20 голов

Факт: с «Космосом» Нескенс сделал то, что не смог сделать с «Барселоной» – стал чемпионом.

Дик Адвокат – «Чикаго Стинг» (1979, 1980)

Статистика: 81 матч, 6 голов

Факт: первый раз в США Адвокат оказался в 20 лет: в 1967-м «Ден Хааг» отправил его в аренду в клуб второго дивизиона «Сан-Франциско Голден Гейт Гейлс».

Рон Ренсенбринк – «Портленд Тимберс» (1980)

Статистика: 18 матчей, 6 голов

Факт: один из лучших европейских футболистов 1970-х как будто что-то чувствовал: в начале 1981 года он вернулся в Европу, а в 1982-м «Тимберс» обанкротился.

Руд Крол – «Ванкувер Уайткэпс» (1980)

Статистика: 14 матчей

Факт: кажется, дважды серебряный призер ЧМ сам не понял, как оказался в Канаде в 31 год. Через полгода он уехал в «Наполи», за который провел больше 100 матчей, а за сборную играл аж до 1983-го.

Казимеж Дейна – «Сан-Диего Соккерс» (1981-84)

Статистика: 106 матчей, 49 голов

Факт: лучший польский футболист всех времен параллельно играл за «Соккерс» в зале, забил больше сотни голов и пять раз стал чемпионом США в этой разновидности футбола.

Фото: globallookpress.com; nasljerseys.com/Image One Photography; txsoccerjournal.com; nycosmos.com; washingtondiplomatsnasl.weebly.com; Gettyimages.ru/Tony Duffy/Allsport/Getty Images/Hulton Archive, Duncan Raban/Allsport

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