Пеле, Кройфф, Эйсебио, Мюллер, Адвокат. Легенды, которые играли в США и Канаде до основания МЛС

Несколько дней назад мы вспомнили всех (почти) звезд, которые играли в МЛС. Получился огромный фотопост!

Дрогба, Джеррард, Бекхэм и Анри залетали в МЛС. Кто еще из звезд играл в США

Но легенды приезжали доигрывать в США задолго до создания МЛС. В 1968 году была основана Североамериканская футбольная лига (NASL), а в середине 1970-х на турнир обратили внимание чемпионы мира, Европы и Южной Америки, обладатели «Золотых мячей» и «Золотых бутс».

Лига закрылась в 1985 году, но американские любители соккера успели увидеть немало великих игроков. Давайте-ка вспомним первооткрывателей футбольной Америки!

Эйсебио – «Бостон Минитмен» (1975), «Торонто Метрос-Кроэйша» (1975-76), «Лас-Вегас Квиксилверс» (1976-77)

Статистика: 7 матчей, 2 гола за «Минитмен»; 21 матч, 16 голов за «Торонто»; 17 матчей, 2 гола за «Квиксилверс»

Факт: забил победный гол в финальном матче плей-офф-1976 в ворота «Миннесоты». Это последний трофей в карьере Эйсебио.

Пеле – «Нью-Йорк Космос» (1975-77)

Статистика: 64 матча, 37 голов

Факт: Король футбола подписал контракт с «Космосом» из-за финансовых проблем и некоторое время был самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. В 1977-м привел клуб к чемпионскому титулу и завершил карьеру.

Джеффри Херст – «Сиэтл Саундерс» (1976)

Статистика: 23 матча, 8 голов

Факт: голы автора хет-трика в финале ЧМ-1966 помогли «Саундерс» впервые в истории выйти в плей-офф НАСЛ.

Бобби Мур – «Сан-Антонио Тандер» (1976), «Сиэтл Саундерс» (1978)

Статистика: 24 матча, 1 гол за «Тандер»; 7 матчей за «Саундерс»

Факт: капитану сборной Англии на ЧМ-1966 так понравилось в США, что в 42 года он возобновил карьеру и поиграл за клуб первой лиги «Каролина Лайтнин».

Джордж Бест – «Лос-Анджелес Ацтекс» (1976, 1977-78), «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1978-79), «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1980-81)

Статистика: 61 матч, 29 голов за «Ацтекс»; 33 матча, 7 голов за «Страйкерс»; 56 матчей, 21 гол за «Эртквейкс»

Факт: Бест максимально продуктивно провел время в США, не только забивал за три клуба, но и познакомился с будущей женой, а также открыл собственный бар, в котором, по слухам, провел примерно столько же времени, что и на тренировках.

Джорджо Киналья – «Нью-Йорк Космос» (1976-83)

Статистика: 234 матча, 231 гол

Факт: легенда «Лацио» – лучший бомбардир в истории НАСЛ.

Франц Беккенбауэр – «Нью-Йорк Космос» (1977-80, 1983)

Статистика: 132 матча, 23 гола

Факт: трехкратный чемпион НАСЛ, лучший футболист сезона-1977

Карлос Альберто – «Нью-Йорк Космос» (1977-80, 1982), «Калифорния Серф» (1981)

Статистика: 126 матчей, 6 голов за «Космос»; 19 матчей, 2 гола за «Серф»

Факт: Карлос Альберто брал титулы с Пеле и в сборной Бразилии, и в «Сантосе», и в «Космосе».

Гордон Бэнкс – «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1977-78)

Статистика: 39 матчей

Факт: чемпион мира перебрался в США в 40-летнем возрасте и сразу же был признан лучшим вратарем сезона.

Йохан Кройфф – «Лос-Анджелес Ацтекс» (1979), «Вашингтон Дипломатс» (1980-81)

Статистика: 26 матчей, 15 голов за «Ацтекс», 31 матч, 12 голов за «Дипломатс»

Факт: Кройфф завершил карьеру в 1978-м, но из-за неудачных инвестиций был вынужден снова надеть бутсы: «Начать с нуля в Америке, за много миль от моего прошлого, было лучшим решением».

Герд Мюллер – «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1979-81)

Статистика: 80 матчей, 40 голов

Факт: в финальном матче сезона-1980 бомбардир получил травму и был заменен на 40-й минуте. Без главного форварда команда посыпалась и во втором тайме пропустила три от «Космоса».

Теофило Кубильяс – «Форт-Лодердейл Страйкерс» (1979-83)

Статистика: 139 матчей, 65 голов

Факт: великий перуанский футболист – лучший страйкер в истории «Страйкерс».

Йохан Нескенс – «Нью-Йорк Космос» (1979-84)

Статистика: 107 матчей, 20 голов

Факт: с «Космосом» Нескенс сделал то, что не смог сделать с «Барселоной» – стал чемпионом.

Дик Адвокат – «Чикаго Стинг» (1979, 1980)

Статистика: 81 матч, 6 голов

Факт: первый раз в США Адвокат оказался в 20 лет: в 1967-м «Ден Хааг» отправил его в аренду в клуб второго дивизиона «Сан-Франциско Голден Гейт Гейлс».

Рон Ренсенбринк – «Портленд Тимберс» (1980)

Статистика: 18 матчей, 6 голов

Факт: один из лучших европейских футболистов 1970-х как будто что-то чувствовал: в начале 1981 года он вернулся в Европу, а в 1982-м «Тимберс» обанкротился.

Руд Крол – «Ванкувер Уайткэпс» (1980)

Статистика: 14 матчей

Факт: кажется, дважды серебряный призер ЧМ сам не понял, как оказался в Канаде в 31 год. Через полгода он уехал в «Наполи», за который провел больше 100 матчей, а за сборную играл аж до 1983-го.

Казимеж Дейна – «Сан-Диего Соккерс» (1981-84)

Статистика: 106 матчей, 49 голов

Факт: лучший польский футболист всех времен параллельно играл за «Соккерс» в зале, забил больше сотни голов и пять раз стал чемпионом США в этой разновидности футбола.

Фото: globallookpress.com; nasljerseys.com/Image One Photography; txsoccerjournal.com; nycosmos.com; washingtondiplomatsnasl.weebly.com; Gettyimages.ru/Tony Duffy/Allsport/Getty Images/Hulton Archive, Duncan Raban/Allsport