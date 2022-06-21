В 1980-м сборная СССР одержала единственную победу над Бразилией. И испортила сопернику юбилей «Мараканы»

Сборные СССР и России 13 раз играли против Бразилии. Статистика так себе: 9 поражений, 3 ничьи, пропущено 27 голов, забито 9. Успех всего один – 15 июня 1980 года команда Константина Бескова одержала памятную победу на главной арене самой титулованной сборной мира.

Почему Бразилия выбрала для юбилейного матча именно СССР?

В 1980-м бразильцы отмечали сразу два юбилея: 10 лет победы на мексиканском чемпионате мира и 30-й день рождения стадиона «Маракана». Праздновать пригласили сборную СССР.

Почему? Выбор кажется немного странным, ведь советская команда переживала, наверное, худший период в истории: пропустила два чемпионата мира подряд и провалилась в отборе на Евро-1980, заняв последнее место в группе с Грецией, Венгрией и Финляндией. Летом 1979-го Никита Симонян был уволен с поста главного тренера, на его место пришел Константин Бесков – готовить футболистов к домашней Олимпиаде и отборочному турниру ЧМ-1982.

А ответ простой. Все лучшие европейские сборные в середине июня выступали на чемпионате Европы в Италии, поэтому приглашение пришло в Москву.

Бразильцы все равно считали сборную СССР топовой командой, победа над которой точно порадует собравшихся на «Маракане» десятки тысяч болельщиков. Тем более что Бесков решил везти через океан смешанный состав – тех футболистов, которых он готовил к московским Играм. В Рио, например, не поехал Олег Блохин.

«Тренеры к поездке отнеслись с удовлетворением. Дело в том, что намеченный ранее матч нашей команды со сборной Норвегии не состоится, а он входил в план подготовки к Олимпийским играм. Между тем на заключительном этапе подготовки, очень важно было пройти проверку встречей с сильным соперником, я бы сказал, высококлассным экзаменатором. И еще одна деталь, которую нельзя сбрасывать со счетов. Тренеры знали, что ни одному поколению советских футболистов не удавалось выиграть у бразильской сборной. Естественно, самолюбие Константина Бескова не позволило ему отказаться от возможности испытать тренерское кредо в споре с такой славной и сильной командой», – рассказывал начальник Управления футбола Вячеслав Колосков.

Бразильцы тоже переживали не лучшие времена. Четвертое место на ЧМ-1974, бронза на ЧМ-1978, ноль побед на Копе с 1949 года никак не могли удовлетворить трехкратных чемпионов мира. В 1980-м команду возглавил Теле Сантана, и состав с Зико, Фалькао и Сократесом точно выглядел главным фаворитом ЧМ-1982.

Зико не забил пенальти Дасаеву, а Андреев оформил гол и пас на Черенкова

Официально 15 июня 1980 года на «Маракане» собралась 61 тысяча зрителей, но отечественные СМИ сообщали, что на арене присутствовало минимум на 40 тысяч больше. Видео и фотографии информацию советских журналистов будто подтверждают. «К началу игры – голову кладу на отсечение! – на стадионе находилось 175–180 тысяч зрителей», – вспоминал форвард Сергей Андреев.

В середине первого местная торсида стоя приветствовала первый гол: Нуньес замкнул подачу с углового. А через несколько минут бразильцы заработали пенальти после фола Александра Чивадзе на Серезо. К точке подошел Зико и, кажется, полностью изменил ход игры. «Я угадал направление удара, кинулся за мячом, но он прошел в нескольких сантиметрах от штанги. Мимо! Наступил перелом. Наши кинулись забивать, а бразильцы немного сдали», – считает Ринат Дасаев.

Уже на 33-й минуте Федор Черенков сравнял счет с передачи Андреева, а перед свистком на перерыв нападающий ростовского СКА сам отправил мяч в ворота 35-летнего Рауля Плассманна после розыгрыша углового.

Во втором тайме хозяева так и не сравняли.

Праздник был испорчен, и 100-тысячная публика освистала кумиров. «Я с детства бредил бразильцами. Перед самой поездкой в Рио вышла книга «Чаша Мараканы», и я просто проглотил ее. Для меня это был матч-мечта! Самое приятное, что весь второй тайм мы играли с кудесниками мяча на равных и победили заслуженно. Единственное, что испортило впечатление, – реакция бразильских болельщиков. Они свою великую команду освистали! Мне даже жалко было бразильских игроков», – рассказывал Федор Черенков.

А вот главного героя матча, оформившего гол+пас, вряд ли что-то могло расстроить: «У нас сборную тогда называли «чемпионы мира по товарищеским играм». Вот сколько нас приглашали, мы все побеждали. Хотя нас первые минут 20 бразильцы возили так, что мы не знали, куда бежать. 20-я минута – гол в наши ворота, 22-я – пенальти. Дасаев, кстати, пенальти плохо брал. Он хорошо играл на линии, великолепно действовал на выходах. Но вот пенальти брал плохо – он за всю жизнь, по-моему, только две точки отбил. Так вот, Зико пробил нехитро в правый угол. Сантиметров на 10-15 мимо. Но голову на отсечение даю: Татарин тот пенальти брал! Еще мяч не долетел, а у него рука уже в углу лежала. Ну а потом 32-я минута и 38-я – и поехало. Победили на «Маракане».

Бразильские СМИ восхищались сборной СССР, а футболисты получили по 30 долларов

За победу бразильцы вручили советским футболистам памятный кубок – организаторы матча передали трофей в руки капитана Олега Романцева. А в Москве игроки получили за исторический успех премиальные – по 30 долларов.

«По моему мнению, – это экспресс-анализ игры от Теле Сантаны, – борьба на поле была равной. Советские футболисты смогли в ней воспользоваться нашими ошибками. Они преподнесли нам урок. Мы проиграли матч, который мог бы сложиться в нашу пользу еще в первом тайме. Этот результат нас не удовлетворил. Советские спортсмены показали хороший футбол, скоростной, динамичный. Благодаря точным передачам они легко достигали нашей штрафной площади, создавая голевые ситуации».

Бразильские газеты выразили респект сборной СССР: «Наш болельщик не верил глазам, был обманут в надеждах и порой освистывал сборную. Более того, значительную часть времени он аплодировал советским футболистам. Последние – скромные, прилежные, смелые, с меньшей по сравнению с нашими игроками технической подготовкой, однако гораздо более ответственные и знающие свои обязанности. Гости играли на чужом стадионе, проведя в пути многие часы, прочувствовав на себе разницу во времени. Но именно они спасли матч и показали, как ни больно это признавать, более энергичный футбол».

Бесков был лаконичен, но даже он был удовлетворен результатом: «Я всегда критически ко всему подхожу. Но, честно говоря, победой над бразильцами был очень доволен».

Для некоторых футболистов победа на «Маракане» стала одним из самых ярких моментов в карьере. «Я запомнил ту игру на всю жизнь! Что там творилось! Фантастическая обстановка, больше 100 тысяч зрителей. Можно всю жизнь играть на самом высоком уровне, но не почувствовать такое. Мы прикоснулись к истории и сами вошли в нее. После этого нашу команду стали уважать уже во всем мире», – признавался Вагиз Хидиятуллин.

Команда Бескова и правда была хороша. За два года основная и олимпийская сборные СССР проиграли только один матч: да вот беда, это был полуфинал домашней Олимпиады против ГДР.

Стоп! Но ведь это не единственная победа нашей сборной над Бразилией? И да, и нет

Легендарный матч на «Маракане» принес сборной СССР (а впоследствии и России) единственную в истории победу над Бразилией.

Стоп! Как так, ведь СССР выиграл Олимпиаду-1988, а в финале рубился как раз с Бразилией? Все дело в том, что матчи олимпийских сборных не входят в официальный реестр ФИФА и идут в отдельный зачет.

У олимпийской сборной СССР две победы над бразильцами: 2:0 в игре за бронзу в Монреале-1976 и 2:1 в финале Сеула-1988.

А вот основная команда после «Мараканы» проиграла бразильцам пять раз, дважды сыграв ничью – в 1996-м на «Динамо» и в 1997-м в Лондоне. У первой игры тоже был своей герой: это 20-летний Владислав Радимов, забивший вот эту красоту.

Фото: Gettyimages.ru/Duncan Raban; РИА Новости/Александр Макаров