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Первому чемпионату России – 30 лет. Дебютный гол забил ростовчанин Тихонов, 17-летний Бесчастных оформил дубль

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Юбилей нашего футбола.

В декабре 1991 года развалился Советский Союз, а в январе 1992-го на пленуме Федерации футбола СССР обсуждали, как жить дальше. Решили провести открытый чемпионат СНГ, в котором должны были сыграть 22 команды из России, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Абхазии и Приднестровья.

Но московские клубы взбунтовались. Представители «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» и «Локомотива» отказались от нового турнира, скооперировались с Вячеславом Колосковым – и 8 февраля был образован Российский футбольный союз. ФИФА сразу признала РФС правопреемником Федерации футбола СССР. Так объявили о проведении в 1992 году чемпионата России.

Для участия отобрали 20 команд. ЦСКА, «Спартак», «Торпедо», «Динамо», «Спартак Владикавказ», «Локомотив» – из высшей лиги СССР; «Ротор», «Уралмаш», «Ростсельмаш», «Локомотив НН», «Текстильщик», «Шинник», «Факел», «Динамо Ставрополь», «Зенит», «Динамо-Газовик», «Кубань» – из первой; «Асмарал», «Океан», «Крылья Советов» – из второй буферной лиги.

Клубы совершенно разного уровня поделили на две группы по 10 команд. Регламент предполагал, что четыре лучших из каждой подгруппы продолжат бороться за золото и еврокубки, а остальные – за выживание.

Первый чемпионат стартовал с сенсации. Владикавказский «Спартак» обыграл дома последнего чемпиона СССР ЦСКА – 2:0.

Остальные шесть матчей завершились достаточно предсказуемо. «Спартак» разнес в манеже ЛФК ЦСКА самарские «Крылья Советов» – 5:0. Игорь Ледяхов и 17-летний Владимир Бесчастных сделали по дублю. Еще одним мячом отметился будущий тренер красно-белых Андрей Чернышов.

А кто же забил первый гол первого чемпионата России? В историю залетел форвард «Ростсельмаша» Александр Тихонов, забивший «Шиннику» на 30-й минуте. Ему помог перенос начала игры: все встречи первого тура стартовали в 16:00, а в Ростове-на-Дону – в 15:00.

«Раритетного мяча у меня нет, тогда не принято было их забирать. Но мне вручили приз лучшего игрока матча – хрустальную вазу, да и та не сохранилась. Дочки, когда были маленькими, разбили», – рассказывал автор исторического гола.

Самая большая аудитория в первом туре собралась во Владикавказе – 30 тысяч. Меньше всего (4 тысячи) – на матче «Спартака» в манеже. Также отметился Ставрополь, собравший на динамовское дерби 16500 зрителей.

А ведь наш футбол мог пойти совсем по другой дороге. В начале 1992 года Анзор Кавазашвили и Виктор Понедельник создали Всероссийскую ассоциацию футбола и съездили в Швейцарию, где руководители ФИФА подтвердили, что организация может проводить внутренние турниры. Но связи Колоскова все перевернули.

Тем не менее, ВФА все-таки провела альтернативный чемпионат России. Золото в нем взял футбольный клуб «Прогресс» из Зеленодольска.

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов; fc-rostov.ru; кадры трансляции «7ТВ»

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