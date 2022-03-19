Карпин с вином, Чалов – выпускник, самоирония Дзюбы. Первые фото наших футбольных звезд в инстаграме

Мутный Быстров и знаменитые фильтры.
Инстаграм в России заблокирован уже несколько дней. Хороший повод вспомнить, как он начинался – посмотрим первые записи в этой популярной соцcети от наших футболистов и тренеров.
Почти все пришли в 2012-2013 годах, поэтому качество фотографий может шокировать. Но с пикселями еще сильнее ощущается дух времени.
Валерий Карпин попивал вино в Виго.
Денис Глушаков в расположении сборной России вместе с Романом Шишкиным перед решающим матчем против Черногории в ноябре 2015-го.
Александр Кержаков с Джорджо Армани и в Giorgio Armani.
Роман Широков сфоткал партнеров по сборной. Обязательный фильтр прилагается.
Федор Смолов еще в «Краснодаре».
Артем Дзюба начал с самоиронии.
Леонид Слуцкий радовался, что матч «Витесса» судил не Гезюбююк.
Денис Черышев с одноклубником.
Александр Головин собрал 5 тысяч лайков на первой же фотке.
17-летний Алексей Миранчук в молодежке «Локо».
Только инстаграм помнит, что Антон Заболотный играл за «Уфу».
Выпускник Федор Чалов.
А Матвею Сафонову до выпуска еще далеко.
Сергей Пиняев выиграл юношеский турнир с «Чертаново».
«Всем привет!» – так в 2014-м ворвался в инсту Дмитрий Сычев.
Юрий Семин привел внучку на футбол. А она зарегистрировала его в соцсетях.
Александр Мостовой с хоккеистами «Тампа-Бэй» (нет).
Семейная идиллия Сергея Игнашевича.
Дмитрий Баринов выслушивает Рифата Жемалетдинова.
Юрий Жирков играл до инстаграма, во время инстаграма и после инстаграма.
Георгий Джикия в «Амкаре».
Антон Шунин зашел с козырей.
Мутный Володька.
А Егор Титов сразу освоил instacollage.
На прощание с инстаграмом – топ-50 наших спортсменов. За Хабибом следят больше 33 млн, Дзюба даже не в десятке
Фото: Instagram
Комментарии