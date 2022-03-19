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Карпин с вином, Чалов – выпускник, самоирония Дзюбы. Первые фото наших футбольных звезд в инстаграме

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Спартак Спартак
Владимир Быстров Владимир Быстров
Дмитрий Сычев Дмитрий Сычев
Юрий Семин Юрий Семин
Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Юрий Жирков Юрий Жирков
Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Георгий Джикия Георгий Джикия
Федор Чалов Федор Чалов
Денис Черышев Денис Черышев
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Артем Дзюба Артем Дзюба
Федор Смолов Федор Смолов
Денис Глушаков Денис Глушаков
Валерий Карпин Валерий Карпин
Александр Кержаков Александр Кержаков
Футбол Футбол

Мутный Быстров и знаменитые фильтры.

Инстаграм в России заблокирован уже несколько дней. Хороший повод вспомнить, как он начинался – посмотрим первые записи в этой популярной соцcети от наших футболистов и тренеров.

Почти все пришли в 2012-2013 годах, поэтому качество фотографий может шокировать. Но с пикселями еще сильнее ощущается дух времени. 

Валерий Карпин попивал вино в Виго.

Денис Глушаков в расположении сборной России вместе с Романом Шишкиным перед решающим матчем против Черногории в ноябре 2015-го.

Александр Кержаков с Джорджо Армани и в Giorgio Armani.

Роман Широков сфоткал партнеров по сборной. Обязательный фильтр прилагается.

Федор Смолов еще в «Краснодаре».

Артем Дзюба начал с самоиронии.

Леонид Слуцкий радовался, что матч «Витесса» судил не Гезюбююк.

Денис Черышев с одноклубником.

Александр Головин собрал 5 тысяч лайков на первой же фотке.

17-летний Алексей Миранчук в молодежке «Локо».

Только инстаграм помнит, что Антон Заболотный играл за «Уфу».

Выпускник Федор Чалов.

А Матвею Сафонову до выпуска еще далеко.

Сергей Пиняев выиграл юношеский турнир с «Чертаново».

«Всем привет!» – так в 2014-м ворвался в инсту Дмитрий Сычев.

Юрий Семин привел внучку на футбол. А она зарегистрировала его в соцсетях.

Александр Мостовой с хоккеистами «Тампа-Бэй» (нет).

Семейная идиллия Сергея Игнашевича.

Дмитрий Баринов выслушивает Рифата Жемалетдинова.

Юрий Жирков играл до инстаграма, во время инстаграма и после инстаграма.

Георгий Джикия в «Амкаре».

Антон Шунин зашел с козырей.

Мутный Володька.

А Егор Титов сразу освоил instacollage.

На прощание с инстаграмом – топ-50 наших спортсменов. За Хабибом следят больше 33 млн, Дзюба даже не в десятке

Фото: Instagram

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