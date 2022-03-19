Карпин с вином, Чалов – выпускник, самоирония Дзюбы. Первые фото наших футбольных звезд в инстаграме

Мутный Быстров и знаменитые фильтры.

Инстаграм в России заблокирован уже несколько дней. Хороший повод вспомнить, как он начинался – посмотрим первые записи в этой популярной соцcети от наших футболистов и тренеров.

Почти все пришли в 2012-2013 годах, поэтому качество фотографий может шокировать. Но с пикселями еще сильнее ощущается дух времени.

Валерий Карпин попивал вино в Виго.

Денис Глушаков в расположении сборной России вместе с Романом Шишкиным перед решающим матчем против Черногории в ноябре 2015-го.

Александр Кержаков с Джорджо Армани и в Giorgio Armani.

Роман Широков сфоткал партнеров по сборной. Обязательный фильтр прилагается.

Федор Смолов еще в «Краснодаре».

Артем Дзюба начал с самоиронии.

Леонид Слуцкий радовался, что матч «Витесса» судил не Гезюбююк.

Денис Черышев с одноклубником.

Александр Головин собрал 5 тысяч лайков на первой же фотке.

17-летний Алексей Миранчук в молодежке «Локо».

Только инстаграм помнит, что Антон Заболотный играл за «Уфу».

Выпускник Федор Чалов.

А Матвею Сафонову до выпуска еще далеко.

Сергей Пиняев выиграл юношеский турнир с «Чертаново».

«Всем привет!» – так в 2014-м ворвался в инсту Дмитрий Сычев.

Юрий Семин привел внучку на футбол. А она зарегистрировала его в соцсетях.

Александр Мостовой с хоккеистами «Тампа-Бэй» (нет).

Семейная идиллия Сергея Игнашевича.

Дмитрий Баринов выслушивает Рифата Жемалетдинова.

Юрий Жирков играл до инстаграма, во время инстаграма и после инстаграма.

Георгий Джикия в «Амкаре».

Антон Шунин зашел с козырей.

Мутный Володька.

А Егор Титов сразу освоил instacollage.

Фото: Instagram