Разборки в олимпийском Пекине
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Выстраданный дебют Валиевой (за ней Трусова и Щербакова), перенесенная эстафета биатлонистов и внезапный шанс в бобслее. Мы ждали этот день

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Фигурное катание Фигурное катание

После тусклого понедельника на Олимпиаде-2022 наступает огненно-морозный вторник, который обещает сборной России максимально яркие эмоции.

Старт женской фигурки, биатлонная эстафета, борьба в коньках и бобслее – в этот день нужно успеть все. 

Погнали!

Главное

Биатлон. Мужчины. Эстафета. 9:30 📺 Россия 1

Первая неожиданность уже случилась – в составе сборной России не нашлось места Даниилу Серохвостову, который участвовал во всех подиумных эстафетах сезона, а в Пекин ехал во многом ради пользы в командной гонке. Но после провала в связке спринт/пасьют (19-е и 39-е места) тренеры сделали ставку на надежность.

Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов – расстановка выглядит оптимистичной, но важно обойтись без стрелковых крушений, которые в Пекине-2022 случались с каждым из нашей четверки. Тогда можно бороться с норвежцами и французами за золото, но и любая медаль – третья для биатлонной сборной – не станет разочарованием.

Главное, чтобы не помешали морозы – из-за них гонку даже сдвинули на 2,5 часа.

Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. 13:00 📺 Первый канал

Разборки в женском фигурном катании – таком долгожданном и скандальном – наконец перенесутся из кабинетов юристов и чиновников на пекинский лед.

Драма чемпионки России и Европы Камилы Валиевой временно позади, она допущена к старту и покажет, повлияли ли нервные дни в Пекине-2022 на ее стабильности.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

За громкими новостями про Валиеву в тени оставались Анна Щербакова и Александра Трусова, для которых это тоже олимпийский дебют и борьба за высоты на подиуме – даже несмотря на вероятный отказ МОК от церемонии награждении.

Но в короткой программе пока без медалей – все решится в произвольной произвольной, которую девушки откатают в четверг.

Коньки. Командная гонка преследования. Женщины с 9:30 (финалы – с 11:22). Мужчины с 9:52 (финалы – с 11:41) 📺 Матч! Арена

В мужской гонке побегут Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров – третье время в полуфинале вслед за Норвегией и США обнадеживает.

За выход в финал парни поборются с американцами – и это главный шанс на медаль, ведь в параллельном полуфинале предстоит эпичная битва между Норвегией и Нидерландами.

«Мы сняли напряжение и послезавтра всех порвем. Сейчас все снова обнуляется, четыре команды равны, у всех есть шансы на медали. Простая математика: 75%, что у нас будет медаль, и 25% – что золото», – логичные расчеты от Руслана Захарова.

Они распространяются и на женскую команду в составе Елизаветы Голубевой, Евгении Лаленковой и Натальи Ворониной – у них после квалификации четвертое время. 

Полуфинал против Японии – тяжелое испытание, но если пройти его, то в финале бояться уже некого.

Верим!

Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-й заезд. 15:15. 4-й заезд. 16:50 📺 Матч! Арена

Пилот Ростислав Гайтюкевич (два подиума в Кубке мира) с разгоняющим Алексеем Лаптевым выдали две топ-попытки и идут третьими в 0,94 от лидеров из Германии. Группа преследования мощна: третий немецкий экипаж Кристофа Хафера в 0,05 секунды за спиной, швейцарцы и австрийцы – в 0.15 секунды.

Но в любом случае это борьба за медаль – все решат миллиметры и миллисекунды.

Вторая российская команда Максим Андрианов/Владислав Жаровцев после двух заездов только 26-я.

А что еще?

Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал. 4:30 📺 Матч! Страна

В финал женского слоупстайла с пятым результатом отобралась чемпионка мира-2021 в биг-эйре Анастасия Таталина, а вот Ксения Орлова, увы, выбыла. Для россиянки это шанс реабилитироваться после 10-го места в биг-эйре – важно, чтобы не помешала травма.

«Прыгала программу на ощущениях, – писала Таталина в инстаграме после неудачи в биг-эйре. – На тренировке за два дня до старта произошло падение, как следствие – гематома на правой части лица, которая закрыла глаз. Мной было принято решение продолжать выступать».

Хоккей. Мужчины. Плей-офф. Словакия – Германия. 7:10 📺 Сайт Матч ТВ Дания – Латвия. 7:10 📺 Матч! Игра Чехия – Швейцария. 11:40 📺 Сайт Матч ТВ Канада – Китай. 16:10 📺 Матч! Игра

В обычных обстоятельствах на матч между Данией и Латвией можно было не обращать внимания, но именно в нем прячется соперник сборной России по четвертьфиналу.

Остальные игры тоже нельзя пропускать – олимпийского хоккея в Пекине-2022 осталось не так много.

Фристайл. Акробатика. Мужчины. Квалификация. 14:00

Акробатика – главный шанс для российского фристайла сдвинуться с бронзовой точки, которую Анастасия Смирнова поставила в начале Олимпиады.

За Россию выступает король кубкового сезона Максим Буров (четыре подряд победы на этапах и досрочный Хрустальный глобус), который ради личного турнира пропустил командный. В Пхенчхане-2018 он был главным фаворитом, но упал в квалификации, не отобравшись в финал – тогда победил украинец Александр Абраменко, а старший брат Максима – Илья Буров (сейчас ему 30 лет и он в строю) – завоевал бронзу.

Кроме братьев Буровых бороться за тройку готов Станислав Никитин – он дважды попадал в призы на Кубке мира-2021/22.

Надеемся, что в личном турнире все сложится лучше, чем в командном, но сначала важно пройти квалификацию – в финал идут топ-12. 

Одной строкой

Керлинг. Мужчины. Россия – Норвегия. 4:05 📺 Матч! Игра Россия – Канада. 15:05 📺 Матч! Страна Женщины. Россия – Китай. 9:05 📺 Матч! Игра

Мужская сборная в Пекине выступает неровно – 3 победы (над Китаем, Данией и Италией) и 3 поражения (от США, Швейцарии и Швеции). Матчи против Норвегии и Канады решающие с точки зрения выход в полуфинал – обе команды тоже в борьбе.

У вот у женской команды не получается вообще ничего – шесть поражений подряд, ноль шансов на медали или хотя бы полуфинал.

Игра с Китаем – по сути товарищеская контрольная.

Сноуборд. Биг-эйр. Женщины. 4:30 📺 Матч! Арена. Мужчины. 8:00 📺 Матч ТВ

Фаворит женского турнира – 20-летняя Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии – уже забрала золото Пекина-2022 в слоупстайле (первое олимпийское золото в истории страны) и, конечно, мечтает о дубле.

У мужчин в тройке лучших по итогам отбора – канадец Максанс Парро, японец Такэру Оцука и американец Редмонд Джерард. Вероятно, именно они и разыграют медали.

И там, и там без наших – Екатерина Косова не вышла в финал с 26-го места в квалификации, а Владислав Хадарин – с 19-го.

Горные лыжи. Скоростной спуск. Женщины. 6:00 📺 Матч! Арена

Юлия Плешкова уже была в Пекине 18-й в супергиганте, скоростной спуск – отличный шанс улучшить личное достижение.

Лыжное двоеборье. Большой трамплин – 10:00. Гонка 10 км. 14:00 📺 Сайт Матч ТВ

Результаты на нормальном трамплине подтвердили, что двоеборье – самый безнадежный зимний вид спорта в России. Там лучший из наших – Вячеслав Барков – стал 38-м, а Артем Галунин – 39-м, а Самир Мастиев – 40-м. Ниже остались лишь четыре спортсмена.

Интрига нового старта: удастся ли опередить пятого? 

Фото: Gettyimages.ru/Jurij Kodrun, Lintao Zhang, Gregory Shamus; РИА Новости/Александр Вильф; REUTERS/Phil Noble, Evelyn Hockstein, Denis Balibouse

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