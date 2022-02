Сборная России выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2022! На последнем этапе победу нашим принесла 21-летняя Вероника Степанова.

Юлия Ступак на первом этапе разорвала группу и сделала небольшой отрыв, Наталья Непряева передала второй классический этап следом за немкой, тот же расклад был у Татьяны Сориной на третьем, а Степанова забрала эстафету в нескольких секундах позади немки. И уверенно обошла ее на последнем этапе!

Тем, кто еще не знаком с нашей молодой, яркой и дерзкой суперзвездой лыж – самое время знакомиться, а тем, кто уже читал это интервью – перечитайте с новым знанием: Вероника Степанова – олимпийская чемпионка, золотой финишер сборной России в Пекине-2022!

«Дайте мне уже эстафету!» – говорила Ника после спринта.

Она же в шутку нападала на Владимира Путина за то... что он не назвал лыжи в списке любимых видов спорта!

«Надеюсь, президент будет смотреть лыжные гонки. Мне было обидно, когда он сказал, что его любимый вид спорта – фигурное катание, прыжки с трамплина, хоккей. Почему там нет лыжных гонок? Меня это очень возмутило. Я сделаю все возможное в эстафете, [что он их полюбил]».

И сделала!

Вот ее разговор со Sports.ru о том, как тренируются наши лыжники, зачем им господдержка и как добиться популярности.

Первый полноценный сезон в сборной: тренировки с мужчинами и долгие поездки за границу

– Сборная – это всегда вершина пути. Разумеется, у нас индивидуальный вид спорта и кто-то выиграет медали, а кто-то нет, но работать, тренироваться, жить с этими людьми ты будешь долгие месяцы и годы. В лыжных гонках не очень принято тренироваться обособленно, хотя кто-то в мире примерно раз в три года такие эксперименты предпринимает – почти всегда неудачно.

Великая заслуга Елены Валерьевны Вяльбе в том, что она не просто выстроила процессы организационно, но сумела до всех донести, что в сборной нет места дрязгам или ссорам. У нас реально есть почти все, что и у самых «богатых» конкурентов из Норвегии или Швеции.

Почти – потому, что вмешивается политика: международные соревнования не проходят нынче у нас, приходится подолгу жить вдали от России.

Но есть у нас и то, что мне лично кажется большими преимуществами. Например, Вяльбе пошла на уникальный эксперимент: смешанные женские и мужские тренировочные группы – никто в мире так больше не тренируется, многие иностранцы нам в голос завидуют. Особенно это круто для девушек – сильнейшие из нас тренируются фактически с парнями, в их темпе. Я пока на это не способна. Пока!

Общается с лыжницами из других стран и готова остановить доминирование норвежек

– Быть частью мировой культуры, оставаясь глубоко российской девушкой – это просто. Социальные сети здорово сломали границы для нашего поколения – фильмы, музыка, мемы, наконец, становятся моментально доступны везде. Человеческое общение тоже во многом ушло в соцсети – я знаю о бурных романах, которые разворачивались онлайн после того, как люди мельком друг друга увидели, скажем, на соревнованиях.

Практически каждый вечер я успеваю перекинуться парой фраз в мессенджере как с подругами на Камчатке, так и, например, с Хелене Фоссесхольм из Норвегии или Лизой Ломанн из Германии.

Что касается доминирования норвежек и шведок, я думаю, мы скоро положим этому конец. Я, собственно, уже не вижу этого доминирования – за исключением особого случая Терезы Йохауг, но ближе к Олимпиаде-2026 мы начнем ее догонять и перегонять. Может быть, не я лично – длинные дистанции не мой конек, но нынешние российские юниорки точно.

Мне лично кажется, что новая волна сильных российских юниоров – это отложенный результат серьезных вложений в лыжные гонки в нашей стране, которые начались примерно лет 10-12 назад. Я не могу судить обо всех регионах, но на юниорском чемпионате мира бежало сразу три девушки с Дальнего Востока, сейчас в юниорской сборной очень сильная лыжница с моей родной Камчатки – Лиза Еремеева.

Думаю, что когда мы, коллективно, достигнем пика, будут говорить уже о российском доминировании.

Как питаются в сборной России: иностранцам так не везет – они готовят себе сами, а мы нет

– Приготовила своему другу омлет относительно недавно – он до сих пор под впечатлением. Обычно готовит он или «добрый профессиональный повар» ресторана или службы доставки.

В реальности это серьезный вопрос – и еще одно наше преимущество перед соперницами: на сборах мы никогда не готовим сами, в гостиницах у нас full board. В то время как большинство команд, в том числе сборных многих стран, вынуждены готовить себе сами. Вставать к плите после 3-часового кросса по горам – не мой способ получить удовольствие.

Можно ли в России создать альтернативу заграничным стадионам и зачем команде господдержка?

– Можно и нужно. Как только реализуют программу строительства тренировочных баз у нас на Кавказе – а дело уже пошло, насколько мне известно. Пока у нас, к сожалению, горы отдельно – лыжные стадионы отдельно. Как, впрочем, и в Скандинавии. Но большая часть мировых соревнований теперь проходит либо в предгорьях Альп, включая два последних чемпионата мира, либо в горах – как пекинская Олимпиада.

Подготовка лыжника все сложнее, нам требуется все больше: лыжероллерные трассы различного профиля, тренажерные залы, с недавних пор и тредбаны. Но когда все это уже есть в условном Давосе и там же пройдет этап Кубка мира, то и тренироваться там во многом рационально на данный момент, как кажется.

Если мы и завидуем в чем-то европейским лыжникам, так это в том, что они тренируются рядом с домом или вообще дома. Хотя вот Федерико Пеллегрино, наоборот, считает это неправильным и попросился тренироваться в сборную России с ее долгими сборами вдали от дома.

Спорт спорту рознь. Вряд ли было бы правильным государству поддерживать, скажем, гольф или лакросс. Но лыжные гонки – спорт базовый, массовый, его развитие необходимо для укрепления здоровья всех (или большинства) людей страны.

Психология человека такова, что в любом спорте нужны свои герои, особенно юному поколению. Поэтому государство – на федеральном ли, муниципальном уровне – дает средства для развития спорта высших достижений, ожидая, что потенциальные чемпионы привлекут больше детей, подростков. «Бросай курить, вставай на лыжи…» – это не поговорка, это план действий!

Мне в нем отведена роль примера, мини-звездочки, и я ее усердно и с душой исполняю. Считаю это самой важной своей миссией на данный момент – показать на собственном примере, как простая девушка с далекой Камчатки может довольно многого добиться уже к 20 годам.

Родилась на Камчатке и изучает экологию, потому что планету надо спасать

– Я выросла в доме с видом на вулкан – такого вида мне очень не хватает в путешествиях! Камчатка потрясающа – тот, кому не повезло там родиться – сорри. Но вы просто обязаны самому себе хотя бы раз в жизни тем побывать. Если бы только Золотая Рыбка как-то сделала так, чтобы путь из Москвы не занимал 8 часов!

Сейчас я бываю дома не так часто, как хотелось бы, но каждый раз, прилетая, нахожу изменения к лучшему. У нас молодой, энергичный губернатор – к тому же лыжник. Я оптимистична относительно будущего нашего края.

Планету нужно спасать! Кажется, это всем стало ясно в последнее время. Мне не близок эко-радикализм Греты Тунберг – часто бывая в Германии, я вижу, как бездумные шаги в энергетической политике ведут к невероятному росту цен на электричество. Но каждый может и должен сделать свой шаг или два.

Например, у нас новый спонсор сборной – EN+ Group. Можно просто скользнуть взглядом по логотипу на моем гоночном комбинезоне, но я говорю и буду говорить, что горжусь тем, что это крупнейший в мире производитель «зеленой», возобновляемой энергии – с помощью гидроэлектростанций.

Верит, что лыжи выйдут на новый уровень популярности – все благодаря соцсетям

– Работа атлета не прекращается после финиша – наоборот, в чем-то только начинается. Мир кардинально поменялся. Соревнуются не спортсмен А против спортсмена В, соревнуются персоналии. Мы, точнее продюсеры спортивных шоу, во многом перехватили инициативу у Голливуда – наши «красные дорожки» становятся все важнее.

Знаете, Дэвид Боуи еще 50 лет назад пел про то, как «the papers want to know whose shirts you wear» («Газеты интересуются, чью рубашку ты носишь»). Меня не смущают, когда кто-то хочет больше знать о моих взглядах, привычках и пристрастиях – наоборот, радует.

Петтер Нортуг доказал, что можно остаться одним из самых популярных лыжников в мире долгое время после собственно побед в гонках. Потому что он интересен как личность – да, со всеми его грехами и грешками. Есть весьма слабые в спортивном отношении, но очень продвинутые в смысле владения соцсетями лыжницы, у них аудитория, сравнимая с некоторыми чемпионами мира.

Телевидение по-прежнему оплачивает почти все счета за проведение крупных соревнований, это факт, который надо принять – и телевидение живет по своим законам и покажет то и столько, сколько решил режиссер трансляции и редактор в студии. Но соцсети дают возможность общаться с фэнами без посредников – и я этим активно пользуюсь.

Любое привлечение внимания публики, если оно в рамках закона, ведет к увеличению внимания спонсоров. Любому профессиональному спорту это на пользу – достаточно взглянуть на MMA, у них вообще есть чему поучиться.

Ведет увлекательный инстаграм: среди подписчиков – в основном мужчины

– Инстаграм – мой канал общения с людьми, которые мне интересны. Разумеется, большинство пришло и приходит, посмотрев мои выступления, ведь моя профессия – атлет. Но, надеюсь, остаются, чтобы услышать мое мнение. Либо просто посмотреть фото или видео с тренировки, ха! Две трети моих подписчиков в инстаграме – мужчины. Это не совсем та пропорция, что мне нравится: моя целевая аудитория – девушки моего возраста или несколько младше меня, для которых я хотела бы быть примером, инфлюенсером.

У нас своеобразная жизнь: с одной стороны, бурная – новые места, новые встречи, впечатления – я лишь в этом году побывала в десятке стран Европы, в паре мест как турист, даже фото есть. С другой, тренировки по 5-6 часов в день на пределе физических возможностей утомляют.

Мысли есть – сил воплощать их порой нет. Черновую работу и редактуру берет на себя моя команда. Она растет либо уменьшается в зависимости от ситуации, все построено гибко. Разумеется, мысли мои и контроль за контентом тоже за мной. Комментарии я практически не читаю – ни под своими постами, ни под чужими статьями. Если будет что-то примечательное – мне покажут выборку.

Успехи в лыжах подтолкнули к поэзии

– Первая проба пера была на подготовительном сборе перед ЮЧМ-2019 в Лахти, мне было 17. Вдохновением послужила резкая смена обстановки, эмоциональный подъем – на тот первый для меня чемпионат мира я отобралась достаточно неожиданно, не тренируясь в юниорской сборной России.

Далее эмоции подпитывались все новыми и новыми успехами – как и поражениями, встречами и расставаниями. Любой всплеск эмоций – это энергия, так я ее выплескиваю, выражаю в стихах.

