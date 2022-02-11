Возвращение Большунова, Третьяков гонится за китайцем, а Резцова отдувается за женский биатлон – кто спасет Россию после дня без медалей?

Россия пережила день без медалей – первый с начала Олимпиады-2022 и упала в медальном зачете на 9-е место.

Но опускать руки рано – пятница дарит россыпь новых надежд.

Ниже – все подробности.

Где вероятны медали?

Лыжи. Мужчины. Классический стиль, раздельный старт, 15 км. 10.00 📺 Россия 1

Александр Большунов в одну калитку выиграл скиатлон, Йоханнес Клэбо вчистую взял спринт. В Пекине между ними 1:1 – кто вырвется вперед на классической пятнашке?

Раздельный старт ближе россиянину – можно включаться с первых метров, не устраивая сюрпляс до финишных разборок. Но придется поспорить с финном Ииво Нисканеном – топовым раздельщиком, который в классической половине скиатлона шел на равных с Большуновым, а в сезоне выиграл обе разделки. Возможно, Александру поможет пауза – ради этой гонки он даже пропускал спринт.

Также за Россию побегут Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин – пример Дениса Спицова из первой гонки напоминает им о больших возможностях.

Скелетон. Женщины. 1-я и 2-я попытки – 4.30, 6.00. Мужчины. 3-я и 4-я попытки – 15.20, 16.55 📺 Матч ТВ

Александр Третьяков после бронзы Ванкувера-2010 выиграл золото Сочи-2014, но пропустил Пхенчхан-2018 по неспортивным причинам – время нагонять упущенное.

После двух заездов они с Евгением Рукосуевым обыгрывают латышей Дукурсов, но пока вне подиума – с одинаковым временем и четвертым результатом. Нужно догонять немца Гротхира (до него 0,87 секунды) или хотя бы идущего третьим китайца Яна (он совсем рядом – в 0,12 секунды). А вот Даниил Романов отстал слишком далеко и идет 23-м.

Бронзовый призер Сочи-2014 Елена Никитина выиграла (как и Третьяков) два кубковых этапа в сезоне – пора идти за новой медалью. Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова заезжали в 2021-м на подиумы – болеем и за них в паре первых попыток.

Биатлон. Женщины. 7,5км. Спринт. 12.00 📺 Первый канал

Спринт побегут Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, но оптимизм – и по сезону, и после первой гонки в Пекине – внушает только Кристина Резцова.

Для россиянок соперницы в спринте всегда сильнее, чем в остальных гонках. Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн выиграла 2 из 5 спринтов сезона (а еще в трех поднималась на подиум) и уже с двумя медалями Игр. Немка Дениз Херманн взяла золото непрофильной индивидуалки – а в любимом спринте станет страшной силой. Традиционно быстры сестры Оберг, Доротея Вирер, Анна Сола и толпа француженок – остается надеяться, что все промахи наши оставили в прошлой гонке.

Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000м. 11.00 📺 Матч Арена

Россия шагает по Играм-2022 без медалей в конькобежном спорте – пора прерывать эту черную полосу, но на длинных дистанциях рулит швед ван дер Пул, взявший два золота ЧМ-2021 и уже в Пекине победивший на 5 км.

Единственному из россиян на десятке Александру Румянцеву по силам вклиниться в подиумную борьбу с голландцами – он в топ-6 Кубка мира и бронзовый призер последнего ЧМ. Обнадеживает, что ему стартовать в одном забеге с легендарным Йорритом Бергсмой – прекрасный ориентир, за которым можно тянуться.

Смотрим в оба

Хоккей. Групповой этап. Дания – Россия. 7.10 📺 Первый канал

Первый матч команда Жамнова отработала по давним конспектам Йозе Марино – скромные 1:0 против Швейцарии и гол, забитый ногой.

К счастью, на этом футбольные ассоциации заканчиваются – Красной машине пора подарить болельщикам эмоции, зрелище и голы. Следующий соперник по группе – Дания – располагает: ждем сказочной игры и возмездия за футболистов. Правда, датчане на старте удивили: выиграли свой первый в истории олимпийский матч – у более именитой Чехии.

Керлинг. Групповой раунд. Мужчины. Швейцария – Россия. 4.00. Россия – Дания 15.00 📺 Матч ТВ

Женщины. Швейцария – Россия. 9.00 📺 Матч! ТВ

Керлинг – удивительно непредсказуемая игра даже на примере мужской сборной России, ведомой Сергеем Глуховым: в первый день поражение от американцев (5:6) в тягучей концовке, во второй – огненный разгром китайцев 7:4 с ярким завершением, когда вырвали четыре камня в предпоследнем энде. Завтра у парней две игры и новые перспективы.

Женщины во главе с Алиной Ковалевой тоже начала с поражения США (3:9) – нужно реабилитироваться со швейцарками.

Прыжки с трамплина. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация. 12.45, 14.00 📺 Матч Игра

Евгений Климов и Данил Садреев сверкнули на нормальном трамплине, а затем выиграли сенсационное серебро в смешанном миксте.

Теперь снова каждый за себя, но уже на большом турнире – для начала надо пробиваться через квалификацию всей четверкой: вместе с Михаилом Назаровым и Романом Трофимовым.

Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Четвертьфиналы с 14.00. Мужчины. 500 м. Предварительные забеги – 14.18. Мужчины. Эстафета 5000 м. Полуфиналы. 15.00 📺 Матч ТВ

У россиянок на километровом коротком треке большая потеря: лидер команды Софья Просвирнова дисквалифицирована в предварительных заездах после столкновения с Ольгой Тихоновой из Казахстана. Но в четвертьфинале в один забег пробрались Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова – следим за ними в единственной медальной зарубе дня.

У мужчин на короткой дистанции в полкилометра проблематично влезать в разборки с китайцами, которые бегают еще и под флагом Венгрии, но Константин Ивлиев с Павлом Ситниковым попытаются – нужно отобраться в следующий раунд.

Им же бежать в полуфинале эстафеты на 5000 метров вместе с Денисом Айрапетяном или Даниилом Ейбогом. А поведет за собой эту банду бронзовый призер актуальных Игр Семен Елистратов.

А что еще?

Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант. 6.00 📺 Матч ТВ

Юлия Плешкова дважды брала бронзу на Универсиадах, а во взрослых соревнованиях пока обживается, хоть и набрала за сезон очков больше, чем за всю карьеру. В Пекине в гигантском слаломе она показала 27-й результат, а теперь выступит в супергиганте.

Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. 4.30

Тут без наших, зато с Шоном Уайтом, который приехал в Пекин завершать карьеру. Ради такого стоит проснуться пораньше.

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson, Edgar Su, Athit Perawongmetha, Evgenia Novozhenina, David W Cerny, Eloisa Lopez, Toby Melville, Hannah Mckay, Wolfgang Rattay