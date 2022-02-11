Разборки в олимпийском Пекине
Блог

Возвращение Большунова, Третьяков гонится за китайцем, а Резцова отдувается за женский биатлон – кто спасет Россию после дня без медалей?

Кристина Резцова Кристина Резцова
Светлана Миронова Светлана Миронова
Александр Румянцев Александр Румянцев
Екатерина Ефременкова Екатерина Ефременкова
Константин Ивлиев Константин Ивлиев
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Евгений Рукосуев
Евгений Климов Евгений Климов
Данил Садреев Данил Садреев
Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
Юлия Плешкова Юлия Плешкова
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Анна Вострикова Анна Вострикова
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Александр Третьяков Александр Третьяков
Алина Ковалева Алина Ковалева
Павел Ситников Павел Ситников
Сергей Глухов Сергей Глухов
Ирина Казакевич Ирина Казакевич
Илья Семиков Илья Семиков
Алексей Червоткин Алексей Червоткин
Иван Якимушкин Иван Якимушкин
Йоханнес Клэбо Йоханнес Клэбо
Александр Большунов Александр Большунов
Лыжи Лыжи

Россия пережила день без медалей – первый с начала Олимпиады-2022 и упала в медальном зачете на 9-е место.

Но опускать руки рано – пятница дарит россыпь новых надежд.

Ниже – все подробности.

Где вероятны медали?

Лыжи. Мужчины. Классический стиль, раздельный старт, 15 км. 10.00 📺 Россия 1

Александр Большунов в одну калитку выиграл скиатлон, Йоханнес Клэбо вчистую взял спринт. В Пекине между ними 1:1 – кто вырвется вперед на классической пятнашке?

Раздельный старт ближе россиянину – можно включаться с первых метров, не устраивая сюрпляс до финишных разборок. Но придется поспорить с финном Ииво Нисканеном – топовым раздельщиком, который в классической половине скиатлона шел на равных с Большуновым, а в сезоне выиграл обе разделки. Возможно, Александру поможет пауза – ради этой гонки он даже пропускал спринт.

«Ха-ха-ха, куда ждать-то?! Сколько можно ждать?» Эта победа Большунова на Олимпиаде-2022 – нокаут и конец всей его боли!

Также за Россию побегут Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин – пример Дениса Спицова из первой гонки напоминает им о больших возможностях.

Скелетон. Женщины. 1-я и 2-я попытки – 4.30, 6.00. Мужчины. 3-я и 4-я попытки – 15.20, 16.55 📺 Матч ТВ

Александр Третьяков после бронзы Ванкувера-2010 выиграл золото Сочи-2014, но пропустил Пхенчхан-2018 по неспортивным причинам – время нагонять упущенное.

После двух заездов они с Евгением Рукосуевым обыгрывают латышей Дукурсов, но пока вне подиума – с одинаковым временем и четвертым результатом. Нужно догонять немца Гротхира (до него 0,87 секунды) или хотя бы идущего третьим китайца Яна (он совсем рядом – в 0,12 секунды). А вот Даниил Романов отстал слишком далеко и идет 23-м.

Бронзовый призер Сочи-2014 Елена Никитина выиграла (как и Третьяков) два кубковых этапа в сезоне – пора идти за новой медалью. Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова заезжали в 2021-м на подиумы – болеем и за них в паре первых попыток.

Биатлон. Женщины. 7,5км. Спринт. 12.00 📺 Первый канал

Спринт побегут Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, но оптимизм – и по сезону, и после первой гонки в Пекине – внушает только Кристина Резцова.

Для россиянок соперницы в спринте всегда сильнее, чем в остальных гонках. Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн выиграла 2 из 5 спринтов сезона (а еще в трех поднималась на подиум) и уже с двумя медалями Игр. Немка Дениз Херманн взяла золото непрофильной индивидуалки – а в любимом спринте станет страшной силой. Традиционно быстры сестры Оберг, Доротея Вирер, Анна Сола и толпа француженок – остается надеяться, что все промахи наши оставили в прошлой гонке.

«Как сказал Клэбо, это жопа». Помутнение наших биатлонисток: 21 промах на четверых, две – мимо топ-70, не стыдно только за Резцову

Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000м. 11.00 📺 Матч Арена

Россия шагает по Играм-2022 без медалей в конькобежном спорте – пора прерывать эту черную полосу, но на длинных дистанциях рулит швед ван дер Пул, взявший два золота ЧМ-2021 и уже в Пекине победивший на 5 км. 

Единственному из россиян на десятке Александру Румянцеву по силам вклиниться в подиумную борьбу с голландцами – он в топ-6 Кубка мира и бронзовый призер последнего ЧМ. Обнадеживает, что ему стартовать в одном забеге с легендарным Йорритом Бергсмой – прекрасный ориентир, за которым можно тянуться.

Смотрим в оба

Хоккей. Групповой этап. Дания – Россия. 7.10 📺 Первый канал

Первый матч команда Жамнова отработала по давним конспектам Йозе Марино – скромные 1:0 против Швейцарии и гол, забитый ногой.

Наши хоккеисты стартовали на Олимпиаде: в защите хорошо, вратарь – топ, звездам в атаке нужно время

К счастью, на этом футбольные ассоциации заканчиваются – Красной машине пора подарить болельщикам эмоции, зрелище и голы. Следующий соперник по группе – Дания – располагает: ждем сказочной игры и возмездия за футболистов. Правда, датчане на старте удивили: выиграли свой первый в истории олимпийский матч – у более именитой Чехии.

Керлинг. Групповой раунд. Мужчины. Швейцария – Россия. 4.00. Россия – Дания 15.00 📺 Матч ТВ
Женщины. Швейцария – Россия. 9.00 📺 Матч! ТВ

Керлинг – удивительно непредсказуемая игра даже на примере мужской сборной России, ведомой Сергеем Глуховым: в первый день поражение от американцев (5:6) в тягучей концовке, во второй – огненный разгром китайцев 7:4 с ярким завершением, когда вырвали четыре камня в предпоследнем энде. Завтра у парней две игры и новые перспективы.

Женщины во главе с Алиной Ковалевой тоже начала с поражения США (3:9) – нужно реабилитироваться со швейцарками.

Прыжки с трамплина. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация. 12.45, 14.00 📺 Матч Игра

Евгений Климов и Данил Садреев сверкнули на нормальном трамплине, а затем выиграли сенсационное серебро в смешанном миксте.

Боевик на олимпийском трамплине: конкурентов наказывали за неправильные костюмы, а Россия всех переиграла и взяла серебро. Как так вышло?

Теперь снова каждый за себя, но уже на большом турнире – для начала надо пробиваться через квалификацию всей четверкой: вместе с Михаилом Назаровым и Романом Трофимовым.

Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Четвертьфиналы с 14.00. Мужчины. 500 м. Предварительные забеги – 14.18. Мужчины. Эстафета 5000 м. Полуфиналы. 15.00 📺 Матч ТВ

У россиянок на километровом коротком треке большая потеря: лидер команды Софья Просвирнова дисквалифицирована в предварительных заездах после столкновения с Ольгой Тихоновой из Казахстана. Но в четвертьфинале в один забег пробрались Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова – следим за ними в единственной медальной зарубе дня.

У мужчин на короткой дистанции в полкилометра проблематично влезать в разборки с китайцами, которые бегают еще и под флагом Венгрии, но Константин Ивлиев с Павлом Ситниковым попытаются – нужно отобраться в следующий раунд.

Им же бежать в полуфинале эстафеты на 5000 метров вместе с Денисом Айрапетяном или Даниилом Ейбогом. А поведет за собой эту банду бронзовый призер актуальных Игр Семен Елистратов.

А что еще?

Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант. 6.00 📺 Матч ТВ

Юлия Плешкова дважды брала бронзу на Универсиадах, а во взрослых соревнованиях пока обживается, хоть и набрала за сезон очков больше, чем за всю карьеру. В Пекине в гигантском слаломе она показала 27-й результат, а теперь выступит в супергиганте.

Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. 4.30

Тут без наших, зато с Шоном Уайтом, который приехал в Пекин завершать карьеру. Ради такого стоит проснуться пораньше.

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson, Edgar Su, Athit Perawongmetha, Evgenia Novozhenina, David W Cerny, Eloisa Lopez, Toby Melville, Hannah Mckay, Wolfgang Rattay

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные