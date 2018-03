Победить орла. «Кристал Пэлас» 0-1 «Тоттенхэм»

О сложном выезде на «Селхерст Парк»

Игры с «Кристал Пэлас» всегда проходят трудно. Достаточно посмотреть статистику, с момента возвращения «орлов» в премьер-лигу: лишь две победы с разницей в два мяча, одна безголевая ничья, одно поражение и пять побед со счетом 1-0. Причем если рассматривать каждый матч в отдельности, то можно вспомнить упорную битву, которая чаще всего разрешалась в концовке: красивым голом или мячом со стандарта. Воскресным днем на «Селхерсте» случилась та же история.

Моментов было достаточно, чтобы с уверенным счетом завершать игру; Харри и Орье обязаны были забивать, но не вышло. В итоге получили напряженную концовку.

Два тайма были похожи по общему рисунку, с владением «Тоттенхэма», но имели достаточно много различий. Если в первом «Пэлас» еще пытался что-то создать у ворот Льориса на контратаках, то во втором были очень редкие вылазки, которые не несли никакой опасности. Статистика ударов отлично отражает такое соотношение: в первом тайме перевес даже был в пользу «орлов» 5-4, во втором тотальное превосходство Шпор – 10-0.

План Ходжсона был понятен – насыщенный центр из Ридевальда, Макартура и Миливоевича, справа старый знакомый Таунсенд, слева мощный Серлот. С Александром запомнился один эпизод в середине первого тайма: Дембеле на скорости попытался корпусом отодвинуть от мяча молодого норвежца, но в результате отлетел сам. Нечасто такое увидишь.

Еще один показательный момент, у Дембеле 2 успешные обводки из 4 (в среднем у Мусы успешность дриблинга порядка 90%). Трудности Мусы достаточно хорошо отражают трудности «Тоттенхэма» в этом матче. Если в последних играх, Дембеле начисто выигрывал центр, то тут была иная игра.

«Орлы» не гнушались отдать территорию и мяч, цель была навязать побольше борьбы и откатиться к своим воротам. В такой ситуации сильные стороны Дембеле: удержать мяч под давлением и протащить за счет индивидуальных действий, оказались не столь востребованы. Никакого давления «Пэлас» не оказывал, тащить мяч через центр тоже было не так актуально, там не было усиленного сопротивления. «Орлы» выстраивали редуты у собственной штрафной и старались отрезать игроков атакующей группы от мяча.

Эти приводило к тому, что за мячом достаточно глубоко опускался Кристиан Эриксен. В результате датчанин оказался наиболее вовлеченным в игру – 108 касаний (больше всех в матче) и 80 передач (больше только у Дайера).

Со временем план «Пэлас» начал давать сбои: постоянная игра без мяча (шутка ли, в домашнем матче всего 24% владения), у своих ворот (40% действий прошло на трети поля «Пэлас») изматывала «орлов», а Шпоры наращивали давление, которое достигло критической отметки в последнюю десятиминутку. Концовка походила на триллер: напряжение нарастало, саспенс усиливался, а потом кульминация.

Гол – невероятная ирония, в которой, если присмотреться, можно найти отсылку к матчу в августе 2016. Тогда, на 83-ей минуте перед угловым Томкинс выходит вместо Дилейни. Именно Томкинс потерял Ваньяму, который принес победу «Тоттенхэму». В январе 2018-го Дилейни вышел вместо получившего повреждение Томкинса на 85-ой минуте. Угадаете, кто проиграл борьбу Харри Кейну на том самом угловом?

Дебют Моуры в АПЛ прошел несколько сложнее. Из трех попыток дриблинга ни одной успешной, зато в активе опасный штрафной, заработанный у ворот Хеннесси в концовке. Но в такой игре это вполне естественный процесс, абсолютно ничего страшного. Ламела, вместо которого появился бразилец, тоже выдал далеко не лучший свой матч, ошибался, хотя, в целом, находится в хорошей форме. Но у Шпор в принципе было достаточно много брака, в том числе и у Кейна, Эриксена, Деле. Здесь надо отдать должное противнику, «Пэлас» старались по максимуму усложнить жизнь «Тоттенхэма».

Надо отдать должное и Шпорам в ключевой момент они показали характер и додавили. Это сейчас самое главное. В ключевой момент Эриксен сделал точную подачу, а Кейн нанес точный удар, причем в непростой ситуации, по ходу матча были эпизоды и попроще.

Из забавного – снова отличился Серж Орье, став первым футболистом в АПЛ, который трижды в одном матче неправильно ввел мяч из-за боковой.

Ну, а впереди переигровка кубка с «Рочдэйлом».

COME ON YOU SPURS!

