  Вратарь «Чайки» и форвард тульского «Арсенала» столкнулись головами в матче Первой лиги. Рейесу рассекли лицо до крови, оба игрока покинули поле
Вратарь «Чайки» и форвард тульского «Арсенала» столкнулись головами в матче Первой лиги. Рейесу рассекли лицо до крови, оба игрока покинули поле

В матче «Чайка» – «Арсенал» произошел неприятный инцидент.

На 1-й добавленной минуте ко второму тайму нападающий тульского клуба Эдарлин Рейес врезался во вратаря соперника. Семена Фадеева. Футболисты рухнули на газон, Рейесу рассекли лицо до крови. Оба игрока вскоре покинули поле.

Тульский клуб победил 3:0 благодаря голу Амура Калмыкова и дублю Милоша Брновича. После шести туров Pari Первой лиги «Арсенал» идет 6-м в таблице, «Чайка» находится на 9-й строчке.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал Pari Первой лиги
