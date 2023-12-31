Too Old to Die Young
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Игра: назовите всех участников кубков Африки и Азии по флагам

Кубок Азии Кубок Азии
Кубок Африки Кубок Африки
Футбол Футбол

48 стран!

У вас 12 минут, чтобы назвать все страны Кубка Азии и Кубка Африки, которые сейчас проходят. Да, будет сложно. Если совсем не вспоминается – жмите кнопку «Пропустить» (но к вопросу нельзя будет вернуться).

Удачи!

31 комментарий
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Буду считать, что 42, а не 41. Так как все варианты Кот-д’Ивуара попробовал вписать, не приняла система
+16
-3
+13
46/48, но я пропускал думал потом дадут вернуться, так бы может и выбил все.
+15
-4
+11
Ответ teddy10
Буду считать, что 42, а не 41. Так как все варианты Кот-д’Ивуара попробовал вписать, не приняла система
Надо было «Берег Слоновой кости» писать)
+7
0
+7
47 из 48, с пропущенной Сирией... надо было больше РОССИИ 1!! смотреть
+8
-3
+5
Ответ Георгий Большаков
47. Почему на 38 вопросе у меня не приняли ответ КНР?
добавили как один из вариантов)
+3
0
+3
48)
+1
0
+1
Ответ sascha
46/48, но я пропускал думал потом дадут вернуться, так бы может и выбил все.
Такая же ерунда, только 44/48
+2
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+1
Ответ Toporila
Надо было «Берег Слоновой кости» писать)
Да, кстати, выход) Верхняя Вольта и Заир, видимо, тоже засчитывались
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48/48
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37/48 , думаю норм
+1
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На изи) Давайте тест со столицами
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У меня Берег Слоновой Кости прошел))
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странно, но Китай, Киргизия и ещё кто-то вообще не выпали, а сразу засчитались как неверные. Ошибка какая-то.
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Платина, 48/48, слишком легко. Еще бы по клавишам не промахивается, было бы бы быстрее 😅
Удивлен, что Палестина входит в ФИФА, не знал
+1
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Сомневаюсь что кто-то выбил хоть 25 стран, если не имеешь перед собой всех участников турниров))) в Африке и на ближнем востоке почти у все одинаковые флаги)) про Слонов вообще атас)
0
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Гамбия, Гвинея,Гвинея-Бисау не поддались)
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Ответ teddy10
Буду считать, что 42, а не 41. Так как все варианты Кот-д’Ивуара попробовал вписать, не приняла система
Просто автор пишет «котдивуар», без пробелов и всякой там пунктуации)
0
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Да вы с ума сошли
+1
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45/ 48

Золотой результат
Вы круты! Совсем немного не хватило до платины

На самом деле 46. Ступил с Кот-д’Ивуаром. Думал как написать, без дефиса не принимал. В итоге пропустил. Не узнал Мавританию с улыбкой и Палестина вылетела из головы.
+1
-1
0
Ответ rusik krasav4ik
и все таки спасибо советскому/постсоветскому образованию, в европе друзья даже пару штук не знают
советское образование тут ни при чём. Флаги там не изучали. Тем более африканских стран.
+2
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