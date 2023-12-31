Игра: назовите всех участников кубков Африки и Азии по флагам
48 стран!
У вас 12 минут, чтобы назвать все страны Кубка Азии и Кубка Африки, которые сейчас проходят. Да, будет сложно. Если совсем не вспоминается – жмите кнопку «Пропустить» (но к вопросу нельзя будет вернуться).
Удачи!
Удивлен, что Палестина входит в ФИФА, не знал
Золотой результат
Вы круты! Совсем немного не хватило до платины
На самом деле 46. Ступил с Кот-д’Ивуаром. Думал как написать, без дефиса не принимал. В итоге пропустил. Не узнал Мавританию с улыбкой и Палестина вылетела из головы.