Игра: назовите всех участников кубков Африки и Азии по флагам

48 стран!

У вас 12 минут, чтобы назвать все страны Кубка Азии и Кубка Африки, которые сейчас проходят. Да, будет сложно. Если совсем не вспоминается – жмите кнопку «Пропустить» (но к вопросу нельзя будет вернуться).

Удачи!