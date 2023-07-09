9 комментариев

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Как различать клубы Саудовской Аравии – быстрая прагматичная шпаргалка

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

 

Разбираемся с 18 командами.

Чемпионат Саудовской Аравии теперь – чуть ли не главный хедлайнер трансферных новостей. Кажется, туда зовут любого топ-игрока старше 30.

Но, несмотря на поднявшийся интерес к экзотической лиге, мы все еще не различаем саудовские команды. Как будто это десяток клубов с приставкой «Аль», которые просто очень богаты, – и все.

Исправляем это и, чтобы не запутаться, находим особенности у каждой команды (кстати, с нового сезона лига расширилась до 18 клубов).  

«Абха»

Главная звезда – Фелипе Кайседо.

Главный тренер – Чеслав Михневич, которого вы видели совсем недавно: это он прошел с Польшей группу на ЧМ-2022 (и это будет его первая работа за пределами Польши).

На логотипе «Абхи» приятный минималистичный небоскреб, а форма как будто отсылает к России, играясь с бело-сине-красными цветами. 

Еще один важный маркер отличия: этим летом вы не встречали «Абху» в безумных трансферных новостях. Клуб до сих пор не пошумел хотя бы всемирными инсайдами, а последнее обновление на его странице Sports.ru было аж в марте, когда Роналду забил со штрафного. 

«Аль-Ахли»

Не путать с «Аль-Ахли» из Египта – самым титулованным клубом Африки. Этот «Аль-Ахли» тоже гигант для своей страны, но только что вернулся из второй лиги.

Предлагали большие контракты Моуринью и Аллегри, но с командой пока работает тренер из ЮАР.

Подписали Фирмино и вратаря Менди из «Челси», охотятся за Мане и Марезом.  Еще один узнаваемый для нас игрок «Аль-Ахли» – защитник Баштош, которого вы помните по «Ростову».

«Аль-Иттифак»

Первый клуб, против которого Роналду сыграл в Саудовской Аравии.

Джеррард  заглядывал к «Аль-Иттифаку» на переговоры, публично отказал  тренировать, но все же передумал и подписал контракт.

Главный символ клуба для отличия – лошадь в стойке, как на лого Ferrari. И, между прочим, за него играет Витиньо из ЦСКА.

«Аль-Фатех»

Выделяется не типичным для местного колорита шведом-блондином в воротах – Якобом Ринне.

В атаке заметна забытая надежда «Барселоны» Кристиан Тельо.

Интересный логотип. Помимо надписи с названием клуба там только яркие полоски: две салатовые и одна синяя.

«Аль-Фейха» 

Форма пестрит – оранжево-синий комплект в духе «Монпелье».

«Аль-Фейхи» проще всего опознать по общему плану телекартинки: у него самый маленький стадион в лиге – всего семь тысяч мест.

В составе визуально выделяется Али Аль-Немер – редкий игрок из Саудовской Аравии, который выделяется прической – пышным взрывом кудрей а-ля Феллайни.

«Аль-Хазем»

Особо не выделяется, зато логотип яркий – сочетание букв Z и S в манговом цвете. Если вы смотрите на него и думаете: «Манговый? Это какой? Такой?» – то перед вами «Аль-Хазем».

«Аль-Хилаль»

Еще один клуб из СА, который прихватил игрока из «Челси» (Кулибали).

Здесь играет основа команды, которая оглушила на ЧМ Аргентину (девять игроков!). В том числе, авторы сенсационных голов: Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Досари.

Рекордсмены в Азии по титулам (66!). В прошлом сезоне впервые за шесть лет не выиграли чемпионат. В новом сезоне на бровке будет шуметь и возмущаться длинноволосый седой мужчина – это хорошо знакомый вам король португальского футбола Жорже Жезуш. Его мозгом на поле станет еще один португалец Рубен Невеш.

«Аль-Иттихад»

Чемпионы последнего сезона, которые не дали начать Роналду новый путь с титула.

Разогнали летом трансферную бурю, подписав Бензема и Канте.

Играют в желто-черной форме в полоску. Пожалуй, самое заметное дизайнерское отличие «Аль-Иттихада» – дизайн логотипа в виде здоровенной толстой единицы, внутри которой вписан классический щит. Видите в таблице или на груди большую единицу – и сразу понимаете, где искать двух главных французских гастролеров. 

«Аль-Халидж»

Аутсайдеры прошлого года, которые, впрочем, выстояли против Роналду и даже его взбесили – он толкнул сотрудника «Аль-Халиджа» за попытку сделать селфи.

В раздевалке постоянно слышен португальский: здесь семь португальцев и бразильцев, а также главный тренер из Португалии.

На логотипе желтый орел, похожий на росчерк галочкой.

«Аль-Наср»

Да, здесь Роналду. Благодаря ему мы уже более-менее заучили это название. Для закрепления эффекта теперь еще будет Брозович. 

Выделяются желто-синей формой. Довольно редкое сочетание в футболе. Сможете назвать еще 7-10 клубов мира с такими же цветами?

«Аль-Охдуд»

Новички лиги, общая стоимость игроков крохотная – чуть больше миллиона евро.

На логотипе – раскрытая книга.

«Аль-Раед»

Вы узнаете их по форме под «Милан» (или под «Ниццу» – что вам ближе).

Главный тренер и основной вратарь – румыны.

Еще год назад в клубе работал бывший тренер «Севильи» Пабло Мачин. Он запомнился громкой цитатой: «Мне повезло родиться в Испании» [в контексте сравнения с Саудовской Аравией].

«Эр-Рияд»

Не поверите, но у них тоже черно-красная форма в вертикальную полоску.

Тренирует клуб Янник Феррера (не путать с другим бельгийцем Янником Феррейра Карраско).

Самая слабая команда из города Эр-Рияд (всего их четыре в лиге).

Еще вы, возможно, почувствуете волну опыта: средний возраст «Эр-Рияда» с отрывом самый большой в лиге – 30,8 лет. В составе клуба сейчас есть аж два сорокалетних игрока. Включайте вид сверху и считайте седины с залысинами.

Картинка: Фото команды / тренер

 «Аль-Шабаб»

Ориентируемся на хвостик нашего старого знакомого Крыховяка (провел этот сезон в аренде, расторг контракт с «Краснодаром» и в данный момент числится как игрок без клуба, но, вероятно, продлится в Эр-Рияде). Рядом с ним Эвер Банега и Санти Мина.

А в воротах – основной кипер Южной Кореи Ким Сын Гю.

Символ клуба – белый лев. Цвет основной формы тоже напоминает о «Реале». И на ней с трудом вмещается реклама сразу трех титульных спонсоров на груди. Самая рекламная форма лиги – это главная улика «Аль-Шабаба».

«Аль-Таавун»

Тренирует клуб неудержимый бразилец Периклес Шамуска. К 58 годам это у него уже 32 команда в карьере.

Форма схожа с основным вариантом «Аль-Насра». Только у них еще есть принт волка. Ауф!

«Аль-Таавун» активно ищет в состав главную звезду, чтобы в нашей оптике было больше отличительных черт. Мората и Икарди не согласились. Пока за всю медийность отдувается бразилец Налдо, знакомый нам по периоду в «Краснодаре».

«Аль-Тай»

Стилевый темно-серый серый логотип с пальмой.

Тренер здесь не удерживается и больше полугода. За 10 лет 24 человека работали в «Аль-Тае».

7 из 8 легионеров представляют разные страны (есть даже немец с казахстанским гражданством), но известных игроков среди них нет.

«Аль-Вахда»

Единственный клуб лиги, который базируется в Мекке. Команда живет и тренируется в другом городе региона, а стадион для игр не попадает под религиозные ограничения для легионеров, потому что формально находится в пригороде Мекки. 

В Саудовской Аравии есть клуб из закрытого для немусульман города. Почему туда пустили Роналду?

Логотип сделан в стиле НБА и НХЛ. «Аль-Вахду» представляет дракон, который больше подошел бы китайскому клубу.

Звезда – защитник Коста-Рики Оскар Дуарте.

«Дамак»

Один из двух клубов без «Аль» в названии. Кстати, с «Абхой» «Дамак» делит один стадион.

В основе играют сразу четыре алжирца. Но вы никого из них не знаете.

Тренирует звезда «Алавеса» нулевых Козмин Контра (да, он участвовал в перестрелке против «Ливерпуля» в финале Кубка УЕФА).

Саудовские клубы скупают звезд футбола. Зачем им это нужно?

Зарплаты в Саудовской Аравии: кому хватит на миллион бутылок портвейна, а кому – на тысячу мини-куперов?

Фото: twitter/abhaFC, ALAHLI_FCENAlfaihaclub, AlhazemFC_EN, Alhilal_FC, ittihad_en, Khaleejclub, ssc_sports, AlNassrFC, alakhdoud, AlShabab_E; instagram/ettifaq, fatehclub, alraedclub, altaawounfc; East News/Abid Katib / Staff, STRINGER / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP; en.wikipedia.org

9 комментариев

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Александр Попов
А, ну теперь всё ясно. Спасибо что объяснили. Вот прям сразу взял и всех запомнил, причём поимённо 😁
+2
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+2
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Утя Ваткин
Ждём в новом сезоне разборов матчей от Лукомского.
0
0
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eiv
У "Аль-Вахды" на эмблеме написано "Abu Dhabi" 🤔
0
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Ibra Meji
хорошо
0
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Mbest77
Абха? Абхазы что ли? 🤔
0
0
0
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Борис Энгельгардт
Ответ Тухель
Есть конечно посредственные формы, но есть и вполне нормальные + у многих не 100500 спонсоров на форме, как у многих клубов Европы, что делает футболки намного симпатичнее.
наверное вскоре обратят на это внимание и наймут дизайнеров чтобы подтянуть этот аспект
0
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