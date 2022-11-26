Главная ассоциация с Марокко в поп-культуре – великий фильм «Касабланка». Но есть проблема: там почти нет самой страны

Вспоминаем любимый фильм кинокритиков.

Марокко впервые за 36 лет прорвалось в плей-офф чемпионата мира. Мы уже изучили их звезд и давно знакомы с Хакимом Зиешом. Но до сих пор мало знаем о Марокко как стране.

Многие узнавали о Марокко или просто ассоциируют его через фильм «Касабланка» – важный элемент поп-культуры, который вышел в 1942 году, но даже спустя 80 лет смотрится интересно, смешно и свежо.

У «Касабланки» три «Оскара» (лучший фильм, лучшие режиссура и адаптированный сценарий), а также статус фильма всех времен по версии сотни кинокритиков.

Но есть важная проблема – на самом деле о крупнейшем городе Марокко там почти ничего не сказано. Фильм не говорит о настоящей Касабланке и использует страну как набор шаблонных штрихов и декорацию.

Почему так вышло? В чем сила «Касабланки»? Как сами марокканцы сегодня относятся к фильму, который одновременно и прославил их в западной культуре, и ничего о ней не рассказал? И сохранила ли Касабланка как город какую-то важность?

Почему «Касабланка» – великое кино: легкий юмор, главные актеры эпохи и посыл, что война закончится

Коротко о сюжетной завязке. Касабланка во время Второй мировой – место, где люди из Европы временно оседают, убегая от нацистской Германии. Они ждут визы, чтобы улететь в Лиссабон, а потом – в США.

История крутится вокруг Рика Блейна – хозяина кафе «У Рика» в Касабланке. Он циничен, остроумен, не хочет лезть в политику и поэтому безразлично относится к вишистской Франции (официально нейтральная сторона, но по факту – сторонница гитлеровской коалиции), которая контролировала Марокко.

Жизнь Блейна меняет приезд в Касабланку его бывшей девушки Ильзы. Она внезапно бросила Блейна в день вторжения нацистских войск в Париж. И тоже неожиданно пришла в бар Блейна вместе с мужем Виктором Ласло – лидером сопротивления из Чехии, который сбежал из нацистского лагеря. Виктору и Ильзе нужны документы, которые хранятся у Блейна и позволят им эмигрировать в США. Но все не так просто: из-за полиции, охотящейся на Виктора, и романтического прошлого Блейна и Ильзы.

«Касабланка» сделана по сценарию пьесы, которую даже не поставили. И сначала фильм делался как рядовая работа голливудских ремесленников (естественно, не в Касабланке, где тогда было не до кино).

Да, фильм стоил в производстве чуть дороже других фильмов и собрал неплохо в прокате. Но только к новой премии «Оскара» обрел ореол культовости: его разобрали на цитаты и признали великим. В чем же магия «Касабланки»?

Сценарий – основная сила. Режиссер Спайк Ли говорит, что «Касабланка» удивляет переплетением сюжетных линий: очень изящно для своего времени. Но при этом сценарий писался на ходу, актеры до конца не знали, чем все закончится. Последние минуты фильма сценаристы доделали за несколько дней до финальных съемок.

У «Касабланки» великий актерский состав. Там в лучшей форме звезды эпохи – Хамфри Богарт и Клод Рейнс. Еще с «Касабланки» начался карьерный взлет Ингрид Бергман. Но в фильме даже малозначительный персонаж запоминается: добротой, легкостью и верой в лучшее.

Они все обитают в одном баре (в рамках фильма до него сводится вся Касабланка; нет даже попыток воссоздать виды города). И его можно сравнить с чистилищем. Люди не знают, кто победит в войне, и уходят в эскапизм. Лишь одна надежда – получить визу и начать новую жизнь в Америке. Для военного времени фильм слишком светлый, а герои дарят миру надежду (напоминаем, что в год выхода «Касабланки» война в разгаре) через позитив и юмор, который стал классикой.

– Зачем вы прилетели в Касабланку?

– У меня плохое здоровье. Тут воды.

– Какие воды? Здесь же пустыня.

– Меня обманули.

Профессор Нью-Йоркского университета киноведения Джуллиан Корнелл объясняет величие фильма: «Касабланка» задала стиль будущим фильмам Голливуда, которые работают и на массовую, и на более вдумчивую аудиторию. При этом – не заигрывая с претенциозностью на что-то великое и понятное только интеллектуальным кружкам.

Но, например, «Касабланку» ругал писатель Умберто Эко. Он считает фильм посредственным, но признает: из-за количество штампов и архетипических персонажей сюжет достигает «гомерических глубин»: «В интересах развития сюжета сценаристы напихали в фильм все мыслимые экранные и литературные клише, превратив его, так сказать, в музей кинематографии. По этой причине «Касабланку» можно воспринимать по частям, выхватывая куски, каждый из которых становится цитатой, архетипом».

Если говорить о слабой связи «Касабланки» с Касабланкой, то за это фильм редко критикуют. Город здесь важен как фон, и то, что он вынесен в название – это скорее красивый жест и дань моде: например, в то время был популярен фильм «Алжир». Пьеса, по которой сделана «Касабланка», называлась «Все приходят к Рику».

Еще «Касабланка» – это незаметный результат работы военной пропаганды США

После просмотра «Касабланки» нет ощущения, что это пропаганда. Все персонажи тут по-своему обаятельны, и никто прямо ни к чему не призывает прямолинейно.

Но важно упомянуть, что фильм появился в рамках программы Управления военной информации США. Специальный комитет появился после нападения японцев на Перл-Харбор. И он через художественные произведения объяснял американцам, зачем им вступать в войну.

Блейн как раз и символизирует Америку, которая сомневается, нужно ли ей сражаться с Гитлером. Двойственность главного персонажа выражается через художественный прием нуара – Блейн иногда освещен так, что одна половина его лица в темноте, а другая освещена. Он даже идет на компромисс с его режимом, но все же, к финалу фильма, рискует всем и бросает злу вызов. И финал показывает: есть вещи важнее хэппи энда и воссоединения любящих людей (чего требует жанр).

После выхода фильма у создателей была идея изменить финал и добавить сцену, где союзная армия воюет в Африке (что показывало бы актуальную реальность), но этого не случилось. «Касабланка» заканчивается фразой, которую после цитировали и переделывали в кино десятки раз: «Луи, по-моему, это начало прекрасной дружбы!»

Пропаганда в«Касабланке» работает и через духоподъемные сцены, которые тоже стали классикой. Например, есть эпизод, где нацисты поют в баре свою песню, но их постепенно перекрикивает другая часть бара – французы поют «Марсельезу», и немцы уходят.

«Касабланка» вышла чуть раньше, чем ожидалось. Создатели торопились специально к конференции Рузвельта и Черчилля в Касабланке – они обсуждали следующий этап войны. К тому моменту союзные войска уже взяли контроль над Касабланкой.

Как марокканцы относят к тому, что фильм мало связан с настоящей Касабланкой (хотя сейчас там воссоздают то самое кафе)

Для современного Марокко «Касабланка» – это не важная часть культуры. Марокканцы даже пишут, что о фильме мало кто знает и его в основном открывает для себя молодое поколение киноманов.

И оно популяризирует фильм в Марокко. Например, в 2022-м, к 80-летию фильма, в Касабланке открылась копия бара Блейна. Это уже вторая попытка увековечить фильм – в 2004-м такой же бар открыла дипломат из США. Туристы и местные говорят, что не видели фильм, но впечатлены атмосферой.

Не удивительно, что для Марокко фильм не стал важным – он просто о нем не говорит. «Касабланка» мало показывает культуру марокканцев и делает это стереотипно. Частая претензия к фильму, что из местных жителей мы видим только продавцов ковров.

Слабое внимание к культуре Марокко (всего лишь несколько цен показывают, что действие происходит в восточной стране) можно объяснить тем, что фильм снимался в голливудской студии, а Касабланка показана лишь как экзотическая часть Франции.

Но насколько точно получилось у фильма хотя бы передать атмосферу Касабланки времен войны? Историк Мередит Хиндли, которая написала книгу о Второй мировой на территории Северной Африки, пишет, что о Касабланке 1940-х известно мало. Но богатые люди действительно туда бежали, чтобы переждать войну: например, родственники Зигмунда Фрейда (его невестка Эсти основала в Касабланке первую школу для глухих) и писатель Артур Кестлер.

В этом плане «Касабланка» точно показала ситуацию европейцев. Они надолго застряли городе, где не хотели находиться, и месяцами, а иногда и больше года ждали возможности улететь в более безопасное место.

Хотя Марокко на тот момент было нищей страной. Европейские эмигранты жили в танцевальных залах и своими силами улучшали быт. Но массово европейцы не остались в Марокко после войны. Получилось наоборот: сейчас Марокко – страна, откуда чаще уезжают: в мире за пределами страны живут пять миллионов марокканцев.

Как Касабланка живет сейчас и почему она не столица Марокко

Касабланка – крупный портовый город с населением 3,3 млн человек. Но статус столицы все равно у Рабата, где живет всего полмиллиона. Это связано с исторической традицией (Рабат был столицей еще в XII веке) и тем, что там всегда концентрировалась власть. Касабланке же досталась роль торговой столицы, а Фесу – духовной.

Впечатление людей от современной Касабланки не самое приятное: плохие дороги, автомобильные пробки, пыльная атмосфера и мало деревьев. Город разделен на богатые районы и трущобы: «город с шизофренией» – в иностранных путеводителях есть и такое мнение о Касабланке.

Тревел-блогеры рекомендуют приезжать в Касабланку ради посещения нескольких мест: мечетей, рынка, площади и элитных районов с красивыми домами. Хватит одного-двух дней, чтобы посмотреть основное и не разочароваться в городе. И посещение кафе «У Рика» – теперь обязательная программа у туристов.

Фото: imdb.com; en.wikipedia.org; East News/CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP; tripadvisor.com