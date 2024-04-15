Какой был коэффициент на титул «Байера»? Алонсо пройдет Бундеслигу без поражений?
«Байер» за 5 туров до конца обеспечил себе чемпионство в Бундеслиге. Как хорошо вы знаете эту команду?
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Забьет ли Роналду за карьеру больше Гретцки? А Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ?
Может ли сыграть ставка с коэффициентом 5000? А как вам ставка, которая сыграла через 15 лет? Тест по нестандартным пари
Отношение к ставкам эти попанские раскладды не имеют никакого отношения :)