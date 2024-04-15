Какой был коэффициент на титул «Байера»? Алонсо пройдет Бундеслигу без поражений?

«Байер» за 5 туров до конца обеспечил себе чемпионство в Бундеслиге. Как хорошо вы знаете эту команду?

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Ставки на Спортсе

Забьет ли Роналду за карьеру больше Гретцки? А Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ?

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