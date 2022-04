Песню Sweet Caroline поют на футболе, бейсболе, боксе и других соревнованиях. Как она стала ассоциироваться со спортом?

От редакции. Вы в блоге «Будни интроверта», тут целый склад классных личных историй автора (про поездки и путешествия – причем вдалеке от России). Сейчас – история еще и музыкальная. Прошлой осенью мы уже коротко рассказывали про песню Нила Даймонда Sweet Caroline в теннисном контексте, но она так хороша, что с помощью автора этого блога стоит изучить и подробнее. Не жалейте плюсов и подпевайте!

В августе 2020 года я побывал в Бостоне. Одной из целей моего визита в город было посещение матча бейсбольной команды «Boston Red Sox». Однако реализовать ее мне не удалось – тогда на стадионы из-за коронавируса еще не пускали болельщиков. В тот день я ходил вокруг «Fenway Park», где играет Бостон, смотрел за приготовлениями к матчу между «Red Sox» и «New York Yankees» и представлял как мог бы петь вместе с болельщиками «Sweet Caroline».

Эта песня Нила Даймонда в настоящее время неразрывно связана не только с «Boston Red Sox», но и со спортивными соревнованиями в целом. Давайте разбираться, что это за песня, о чем она и как стала ассоциироваться со спортом.

«Sweet Caroline» была написана американским певцом в честь жены. Но название песня получила благодаря дочке Джона Кеннеди

Песня «Sweet Caroline» была написана в 1969 году американским певцом Нилом Даймондом. В конце 1960-х, впоследствии обладатель «Грэмми» и член зала славы рок-н-ролла и зала славы авторов песен, он еще только набирал популярность.

По словам Даймонда, он находился в одном из отелей Мемфиса. Он писал песню о второй жене, которую звали Марша. Однако, Нил не мог найти рифму к данному имени. Тогда он вспомнил, что несколько лет назад видел обложку журнала «Life», на которой была фотография дочки Джона Кеннеди Каролины (Сaroline), которая сидела на пони Макарони. Даймонду понравилась мелодичность имени, и он запомнил его.

Позже, имя дочери бывшего президента США пригодилось. «Я всегда считал, что в тот вечер ко мне в комнату заглянул Бог, – вспоминает Нил. – Как только я нашел рифму, мгновенно появился текст, а из гитары звучали аккорды, которых я до этого никогда не слышал».

Текст песни рассказывает историю встречи с любимым человеком, находясь с которым, вы не замечаете как пролетает время, когда вы переполнены счастьем от чувства, что наконец-то нашли свою любовь, и все происходящее выглядит гораздо лучше, чем вы могли когда-либо надеяться.

«Sweet Caroline» стала хитом и достигла 4-го места в американском чарте и 8-го в британском, за годы было продано более 2 миллионов копий песни. «Это самая большая, самая важная песня в моей карьере», – считает Нил Даймонд. И так думает не только он. В 2019 году Библиотека Конгресса США включила песню в Национальный реестр аудиозаписей, как «имеющую культурное, историческое или эстетическое значение».

Впервые песню использовали во время бейсбольного матча в честь новорожденной девочки по имени Каролина. Впоследствии мелодия стала символом клуба «Boston Red Sox»

До конца 1990-х годов «Sweet Caroline» не имела никаких ассоциаций со спортом. Первый известный случай исполнения песни на стадионе произошёл в 1997 году. На одной из игр бейсбольного клуба «Boston Red Sox» Эми Тоби, работавшая в то время ди-джеем на стадионе «Fenway Park», включила «Sweet Caroline» в честь новорожденной дочки своих друзей, которую звали Каролина. После этого песню периодически продолжали включать во время игр «Red Sox», а болельщики с удовольствием ее подпевали.

В 2002 году в клубе на должности исполнительного вице-президента начал работать Чарльз Стейнберг. Однажды во время матча он спросил ди-джея будет ли сегодня играть «Sweet Caroline». Тот ответил, что нет: «Мы ее включаем только, когда команда лидирует, болельщики находятся в приподнятом настроении и готовы праздновать».

«Тогда я сказал ди-джею, – вспоминает Стейнберг. – Я считаю, что у этой песни есть преобразующая сила. Она способна поднять меланхоличную толпу и подарить ей позитивное настроение. Давай сегодня попробуем это».

Они включили песню, и фанаты стали подпевать ей. В течение недели они включали «Sweet Caroline», и фанаты продолжали подпевать. Даже во время матчей, складывавшихся самым худшим образом, фанаты продолжали подпевать. «Когда вы слышите такой отклик болельщиков, то это признак того, что песня объединяет, – говорит Стейнберг. – Это не было инициативой клуба. Это исходило от болельщиков. Это было органично. Они подпевали песню с таким участием, что у нас не оставалось выбора. Если болельщики хотят, то надо продолжать включать песню».

Так «Sweet Caroline» стала частью традиции: ее исполняют в середине восьмого иннинга каждого матча, болельщики с нетерпением ждут песню, чтобы подпеть ей, а для туристов это стало частью обязательной программы при посещении игры «Red Sox».

То, что «Sweet Caroline» стала ассоциироваться именно с «Boston Red Sox» для Чарльза Стейнберга кажется удивительным: «Нил Даймонд рассказал о связи песни с Каролиной Кеннеди в 2007 году, когда «Sweet Caroline» уже стала символом «Red Sox». Это мне кажется невероятным совпадением, ведь семья Кеннеди родом из Бостона, а Каролина – правнучка Джона Фицджеральда (мэр Бостона в 1906-1908, 1910-1914 годах – прим.), который совершил символическую первую подачу при открытии стадиона «Fenway Park» в 1912 году».

Джон Фицджеральд (второй справа) во время открытия стадиона «Fenway Park»

На матчах сборной Англии по футболу «Sweet Caroline» появилась спонтанно: ди-джей просто почувствовал, что болельщикам нужна именно эта мелодия

Благодаря «Boston Red Sox» песня «Sweet Caroline» стала популярна в спортивной среде и стала исполняться во время соревнований на различных стадионах. Например, на матчах сборной Англии по футболу.

То, что припев песни «Sweet Caroline» удивительным образом заставляет людей подняться со своих кресел, заметил Тони Перри. Именно он работал ди-джеем на стадионе «Уэмбли» во время чемпионата Европы в 2021 году. Впервые Перри услышал «Sweet Caroline» вживую на стадионе во время выездных матчей МЛБ между «Boston Red Sox» и «New York Yankees», проходивших в Лондоне. Именно тогда, по его словам, он понял магическую силу этой песни.

Сначала Перри включил «Sweet Caroline» перед матчем Англии с Германией. По реакции болельщиков, он понял, что им нравится песня. После матча, следуя протоколу, Тони сначала включил «Three Lions» (именно так называется песня «It’s coming home»). Потом он уже собирался поставить песню «Vindaloo», но в последний момент поменял решение, и на стадионе зазвучала «Sweet Caroline». Болельщики были в восторге.

Потом когда Англия победила в полуфинале сборную Дании Тони Перри снова включил песню, и мелодии стали подпевать счастливые фанаты. К ним присоединились, еще находившиеся на поле, игроки и тренерский штаб сборной Англии. В результате получился красивый момент единения болельщиков и команды. А на следующий день газеты публиковали строчку из данной песни: «Good times never seemed so good» (Славные времена еще никогда не казались столь славными).

Сейчас «Sweet Caroline» звучит на студенческих соревнованиях, под нее выходят на поединки бойцы UFC, а сборная Северной Ирландии стала петь песню, празднуя успехи, задолго до англичан

В Северной Америке, конечно, песню исполняют не только на «Fenway Park», но и на других спортивных аренах. В первую очередь, на университетских стадионах.

В 2008 году отдел по работе с болельщиками спортивного департамента Питтсбурского университета искал песню, исполнение которой во время матча могло бы объединить болельщиков. Для этого был проведен опрос среди студенческих организаций. Им задали вопрос: какие песни вызывали у людей наибольшее возбуждение по вечерам в выходных в барах? Большинство назвали «Livin’ on a Prayer» Бон Джови и «Sweet Caroline» Нила Даймонда. Из этих двух вариантов остановились на песне Даймонда. Сначала ее стали исполнять между третей и четвертой четвертями матчей по американскому футболу, а потом и на других спортивных событиях и студенческих церемониях. При этом вместо инструментально бита «О, о, о!» болельщики кричат «Let’s Go Pitt!»

По схожей причине песню стали исполнять во время матчей по американскому футболу в Университете штата Айова. Только в отличие от Питтсбургского университета, в Айове песню исполняют после выигранных матчей, ведь «славные времена, действительно, должны выглядеть хорошо». Среди множества других североамериканских команд, на матчах которых звучит «Sweet Caroline», наиболее известны Университет штата Пенсильвания, а также канадская хоккейная команда «Erie Otters», выступающая в Хоккейной лиге Онтарио. Болельщики последних во время инструментального бита кричат «London sucks», таким образом, ссылаясь на главного соперника клуб «London Knights».

На Британских островах песню «Sweet Caroline» стали исполнять задолго до сборной Англии. В сентябре 2005 года сборная Северной Ирландии со счетом 1-0 победила англичан в отборочном матче к чемпионату мира. После матча, когда игроки и болельщики праздновали победу, на стадионе играла «Sweet Caroline». С тех пор, песня стала гимном сборной Северной Ирландии и исполняется на всех матчах команды (Хотя после чемпионата Европы 2016 года Северная Ирландия в первую очередь ассоциируется с «Will Grigg’s on Fire»).

Тот факт, что «Sweet Caroline» стала исполняться на матче сборной Англии, вызвал у североирландцев недоумение и неприязнь. «Я не понимаю, как англичане могли не знать, что это наша песня», «Когда я услышал, что песню исполняют до и после матча, то подумал: «Нет, это наша песня. Они украли ее у нас!», «У них нет воображения. Придумайте собственные песни!» Такова была типичная реакция.

Однако, «Sweet Caroline» можно было услышать на футбольных стадионах на матчах других команд и до этого. В разное время песню исполняли на матчах «Рединга», «Астон Виллы», «Арсенала». До сборной Англии по футболу «Sweet Caroline» также звучала на матче сборной Англии по крикету, после того как англичане впервые в истории победили в Кубке мира.

Другими местами, где болельщики часто поют «Sweet Caroline» являются боксерские поединки и бои по смешанным единоборствам. Например, в мае 2018 года в Ливерпуле в рамках «UFC Fight Night» встречались Даррен Тилл и Стивен Томпсон. Уроженец Ливерпуля Тилл в качестве мелодии, звучащей во время выхода в октагон, выбрал именно «Sweet Caroline». «Я просто хотел создать атмосферу вечеринки, – пояснил выбор Даррен. – Я знал, что данная мелодия вызовет реакцию у болельщиков».

Популярность песни заключается в ее простоте и уникальной способности объединять людей

Чем же так привлекательна эта песня, что «Sweet Caroline» исполняют на спортивных соревнованиях, студенческих церемониях и поют в барах?

«Главное – это простота мелодии, а также что-то особенное есть в ее тексте, – говорит профессор Университета Южного Уэльса, специалист по популярной музыке Пол Карр. – Простые, но эмоциональные фразы, как, например, «Славные времена еще никогда не казались столь славными» (Good times never seemed so good) сочетаются с нарастающим предвкушением возбуждающего припева. Все вместе это делает приятным петь песню хором».

Большинство людей, также отмечает уникальную способность песни объединять людей. «Неважно сколько вам лет, какому поколению вы принадлежите. Когда дело доходит до припева, вы удивительным образом знаете слова песни», – пишет музыкальный критик «Minneapolis Star Tribune» Джон Брим.

«Эта песня делает тебя частью чего-то общего. Это чувство общности приносит удовлетворение болельщикам, поэтому они продолжают петь ее», – считает Чарльз Стейнберг.

Преобразующую силу песни, ее способность объединять и наполнять людей позитивом понимает и сам Нил Даймонд. 20 апреля 2013 года, через несколько дней после теракта во время Бостонского марафона, он приехал в Бостон и вместе с болельщиками исполнил «Sweet Caroline» во время матча «Boston Red Sox». А после Даймонд заявил, что доходы от продаж этой песни он пожертвует в благотворительный фонд «One Fund Boston», помогающий жертвам теракта.

Тем временем в Major League Baseball начался новый сезон. А это значит, что болельщики «Boston Red Sox» будут снова петь «Sweet Caroline». Им будут вторить болельщики по всему миру, и все вместе они будут вспоминать, что good times never seemed so good (so good, so good, so good).

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Jim Rogash, Todd Kirkland