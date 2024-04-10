Как «Реал» и «Сити» сотворили 3:3? Разбор ходов Анчелотти и Пепа

Слава Палагин отбросил эмоции.

«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» устроили мастер-класс по реализации моментов – 6 голов при 1,5 xG на двоих (итог – 3:3). Природу аномалии обязательно объясним, но сначала тизер: помимо крутых хайлайтов, в игре была еще и любопытная тактическая сцена, на которой соревновались Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола.

Первый сюрприз подкинул итальянец. Его состав угадывался почти на 100%, спорной была лишь позиция напарника Антонио Рюдигера в центре защиты. Карло выбрал номинального опорника Тчуамени, а не опытного Начо. При этом расположение игроков отличалось от привычного. Джуд Беллингем в этот раз стартовал в паре форвардов, а вот Родриго сместился на левый фланг.

Неожиданности в составе «Сити» были скорее кадровыми. Уязвимый из-за травмы Уокера правый край защиты занял Мануэль Аканджи. Перед матчем Пеп лишился Кевина Де Брюйне, выход которого планировался еще незадолго до старта. Гвардиола выбрал консервативный вариант и выпустил Матео Ковачича. Штефан Ортега остался в воротах, несмотря на то, что Эдерсон уже восстановился.

Откуда столько дальних голов? Шок, но они не случайны!

Безусловно, главный сюжет – аномальное количество крутых мячей. Четыре из шести – результат ударов из-за штрафной. Гол Феде Вальверде тоже вписывается в нарратив. По данным Opta, в этом розыгрыше ЛЧ (сыграно 114 матчей) еще не было игры с таким расхождением реальных голов и xG.

Пожалуй, от дальних ударов больше зависел «Сити». Других инструментов в атаке команда Гвардиолы не предложила . При этом в последних матчах именно дальние удары у чемпионов неплохо летят.

Гол Бернарду – продолжение тренда на хитро разыгранные стандарты. В последнее время «Сити» наловчился в аспекте. Сразу вспоминается гол «Ливерпулю» после подачи углового на ближнюю. До этого был быстро разыгранный штрафной в игре с «Бернли». В обоих случаях здорово исполнял Де Брюйне. Вчера его знамя подхватил Бернарду, но комплименты летят и тренерскому штабу «Сити», который даже без гения Николя Жовера продолжает генерировать идеи.

Гол Фодена – воплощение горячей серии и формы, которую набрал англичанин.

Только весной Фил положил несколько голов-красавцев. Пострадали «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Сходство с голом в дерби – подключение в атаку Родри. Против «Юнайтед» испанец увел из опорной Скотта Мактоминея, против «Мадрида» – Тони Крооса.

Гол Йошко Гвардиола – вероятно, самый неожиданный. Во-первых, защитник. Во-вторых, пробивал с нерабочей правой. Но даже тут просматривается закономерность. Голевую хорвату отдавал Джек Грилиш, который по привычке стянул на себя двоих. Это не гарантирует, что партнер так реализует, но дает время подготовить удар. В выходные оценил Де Брюйне, сейчас – Гвардиол.

Дальние голы «Мадрида» – итог тренерской работы Анчелотти. Камавинга получил пространство для прохода благодаря перегрузу левого фланга – об этой идее Карло мы еще поговорим. Вальверде оказался свободен благодаря тому, что команда отняла мяч вследствие прессинга – это тоже было важной деталью плана Карло.

Анчелотти пытался скопировать план Артеты. Получилось многое, но не все

После игры между «Сити» и «Арсеналом» Тео Уолкотт (сейчас анализирует матчи для Sky Sports) предположил, что план Микеля Артеты станет ориентиром для следующих соперников «Сити» по АПЛ. Именно в чемпионате такого тренда пока не нет, а вот Анчелотти в ЛЧ попытался.

Ключевым элементом плана Артеты было переключение режимов при игре без мяча. Был более смелый с прессингом на чужой половине. Если не удавалось отнять мяч, «Арсенал» врубал более осторожный – команда опускалась на свою половину и выстраивалась по схеме 4-4-2. Иногда в защите вообще образовывалась пятерка – за счет опусканий Букайо Сака или Габи Жезуса.

«Мадрид» попытался сыграть похожим образом, хотя оба этих элемента у них были отработаны заранее и без подсказок Уолкотта (сорри, Тео). В прессинге команда использовала персональные ориентировки по всему полю (за кадром дуэль Рюдигера и Холанда):

На своей половине переходила на схему 4-4-2 – прямо как «Арсенал». Иногда пятым в оборону садился Вальверде – классика при Анчелотти:

Теперь про дивиденды. Главный – ноль явных моментов у «Сити». Да, «Мадрид» все равно пропустил три, но даже «Арсенал» допустил чуть больше xG. Особенно эффективными были попытки прессинга – они не приводили к шансам, зато вынуждали «Сити» прибегать к дальним передачам .

В первом тайме ответом гостей были забросы в сторону Холанда. Норвежец не справился – Рюдигер вчистую выиграл дуэль. Вероятно, одна из причин – отсутствие Эдерсона. Бразилец способен вывести Холанда пасом на ход, чтобы Эрлинг использовал скорость. Ортега тоже пасующий вратарь, но предпочитает планеры. Они провоцируют эпизоды, когда Холанду нужно принимать мяч спиной к воротам. В этом компоненте Эрлинг не силен.

Признание проблем Холанда – смена стратегии Ортеги по ходу матча. Все чаще начал выбивать в сторону Грилиша – под индивидуальную дуэль с Карвахалем. В эпизоде с третьим голом «Мадрида» тоже исполнял заброс в его сторону, но Дани здорово прочитал. Отпустил Грилиша и пошел в борьбу с Ковачичем – риск оправдался:

Для полного эффекта «Арсенала» хозяевам не хватало лишь более гладкого переключения между режимами. Когда «Мадрид» прессинговал или защищался на своей половине, проблем не возникало. Когда же переходил из одного режима в другой, некоторые игроки выключались или недорабатывали.

Эпизод с третьим голом «Сити» подсветил недостаток. Сначала команда прессингует на чужой половине:

Накрыть не получилось. Нужно возвращаться на свою половину, но Беллингем и Винисиус застревают. В итоге в финальной стадии команда защищается в 7,5 игроков – Родриго тоже пешком возвращается назад:

Важно проговорить: таких эпизодов было немного, но редкие моменты, которые все же возникали у «Сити», создавались по похожему алгоритму.

«Мадрид» надавил на уязвимый фланг «Сити». Сработала идея Анчелотти с парой Родриго – Винисиус

Еще одна идея Анчелотти – явный акцент в атаках на левый фланг . Логика простая – «Сити» остался без Кайла Уокера, который лечится после травмы и даже не полетел в Мадрид. По позиции его заменил Мануэль Аканджи – защитник с опытом игры на фланге, но все же номинальный ЦЗ.

Особенно явными акценты были в позиционных атаках, когда фланг перегружали до шести игроков «Мадрида». Для примера – самый забавный, когда партнеров решил поддержать Карвахаль:

В переходных эпизодах срабатывала уже связка Винисиус – Родриго. Они в любом матче комбинируют друг с другом, но здесь помог и ход Анчелотти с появлением Родриго четко на левом краю.

Разумеется, главный хайлайт бразильцев – второй мяч, когда один отдал, а другой открылся. Но по ходу матча было полно эпизодов, когда выкручивались из еще более сложных ситуаций.

Вот любимый. Родриго и Винисиус начинают контратаку в окружении семи игроков. Им может помочь Беллингем, но англичанин играет скорее отвлекающую роль:

Несмотря на такую плотность соперников на квадратный метр, все равно доводят атаку до удара:

Помимо того, что надавили на проблемный фланг, бразильцы еще и подсветили масштабную проблему «Сити» – со сдерживанием контратак. Даже консервативная в плане подсчета Opta насчитала у «Мадрида» три удара в результате быстрых отрывов. Один из них трансформировался в гол.

У проблем «Сити» с контратаками по сезону много объяснений. В этот раз ключевыми были потери в центре поля. «Сити» целенаправленно использует эту зону для создания моментов – в первую очередь удобно Фодену, который открывается между линий. Против «Мадрида» «Сити» нагружал середину 5-6 игроками – иногда вообще забивая на правый фланг:

В теории могли разыграть лишнего, но категорически плохо доводили мяч до партнеров. «Мадрид» пользовался и убегал в контратаки. Как правило, через уязвимый правый фланг «Сити».

Прогресс гостей во втором тайме – итог куда более аккуратных розыгрышей. Для иллюстрации – сравнение подборов «Мадрида». Вот карта из первого тайма – с огромным акцентом на центральную зону:

А вот из второго – подборов в середине стало значительно меньше:

Второй гол «Сити» укладывается в повествование. Не просто здорово разыграли, но и вывели лишнего игрока на простор, что не получалось до перерыва.

Выход Модрича перевернул игру

В игре замен активнее был Анчелотти. В принципе не большое достижение, учитывая нелюбовь Пепа к перестановкам по ходу матча. Единственную замену Гвардиола сделал лишь в конце игры. Даже она была скорее вынужденной, чем тактической – вместо получившего ушиб Фодена появился Альварес.

Анчелотти действовал решительнее. Подталкивал результат. Сразу после третьего гола «Сити» итальянец сделал первую порцию замен. Самым важным оказался выход Модрича вместо Крооса. В этом сезоне они практически не играют вместе. Тони достается больше времени, а вот Лука довольствуется лишь выходами на финальный отрезок.

Несмотря на то, что у Модрича было всего 20 минут, даже этого хватило, чтобы показать гениальность.

Во-первых, хорват помог «Мадриду» наконец захватить контроль над мячом. На его отрезке – владение 60% на 40% в пользу хозяев. Сам же Лука стал главным распасовщиком – успел сделать 28 передач.

Во-вторых, Модрич здорово обострял. Как правило, опускаясь за мячом. Пробовал разное, но чаще всего закидушки на Беллингема в штрафную:

В эпизоде с третьим голом Модрич тоже помог. Быстро сориентировался и нашел зону, в которую можно проникнуть. По пути избежал фола от Бернарду, который пытался подставить подножку и остановить прорыв.

Мастер.

Неужели Холанд и Беллингем были совсем бесполезны? На самом деле нет

К этой парочке больше всего претензий после матча. Оба – лучшие бомбардиры в командах, но совсем не угрожали воротам. Выжали лишь по одному удару.

Блеклая игра Беллингема отчасти объясняется установками Анчелотти. Карло сделал акцент на левый фланг и связку Винисиус – Родриго в контратаках. Джуд выполнял вспомогательную роль. Гораздо ярче себя проявил после ухода бразильцев с поля, когда «Мадрид» начал запирать «Сити». От Джуда пошли привычные рывки в штрафную.

Скромный выхлоп от Холанда – уже традиция. В этот раз у Эрлинга не было любимого компаньона (КДБ остался в запасе), а команда категорически плохо разыгрывала через центр. Пытались задействовать Холанда, выходя из-под прессинга, но Эрлинг провалился в борьбе с Рюдигером.

И все же даже в такой игре Беллингем и Холанд умудрились принести пользу. Ключевой прием – эффект устрашения, который сработал против соперников.

В копилку Джуда можно занести первый мяч «Мадрида», когда англичанин распознал зону и увел Рубена Диаша. Дыру в защите пришлось прикрывать Матео Ковачичу. По цепочке повалилась опорная «Сити», в которую и пошел Камавинга:

У Холанда тоже было несколько таких эпизодов. Вот здесь Рюдигер настолько плотно опекает Эрлинга, что даже игнорирует опасный рывок Бернарду:

Возможно, в ответном матче увидим более полноценную дуэль. К нему «Сити» может поставить на ноги Уокера и Де Брюйне. Если вернется Кайл, «Мадриду» придется больше думать о позиционных атаках, в которых хорош Беллингем. Если вернется Де Брюйне, Холанд может рассчитывать на куда больше моментов.

А пока наслаждаемся хайлайтами, в которые Беллингем и Холанд в этот раз не попали.

«Арсенал» – «Бавария» в первой серии: смелость против хладнокровия

Я прожил ЭТО на «Бернабеу». И вот что чувствую

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill, Angel Martinez; Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press ; кадры трансляции «Матч ТВ»