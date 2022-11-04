Великая диагональ Марсело в финале ЛЧ сделала популярным необычный розыгрыш аута. Так можно даже забить

Немного тактической теории – от Славы Палагина.

Марсело завершил карьеру в «Реале», сделав больше сотни голевых передач, но самым изящным пасом все равно стала диагональ на собственной половине в финале Лиги чемпионов-2016 с «Атлетико». Даже если по каким-то причинам вы пропустили миланский матч, наверняка ее видели – вспышка гениальности Марсело до сих пор всплывает в соцсетях.

Парочка фактов про некоторые из них: твиттер – почти 4 миллиона просмотров, тик-ток – чуть больше трех миллионов, ютуб – в разных подборках с Марсело от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов. Давайте улучшим статистику и насладимся еще раз:

Разумеется, впечатляет в первую очередь техника передачи – с лета и на идеальной высоте для партнера: Дани Карвахалю даже не пришлось подстраиваться, он мог сразу начать движение вперед. Журналист CBS Аарон Уэст прекрасно описал визуальный оргазм от паса: «Не знаю, должен ли делать пометку 18+ под этим видео, но в некоторых странах пас Марсело точно посчитают контентом для взрослых».

Помимо экстаза от техники, у паса есть и прагматичная сторона – и даже тактическая. Диагональ Марсело, как оказалось, еще и отличный способ отбиться от аута, который вводится на своей половине. Наберусь смелости предположить, что именно пас бразильца популяризировал такой розыгрыш – хотя бы из-за того, что «Мадрид» всю эпоху Марсело лидировал в топ-5 лиг по диагоналям (соответственно, и такие диагонали очень часто встречались).

В чем же польза? Грубо говоря, аут – продолжение концепции прессинга. Несколько лет назад «Марсель» даже специально выбивал мяч с центра поля в аут на чужой половине – чтобы запрессинговать соперника у его ворот и в идеале создать момент после отбора. Стратегия была не слишком удачной, но здорово подсветила схожесть аута и классического прессинга.

Немецкий тактический сайт Spielverlagerung (фух, кажется, правильно написал) пару лет назад выпустил текст, в котором описано, как аут соперника можно превратить в собственный момент или по крайней мере отбор. Ничего революционного: среди приемов – персональная игра по сопернику, зонная оборона, наличие лишнего игрока, который нацелен на разыгрывающего (если ему вернут мяч после вброса) и пара ловушек (показать, что есть вариант, но перекрыть его после вброса мяча). Если найдется время и желание (очень много терминов, предупреждаем сразу), обязательно почитайте: текст полезен на теоретическом уровне.

Объединяющий момент всех приемов – компактность. Без нее невозможно рассчитывать на отбор после аута – персональная игра, но со свободными зонами, оставляет сопернику слишком много маневров. Поэтому ее придерживаются почти все клубы. Как правило, компактность достигается за счет переброса в зону аута вингера с дальнего фланга.

Вот лишь несколько примеров – обратите внимание и на компактность в зоне аута, и на то, сколько пространства на противоположном краю у атакующей команды:

Диагональ Марсело – именно способ использовать это пространство. Наследники бразильца подтверждают. Ниже цитата Трента Александера-Арнолда – защитник «Ливерпуля» говорил про классический прессинг, но его доводы применимы и к ауту:

«Когда на тебя высоко давят, причем в узком и компактном блоке, очень важно быстро перевести мяч на другой фланг. Чем меньше передач задействуешь для этого – тем лучше. Одним пасом отрежешь гораздо больше соперников, чем после двух или трех передач».

В другом интервью Трент подчеркивал проблемы, с которыми придется столкнуться сопернику, когда диагональ прошла: «Мы с Роббо часто переводим мячи друг другу. Как крайние защитники понимаем, почему это так тяжело для соперника – сами оказываемся в подобных ситуациях. Когда тебе приходится делать рывок и перемещаться вместе со всей командой, это выматывает. Нужно покрыть много пространства и попытаться как можно быстрее успеть к сопернику».

Прислушаться к Тренту стоит не только потому, что он тоже крайний защитник – его команду тренирует и Томас Гроннемарк, главный специалист по аутам в мире. Как-то датчанин отмечал, что одна из его задач в «Ливерпуле» – «понять, как мы можем выбраться из-под давления соперника на ауте».

Польза от диагоналей в стиле Марсело тут начинается с простого – команда избегает риска потери и сохраняет мяч. Как бы примитивно ни звучало, не стоит недооценивать этот пункт. Несколько лет назад StatsBomb выкатил данные, согласно которым команды АПЛ сохраняют владение на своих аутах лишь в 48,6% случаев (в остальных лигах – плюс-минус 50%). «Ливерпуль» в этом рейтинге был третьим с конца.

Работа Гроннемарка улучшила «Ливерпуль» в этом отношении – в первый же сезон сотрудничества (кампания-2018/19) команда Клоппа стала лучшей не только в АПЛ, но и в чемпионатах топ-5. В целом по Европе мерсисайдцев опережал только датский «Мидтьюлланд» – клуб, за который Томас взялся раньше всех.

Вот эпизод, когда диагональ пригодилась именно для сохранения мяча. В главных ролях – Трент и Робертсон. Изначально ТАА вбрасывал аут около своих ворот, но диагональ на Роббо позволила отбросить «Уотфорд» на его половину. Через 10 секунд Трент – уже там:

Итог – из сложной ситуации у своих ворот «Ливерпуль» перевел игру на чужую половину. Вдобавок сохранил владение – неплохие условия для команды, которая создала больше всего моментов в позиционной атаке в прошлом сезоне.

Есть примеры, когда перевод в стиле Марсело напрямую приводит к моменту. Ниже – эпизод из недавнего матча между «Челси» и «Вулвз».

Сразу внимание на свободного Аспиликуэту – его соперник (Гедеш) пошел создавать компактность в зоне аута, поэтому испанец и его фланг совершенно свободны:

До Аспи довел мяч не вбрасывавший аут Кукурелья, а помогавший с розыгрышем Маунт. Но принцип тот же – быстрый перевод (Мэйсон влупил первым касанием) в попытке отрезать большую группу соперников:

Получилось – Гедеш банально не успел за Аспиликуэтой (то, о чем как раз говорил Трент). Сесар прошел до чужих ворот и создал убойный момент для Пулишича:

Как правило, подобные переводы исполняются на инстинктах, но встречаются и эпизоды с прямо домашней подготовкой.

Один из таких – из прошлогоднего финала Кубка Лиги между «Ман Сити» и «Тоттенхэмом». Перед аутом у ворот «Сити» свободен весь правый фланг. Там не только Кайл Уокер, но и опустившийся назад Рияд Марез. Обратите внимание на жест Кайла – целенаправленно показывает на алжирца:

Вбрасывавший аут Канселу пользуется подсказкой и сразу переводит на Мареза. Тот, получив простор для разбега, легко пройдет до ворот и пробьет из опорной «шпор»:

Наконец, эталонный пример диагонали Марсело – матч между «Ман Сити» и «Арсеналом» в сезоне-2016/17. Один из эпизодов привел не просто к моменту, а сразу к голу.

Разумеется, ключевой участник эпизода – Кевин де Брюйне. Его диагональ после аута изолировала Рахима Стерлинга 1-в-1 с соперником – к Начо Монреалю просто не успели добежать партнеры.

Разумеется, такого наказания можно избежать – плотнее встречать игрока, которому вбрасывают аут, или сразу накрыть футболиста, на которого может последовать диагональ. В первом случае на выручку приходят такие специалисты, как Гроннемарк:

«Я помогаю игрокам прибавить в дальности броска. Иногда прогресс достигает 10-15 метров. Это всего лишь техническая подготовка, никаких силовых упражнений у нас нет. В некоторых командах длинные ауты могут стать оружием для создания моментов. Даже в «Ливерпуле» и «Аяксе» я учу игроков дальнему броску. Чем дальше вбрасываешь мяч, тем больше зона, которую сопернику нужно охранять, и тем труднее оказать давление .

Еще один вид аутов – «умный» аут. Это то, как создаем пространство по всему полю с помощью аутов . У нас около 40-50 инструментов при вбрасывании мяча – причем с конкретным заданием для каждого футболиста. Иногда игроки используют собственный творческий потенциал, поэтому вариантов у нас бесконечное множество».

Попытка сразу приклеиться к игроку, которому могут адресовать диагональ, в свою очередь лишь минимизирует проблему. Да, не получишь момент у своих ворот, зато позволишь сопернику легко разыграть аут и безопасно вывести мяч. Лишишься компактности, которая так важна на аутах.

Вот один из таких примеров. Изначально Исмаила Сарр поддерживал компактность и перекрывал Вирджила ван Дейка. Заметив смещение Джеймса Милнера во фланг (под потенциальную диагональ?), пошел за ним и отпустил ВВД:

Результат – разрушенная компактность и полная свобода для Вирджила для продвижения:

Это косвенная польза от диагонали – сработала на страхе угодить в ловушку. Именно косвенную пользу от аутов Гроннемарк считает доказательством, что он справляется с работой:

«Ауты – очень недооцененный аспект в футболе. Обычно в игре от 40 до 60 аутов. Когда я получаю видео с матча «Ливерпуля», перед моими глазами, как правило, два файла – непосредственно перед вбросом мяча и сразу после аута. Мы оцениваем, что произошло после того, как мяч был вброшен в игру. Эти два видео, как правило, длятся от 7,5 до 10 минут каждое. Таким образом, от 15 до 20 минут в матче отводится самим аутам или эпизодам, на которые повлиял вброс мяча из аута.

Да, вы можете сказать, что это всего лишь аут, но если владеете мячом, можете забить гол. И точно так же, если мяч у соперника, можете пропустить. Все очень просто», – подытоживал Гроннемарк.

Перефразируя Томаса: такие приемы, как диагональ Марсело, необязательно приводят к голам (хотя бывает и такое), но позволяют команде как минимум увеличить вероятность забить. Для спорта низкой результативности – очень важный пункт. Марсело со своей диагональю в финале с «Атлетико» сделал этот элемент весьма популярным.

Фото: Gettyimages.ru/ David Ramos, Matthias Hangst, Jean Catuffe / Contributor; twitter.com/lfc