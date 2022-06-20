Мане не прямая замена Левандовскому. Он отлично впишется в план Нагельсманна играть без чистого нападающего

Эволюция у Клоппа поможет.

Круговорот нападающих будет трендом трансферного окна. Заявка на самый оригинальный ход уже есть – вместо покупки прямой замены Роберту Левандовскому «Бавария» подписывает Садьо Мане. Сенегалец заканчивал карьеру в «Ливерпуле» центрфорвардом, но с ним Юлиан Нагельсманн планирует построить систему, в которой классической девятки не будет совсем.

В эту стратегию Садьо вписывается почти идеально – при Юргене Клоппе сенегалец превратился в игрока с уникальным набором качеств. Адаптация едва ли займет много времени – навыки Мане подходят интенсивному немецкому футболу по умолчанию.

Эволюция Мане в Англии: уничтожал на пространстве у Кумана, при Клоппе стал более разнообразным

Садьо перешел в «Ливерпуль» летом 2016-го – перед первым полноценным сезоном Клоппа. Юрген признавался, что хотел сенегальца еще в «Боруссию». Тем летом на него претендовал и «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино. Именно аргентинец подчеркнул главное качество, за счет которого Мане сделал себе имя в «Саутгемптоне» и привлек столько внимания:

«Нам нужен более прямолинейный и агрессивный в плане атаки игрок. Те, кто у нас есть – Эриксен, Сон, Ламела и прочие, – предпочитают получать мяч в ноги. Нам же нужен тот, кто открываниями разбивает линию защиты соперника – игрок с характеристиками Садьо Мане. Под «разбивать» я имею в виду не бить по ногам и толкаться, а именно правильно открываться».

Получать мяч не в ноги, а на ход – синоним карьеры Мане в «Саутгемптоне». Садьо выбивался из системы Роналда Кумана, которая была заточена на навесы (второе место по кроссам в АПЛ), но прекрасно подстроился под игрока, которому они в основном адресовались. Комбинации с Грациано Пелле работали в классическом представлении о связке большого нападающего и маленького – заодно добавляли динамики примитивному стилю.

Важная черта связки – далеко не всегда Мане и Пелле комбинировали напрямую. Выезжали за счет контраста: если соперник пытался выжать Грациано из штрафной и использовал высокую линию защиты, Садьо мог убежать на скорости; если соперник подстраивался под сенегальца и опускал линию – Пелле получал моменты любимого типа в штрафной.

Мане блистал в первом режиме. После передач Пелле он забил всего четыре мяча в АПЛ, но иногда Грациано просто стягивал на себя защитника и этим открывал пространство для рывка.

Скриншоты сделаны в InStat

Далеко не всегда Мане выходил в паре с Пелле – большую часть матчей он проводил на флангах. Там соперник, на которого он нагонял страх, был другим – не центральный защитник, а крайний. Одним из них стал Дэнни Роуз. Когда Садьо уже перешел в «Ливерпуль» и сыграл против Дэнни (третий матч за новую команду), тот отметил, как Мане любит получать моменты на этой позиции:

«Думаю, это была самая тяжелая для меня игра за несколько лет – за Мане приходилось бегать туда-сюда. Да, я сегодня забил, но, если честно, это был риск. Из-за Мане я не хотел слишком часто подключаться к атаке – у него пугающая скорость, он мог наказать».

Наказывать крайних защитников было любимой фишкой Садьо, когда Куман ставил его на фланг. Как-то раз Роналд даже сказал, что выпустил недолеченного Садьо, только потому что «Саутгемптон» играл в гостях, а команда могла использовать его движение в атаке – видимо, из-за более смелого на своем поле стиля соперника.

Короче, в руки Клоппа сенегалец попал именно как оружие на пространстве. По ходу первого сезона Юрген даже не скрывал, что ценит в Садьо прежде всего скоростные качества. Постоянной позицией до трансфера Мо Салаха стал правый фланг – Клопп объяснял, что требует от Мане создавать ширину в атаке.

После прихода Салаха и продажи Филиппе Коутиньо Садьо закрепился слева – с этого началась трансформация Мане в игрока, который блистает не только в переходных фазах, но и в позиционных атаках. Способствовали еще два фактора – назначение в штаб Клоппа Пепейна Линдерса (с ним начали развивать позиционную структуру) и внедрение в состав Робертсона и Трента.

Энди объяснял: «Мы с Садьо сыграли очень много матчей на одном фланге – наше взаимопонимание с каждым годом все лучше и лучше. Он знает, что я жду от него в оборонительных действиях. Я знаю, что он ждет от меня, когда я подключаюсь в атаку и комбинирую с ним. Мы хорошо взаимодействуем – иногда я создаю для него пространство для удара, иногда вообще ассистирую ему».

Если исходить из слов Клоппа, из игрока, который создает ширину, Мане превратился в машину по взаимодействию с игроками, которые начали создавать ширину вместо него. Показательно, что в первых двух сезонах за «Ливерпуль» только 1 мяч из 23 Садьо забил с передачи крайнего защитника. В следующих двух их количество многократно возросло – 14 из 40.

Любимым приемом Мане в этот период стали замыкания на дальней штанге. Отсюда же – неслучайный всплеск ударов головой. В контратакующей модели они просто не требуются – быстрые атаки, как правило, замыкают низом. В модели, построенной на владении, это качество ценится сильнее – хотя бы из-за количества защитников в штрафной (в «Ливерпуле» к этому добавлялись подключения Робертсона и Трента).

Следующим шагом в развитии Мане стала трансформация в центрфорварда. Тут было три этапа:

1. Вынужденные эксперименты Клоппа в сезоне-2018/19 (из-за травм Бобби Фирмино) – первые матчи Садьо в этой роли провел тогда. Юрген выделял прогресс Мане в позиционных атаках как одну из причин выбора:

«Нам нужен на этой позиции кто-то, кто умеет играть на ограниченном пространстве, но при этом может предложить себя для забегания за спину. У нас есть несколько вариантов на эту роль, но никого со скоростью Садьо. Я не сомневался, что он адаптируется к ней. Понимал, что он поможет нам в построении атак, а также в штрафной».

2. Приход Диогу Жоты. Классический маневр португальца – смена позиций с партнером, причем не на постоянной основе, а чисто по эпизоду. Садьо к этому отлично адаптировался – с ним Жота обменивался позициями чаще всего. В атакующей тройке только Салах был прикован к определенному амплуа (в его случае – правый фланг) – два остальных ротировались между Жотой и Мане.

3. Концовка прошлого сезона – ее Мане полностью отыграл центрфорвардом. На перестановки повлияла убийственная форма Луиса Диаса (любимая позиция – левый край) и наоборот слабый отрезок у Жоты. Садьо окончательно перестроился в середину, причем со смещениями не в сторону фланга, а в глубину – в некоторых матчах двигался как классическая ложная девятка.

По всей видимости, именно этот отрезок убедил Нагельсманна вложиться в Мане, особенно после слов Левандовского о желании уйти.

Представляем Мане в «Баварии»: Садьо поможет опыт в «Зальцбурге», Нагельсманну – конспекты в «Лейпциге»

После шести сезонов в прессинг-машине Клоппа у Мане точно не возникнет проблем со стилем Бундеслиги. Немецкий чемпионат помешан на высоком давлении и переходных фазах. Сенегалец никогда не отлынивал от этой части работы и даже здраво рассуждал, почему она полезна для нападающих:

«Если хочешь побеждать – нужно защищаться всей командой и желательно высоко прессинговать. Думаю, в успехе «Ливерпуля» это одна из ключевых причин. Когда высоко отбираешь мяч, тебе же самому легко атаковать и создавать моменты. Так что любой нападающий помимо того, что должен хорошо работать с мячом, обязан и хорошо защищаться».

Работа Мане в прессинге точно запомнилась. В каждом из пяти последних сезонов Садьо входил в топ-4 «Ливерпуля» по оборонительным действиям, которые завершились ударом. Причем жертвой прессинга Мане становились не только защитники, но и вратари. Кепа и Зак Стеффен из «Сити» не дадут соврать – под давлением Садьо они ошибались результативно.

Еще одной причиной, которая сгладит адаптацию, станет опыт Мане в австрийской Бундеслиге. Чемпионат в целом похож стилистически на немецкий, вдобавок Садьо раскрылся там у фаната прессинга Рогера Шмидта: за смелость давления его «Зальцбург» нахваливал даже Пеп Гвардиола. Тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе уверен, что «Бавария» лучшее место для Садьо, именно поэтому:

«Я слышал насчет Садьо в «Баварии». Там у него должно получиться. «Бавария» играет в высоком темпе, использует прессинг, ее тренирует немецкий специалист. Садьо же поиграл за «Ред Булл» в Австрии, которая находится по соседству – нельзя сказать, что это будет неизведанная территория для него. Там он будет чувствовать себя лучше всего».

Больше интриг – относительно роли Садьо в команде. По данным немецкого Sky, в новом сезоне Нагельсманн планирует внедрить систему, которую Гвардиола использовал в последних сезонах «Сити»: без классической девятки, зато с несколькими быстрыми и гибкими атакующими игроками в составе. Мане точно пройдет кастинг – есть и скорость, и опыт на разных позициях.

Под задачу идеально вписываются весенние наблюдения Алиссона, когда об уходе сенегальца из «Ливерпуля» не было и речи:

«Садьо – волшебный игрок. Он может закрыть любую позицию в атаке и уже показал, что может играть не только на фланге, но и девяткой. В этой роли ему предоставлена свобода передвижений – этим он и пользуется. С его качествами и мастерством он может и забивать, и создавать опасные ситуации».

Хорошее подспорье тут – опыт Нагельсманна в «Лейпциге». После ухода Тимо Вернера Юлиан тоже не стал покупать прямую замену нападающему (покупка таранного Серлота – не в счет) – в итоге ротировал систему, в которой есть классическая девятка, с формацией без чистого форварда. Последнюю Нагельсманн применял, как правило, в больших матчах.

Основной парой ложных девяток стали Дани Ольмо и Эмиль Форсберг – символично, что именно в этой системе креативный швед переродился в «Лейпциге» и снова получил ключевую роль. Как и подобает любому проекту Нагельсманна, задумка решала и глобальную задачу (перераспределение голов Вернера по всей команде), и локальные под конкретные матчи. За счет этого удивляли и наказывали: «Баварию» – за высокую линию, «Манчестер Юнайтед» – за неорганизованный прессинг, «ПСЖ» – за разрывы между защитой и полузащитой.

В «Баварии» вариант с двумя ложными девятками тоже возможен – помимо Мане на роль теоретически подходят Томас Мюллер и Серж Гнабри. Первого ложной девяткой видел еще Гвардиола, второй долго играл в центре нападения за сборную: Йоги Лев выделял в Гнабри прежде всего движение между линиями и умение придержать мяч до прихода партнеров.

Важно, что идея с ложными девятками не будет единственной у Нагельсманна. По данным того же Sky, запасной опцией может стать Саша Калайджич из «Штутгарта»: его планируют использовать как бэкапа основным форвардам на случай, если команде потребуется физическая мощь. Забавно, что похожая градация была до прихода в клуб Роберта Левандовского – Гвардиола миксовал игру с ложной девяткой и Марио Манджукичем. Судя по трансферу Мане и сопуствующим инсайдам, история повторится.

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Marco Luzzani