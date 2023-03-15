43 комментария

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Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Футбол Футбол

Невероятно.

«Сити» не обыграл «Лейпциг» в гостях (1:1), поэтому молниеносно взялся за дело дома. Забил три в первом тайме и еще четыре во втором (7:0), а главным волшебником стал Эрлинг Холанд. 

Он забил пять. Да-да, пять!

Как забивал Холанд: пенальти, добивание, добивание, добивание, добивание

Правда, счет открылся после спорного пенальти. На 18-й минуте «Лейпциг» отбился от углового, но ВАР позвал посмотреть повтор – разглядели легчайшее касание руки у Бенджамина Хенрихса. Арбитр указал на точку, Холанд четко уложил в угол.

Всего спустя 78 секунд «Сити» забил второй. Забросили на Холанда, а он скинул мяч Де Брюйне – бельгиец зарядил в перекладину, а Эрлинг не выключился и добил почти в пустые. 2:0. 

Казалось, во втором тайме у «РБ» еще будут шансы, но Холанд вколотил третий. Не растерялся в суматохе после удара головой Стоунса и внес мяч, который катился по ленточке, в ворота. 3:0. 

Второй тайм начался с гола Гюндогана, а потом Эрлинг продолжил бить рекорды. Сам ударил головой, а потом поймал момент в хаосе – вколотил четвертый.

Пятый тоже пришел после углового. Бласвих отбил прямо на Холанда – норвежец не простил. Пента-трик оформлен!

После этого Гвардиола пожалел «Лейпциг» и рекорды Лиги чемпионов – форварда заменили на 63-й минуте. Эрлинг, кажется, сразу все понял, когда увидел Хулиана Альвареса на бровке. И переговаривался с Де Брюйне.

 Хоть кто-то защитил «РБ» от этого безумца. 

Цифры Холанда даже немного пугают. Скоро от рекордов ЛЧ ничего не останется 

• До Холанда пента-трик в Лиге чемпионов оформляли только два игрока: Лео Месси (в ворота «Байера» в 2012-м) и Луис Адриано (тогда играл за «Шахтер», а пятерку в группе получил белорусский БАТЭ в 2014-м).

• Это уже пятый в сезоне хет-трик Холанда. На три больше, чем у любого другого игрока из топ-5 европейских лиг. Последним футболистом из АПЛ с пятью хет-триками за сезон был Харри Кейн-2016/17.

• 32-й гол Холанда в Лиге чемпионов. В 25-й игре! Так быстро до него это не делал никто. Да и моложе игрока с 30 голами в ЛЧ еще не было.

• Холанд добрался до отметки 12 мячей в этой ЛЧ – обошел Салаха (8) и стал лучшим бомбардиром. На всякий случай уточним: рекорд сезона в одной ЛЧ – 17 голов Криштиану Роналду.

• На 5 голов у Холанда ушло всего 30 касаний. К моменту замены из игроков «Сити» реже с мячом оказывался только Эдерсон (27 касаний). Как тут не вспомнить фразу, которую Эрлинг сказал в сентябре:

«У меня мечта: коснуться мяча 5 раз и забить 5 голов». 

Киборг? Монстр? Инопланетянин? 

Манчестер Сити Англия – РБ Лейпциг Германия 7:0 (3:0, 4:0)
Дата проведения
14 марта, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 22, пенальти Холанд, 2:0 – 24 Холанд, 3:0 – 45 Холанд, 4:0 – 49 Гюндоган, 5:0 – 53 Холанд, 6:0 – 57 Холанд, 7:0 – 90 де Брюйне.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз (Серхио Гомес, 64), Гюндоган (Марез, 55), де Брюйне, Грилиш (Фоден, 55), Бернарду Силва, Родри (Филлипс, 63), Холанд (Альварес, 63).
РБ ЛейпцигБласвих, Хенрихс (Клостерманн, 80), Орбан, Гвардиол, Раум, Кампль, Форсберг (Андре Силва, 63), Лаймер, Айдара (Симакан, 63), Собослаи (Ольмо, 72), Вернер (Поульсен, 63).
Предупреждения:
Хенрихс (21), Вернер (34), де Брюйне (67), Аканджи (77).

Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️

Фото: REUTERS/Jason Cairnduff

43 комментария

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DolJun
Ответ Wasilij Petrow
Пеп на 63 минуте: "Ну, мы же не звери", - и снял Эрлинга.
чсвшный физрук любит внимание, только и всего
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MJRom
9 шагов на 30 метров!
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a2wai
Рой Кин в своей автобиографии вроде рассказывал, что надо делать. Причем со всеми возможными комментариями.
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Павел Коновалов
Ответ just-whatever
Манчестер Сити на голову сильнее Лейпцига и Холланд шикарен… но с какого бодуна арбитр в первом тайме вначале нарисовал в пользу МС абсолютно левейший пенальти, а затем не удалил за каратистский прыжок Эдерсона… МС бы и без помощи судьи справился бы
Согласен с тобой, плюс ты еще забыл, что Холланд перед вторым голом, хорошенько проехался по ноге вратаря Лейпцига когда тот выносил мяч.
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Всё знаю
Если не будут травмы, то у Холланда есть всё для того, чтобы стать великим.
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Wasilij Petrow
Пеп на 63 минуте: "Ну, мы же не звери", - и снял Эрлинга.
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ТвояМамка
Ну Холланд просто мощь, причем тут случай, когда сошлись уникальная физика и интеллект. Интересно, насколько его хватит?
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вкус крабовых чипсов
Что пацаны, Добиволанд? Или Замыколанд?)
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Дмитрий Нагорный
Ответ Шурик Шурик
Почему всегда считают время между голами, начиная от первого забитого? Куда делись 25 минут.которые Холанд отбегал просто так?
Так тут тебе и написали за 57 минут пента
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Gosha Virobian
Норвежский Пипо Индзаги
+2
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Najim Salimov
При всём уважении к немцам эта не та команда чтобы противостоять с Сити. Если жребий сведёт Баварию с Сити то и можно посмотреть на него какой он на самом деле
+3
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Parce
Ответ Дороф
Ну что, теперь все будем про Холланда говорить, что он забивает только с пенальти и добиваний?
Мало кто об этом говорит, но это факты, роль у него в команде такая
0
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Александр Богданов
Ответ just-whatever
Манчестер Сити на голову сильнее Лейпцига и Холланд шикарен… но с какого бодуна арбитр в первом тайме вначале нарисовал в пользу МС абсолютно левейший пенальти, а затем не удалил за каратистский прыжок Эдерсона… МС бы и без помощи судьи справился бы
только где эти "на голову сильнее были" в предыдущих двух матчах, когда не было левых пенок?
0
-2
-2
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Артур Мкртычян
Ответ stastzar
Фантастика, голы как в фифе, пенальти и 4 отскока прямо в него))
умеет он выбирать позицию. это чутье
+2
0
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Александр Богданов
"Ну вот что с ним делать?"

ну например, начать судить честно.

а пенкта-трик максимально халявный
+4
-2
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davidoser
Пеп не позволил молодому побить рекорда Леонида, красава! Успеет ещё)
+2
-1
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Артур Мкртычян
Ответ ladoga1242
Пенка левая была.
в руку попал
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Мазинье
Игроки МС упрямо продолжали и в этой игре не играть на Холланда, ни одной голевой передачи от партнёров, тем ценнее эти 5 голов, страшно подумать сколько бы забил Холланд сыграй всё 90 мин а не 60 и если игроки МС играли на него!
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Артем Дорохин
Мега галактический уровень футбола. А гол Кевина как вишенка на торте.
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ZarvuR2020
Ой да ладно, циферка в стату красивая конечно, но в первом тайме залетело не без фарта, а во втором лейпциг просто бросил играть.
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screamer22
Ответ ladoga1242
Пенка левая была.
С левой была
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Андрей Утемов
"Любить. Кормить. И никогда не бросать" ©
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Lana Rhoades
Не дал Пеп забить больше Эрлингу
Бесполезный чемпион мира вышел зато)
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TwoWeekStubble
А потом Де Брёйне положил шедевр.
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Александра Александрова
Ответ just-whatever
Манчестер Сити на голову сильнее Лейпцига и Холланд шикарен… но с какого бодуна арбитр в первом тайме вначале нарисовал в пользу МС абсолютно левейший пенальти, а затем не удалил за каратистский прыжок Эдерсона… МС бы и без помощи судьи справился бы
Это бумеранг , в первом матче , не поставили пенку за руку игрока Лейпцига и гол Лейпцига был забит с нарушением правил !
+10
-3
+7
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