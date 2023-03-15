43 комментария

Невероятно.

«Сити» не обыграл «Лейпциг» в гостях (1:1), поэтому молниеносно взялся за дело дома. Забил три в первом тайме и еще четыре во втором (7:0), а главным волшебником стал Эрлинг Холанд.

Он забил пять. Да-да, пять!

Как забивал Холанд: пенальти, добивание, добивание, добивание, добивание

Правда, счет открылся после спорного пенальти. На 18-й минуте «Лейпциг» отбился от углового, но ВАР позвал посмотреть повтор – разглядели легчайшее касание руки у Бенджамина Хенрихса. Арбитр указал на точку, Холанд четко уложил в угол.

Всего спустя 78 секунд «Сити» забил второй. Забросили на Холанда, а он скинул мяч Де Брюйне – бельгиец зарядил в перекладину, а Эрлинг не выключился и добил почти в пустые. 2:0.

Казалось, во втором тайме у «РБ» еще будут шансы, но Холанд вколотил третий. Не растерялся в суматохе после удара головой Стоунса и внес мяч, который катился по ленточке, в ворота. 3:0.

Второй тайм начался с гола Гюндогана, а потом Эрлинг продолжил бить рекорды. Сам ударил головой, а потом поймал момент в хаосе – вколотил четвертый.

Пятый тоже пришел после углового. Бласвих отбил прямо на Холанда – норвежец не простил. Пента-трик оформлен!

После этого Гвардиола пожалел «Лейпциг» и рекорды Лиги чемпионов – форварда заменили на 63-й минуте. Эрлинг, кажется, сразу все понял, когда увидел Хулиана Альвареса на бровке. И переговаривался с Де Брюйне.

Хоть кто-то защитил «РБ» от этого безумца.

Цифры Холанда даже немного пугают. Скоро от рекордов ЛЧ ничего не останется

• До Холанда пента-трик в Лиге чемпионов оформляли только два игрока: Лео Месси (в ворота «Байера» в 2012-м) и Луис Адриано (тогда играл за «Шахтер», а пятерку в группе получил белорусский БАТЭ в 2014-м).

• Это уже пятый в сезоне хет-трик Холанда. На три больше, чем у любого другого игрока из топ-5 европейских лиг. Последним футболистом из АПЛ с пятью хет-триками за сезон был Харри Кейн-2016/17.

• 32-й гол Холанда в Лиге чемпионов. В 25-й игре! Так быстро до него это не делал никто. Да и моложе игрока с 30 голами в ЛЧ еще не было.

• Холанд добрался до отметки 12 мячей в этой ЛЧ – обошел Салаха (8) и стал лучшим бомбардиром. На всякий случай уточним: рекорд сезона в одной ЛЧ – 17 голов Криштиану Роналду.

• На 5 голов у Холанда ушло всего 30 касаний. К моменту замены из игроков «Сити» реже с мячом оказывался только Эдерсон (27 касаний). Как тут не вспомнить фразу, которую Эрлинг сказал в сентябре:

«У меня мечта: коснуться мяча 5 раз и забить 5 голов».

Киборг? Монстр? Инопланетянин?

Фото: REUTERS/Jason Cairnduff