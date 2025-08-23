«Спартак» разгромил «Зенит» (4:1) в женской Суперлиге и вышел на 1-е место

«Спартак» разгромил в гостях «Зенит» (4:1) в матче женской Суперлиги.

Красно-белые набрали 45 очков в 17 играх и вышли на первое место в таблице, обойдя ЦСКА, у которого на 2 балла меньше. «Спартак» – единственная команда без поражений в текущем сезоне: 14 побед и 3 ничьих.

«Зенит» идет третьим в таблице – 41 очко в 18 матчах.