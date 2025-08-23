«Спартак» разгромил «Зенит» (4:1) в женской Суперлиге и вышел на 1-е место
«Спартак» разгромил в гостях «Зенит» (4:1) в матче женской Суперлиги.
Красно-белые набрали 45 очков в 17 играх и вышли на первое место в таблице, обойдя ЦСКА, у которого на 2 балла меньше. «Спартак» – единственная команда без поражений в текущем сезоне: 14 побед и 3 ничьих.
«Зенит» идет третьим в таблице – 41 очко в 18 матчах.
Увольнять ли Семака?30319 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт женской Суперлиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости