Сломали трибуну, сорвали матч – вот настоящее каталонское дерби! В 4-й лиге

К счастью, никто не пострадал.

Каталонское дерби – это не только «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона». В четвертом испанском дивизионе не менее страстные разборки между «Европой» и «Сант-Андреу». Со множеством голов.

На этот раз напора не выдержал даже стадион.

Что случилось

К 49-й минуте «Сант-Андреу» уже вел на выезде 5:3. Когда в ворота соперника залетел пятый мяч, 800 гостевых фанатов окончательно сошли с ума: так навалились на трибуну, что развалилось ограждение.

Болельщики повыпадали на поле, а игроки «Сант-Андреу» вместо празднования побежали спасать людей.

Похоже, обошлось без серьезных травм. Но судья все же остановил матч – доиграют в другой раз. Мало ли, сколько еще голов случилось бы в этот день.

«Европа» объяснила отмену игры тем, что безопасность гостевых болельщиков не может быть гарантирована.

«Европа» – клуб с историей. Один из основателей Ла Лиги

Локальному клубу с глобальным названием «Европа» уже 117 лет. Расцвет европейцев – это 1920-е, тогда команда считалась второй в Каталонии после «Барселоны». В 1923-м английский тренер Ральф Кирби даже вывел «Европу» в финал Кубка Испании и привел к титулу в чемпионате Каталонии. А в 1929-м клуб был среди основателей Ла Лиги: «Барса» тогда финишировала первой, «Эспаньол» – седьмым, а «Европа» – восьмой из десяти команд.

Оказалось, это был лучший результат в истории. «Европа» поиграла в высшем дивизионе еще два сезона и полетела вниз. Но и в подвале испанского футбола у команды есть свои зрители, среди них автор телеграм-канала про футбольную культуру «Извините, пирожки» Иван Калашников:

«Вот уже восемь лет я хожу на «Европу» – маленькую, но гордую команду из Грасии, моего любимого района Барселоны. «Европа» была в числе участниц самого первого сезона Ла Лиги в 1929-м и даже играла на фоне только начинающей строиться Саграды Фамилии, но потом скатилась по лестнице дивизионов и последние годы преимущественно провела на дне.

Зато прямо сейчас у «Европы» расцвет – недавно был промоушен из пятой лиги в четвертую и поражение в плей-офф за выход в третью, а также первая победа в Кубке Короля с, страшно сказать, 1967 года. Все это я видел своими глазами, а также вместе с друзьями сходил на четыре из пяти самых посещаемых матчей в истории клуба. То есть в буквальном смысле вошел (и постоял) в истории».

У «Сант-Андреу» из одноименного соседнего района история поскромнее, хотя тоже уже вековая. Лучшее достижение – четвертое место в Сегунде-1950/51.

Сейчас второй дивизион от команды далековато, зато болельщиков зажигает усилившееся в последние десятилетия соперничество с «Европой». Как видим, иногда такая страсть бывает даже разрушительной.

Дом Месси и футбол у Саграды Фамилии. Что делать в Барселоне

Фото: instagram.com/uesantandreu ; Diputacio de Barcelona /Frederic Juando Alegret